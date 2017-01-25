Халява, ловись!

Для того чтобы успешно сдать экзамен, проще всего всё выучить. Но студенты никогда не отказывались повысить свои шансы на «пятерку», соблюдая разные приметы. К Дню студента мы выяснили, что в приметы верят не только отечественные «мученики науки». А удачу на экзамене способны принести самые разные факторы, например:

1. ГРЯЗЬ

Российские студенты верят, что накануне экзамена нельзя мыть голову, чтобы не вымыть из нее знания. В более причудливом варианте этой приметы под запретом мытье только половины головы. Если экзамен по точным наукам, не стоит трогать левую, а если по гуманитарным – правую половину. А вот в Китае считают, что, наоборот, после мытья в голове будет особенно ясно. Зато китайцы не моют руки непосредственно вперед экзаменом.

2. РАСКОВАННОСТЬ

В Гарварде в одну из последних ночей перед экзаменами все желающие выходят во дворик, где стоит статуя отца-основателя университета Джона Гарварда, а затем бегут по кругу, вопя и подвывая. Бежать полагается голышом. Отдельные франты могут надеть цилиндр и галстук-бабочку на голое тело. Мероприятие одобряется администрацией вуза – специально для бегунов даже играет университетский оркестр. Считается, что забег помогает студентам сбросить напряжение перед сессией, а значит, сдать ее успешно.

3. ДЕНЬГИ

Обычай класть перед экзаменом деньги в обувь существует не только в России. У нас это традиционный пятак под пятку, а в Англии студенты прятали мелкую монетку, чаще всего один пенни, в прорезь наверху ботинок-лоферов. Монетка не только приносила удачу, но и могла пригодиться, когда закончится мелочь для телефона-автомата. С тех пор такая модель обуви получила название пенни-лоферы.

4. ЖИВОТНЫЕ

Французские студенты считают залогом хорошей оценки божьих коровок: если это насекомое сядет на руку, экзамен будет сдан на «пять». А в Японии очень уважают осьминогов. Английское название этого животного – «octopus» – созвучно с японской фразой «если положишь, то пройдешь». Поскольку принести на экзамен живого осьминога проблематично, японские студенты просто кладут на стол ластик с его изображением.

5. АРХИТЕКТУРА

Есть примета, что студентам университета Саламанки в Испании, чтобы успешно сдать экзамен, нужно как следует рассмотреть фронтон своего учебного заведения и найти там изображение лягушки. Дело это непростое: старинное здание украшено замысловатым орнаментом, и туристы, например, зачастую находят лягушку только при помощи гида.

6. ПАМЯТНИКИ

В любом городе непременно найдется особенно любимый студентами памятник. Студенты Пермского государственного университета, например, считают счастливой статую Горького и Ленина возле исторического корпуса вуза. А в Москве есть целый Памятник студенческим приметам. На круглой гранитной площадке с аббревиатурами московских вузов возвышается постамент в виде большого пятака. Рядом – ботинки и раскрытая зачетка из бронзы с оценкой «пять». Чтобы успешно сдать экзамен или зачет, нужно взять 5-копеечную монету, встать в башмаки и бросить монетку так, чтобы она попала на главную пятерку в центре памятника.

7. ЛЮДИ

Наши студенты боятся женщин с пустым ведрами, пожарных и полицейских – встреча с этими персонажами сулит «двойку». Зато беременная женщина или морской офицер на пути обещают легкую сдачу экзамена. А вот немецким студентам проще. Они считают, что экзамен непременно будет удачным, если по пути увидеть красивую девушку. А ведь есть хорошая поговорка – «Некрасивых женщин не бывает»!