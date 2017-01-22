Елена Ваенга: «Я была далеко не паинькой»

Елена Ваенга шесть раз становилась обладательницей премии «Золотой Граммофон» и три раза побеждала в «Песне года». Но это далеко не все ее достижения. Вот еще несколько интересных цифр из жизни известной певицы, которой 27 января исполнится 40 лет.

«Миллион алых роз» неоднократно выручал Елену в детстве. Будущая певица росла в заполярном поселке Вьюжный на берегу Баренцева моря и была бы вполне счастлива, если бы не... детский сад. «Вот уж где я намучилась! – вспоминает Ваенга. – Самым большим кошмаром для меня была манная каша, которую меня заставляли есть. Мама моя и к воспитательнице ходила с просьбой избавить меня от ненавистной каши, и в министерство письма писала – ничего не помогало! Я ненавидела сад, и каждое утро у меня случалась истерика. Единственное, что могло меня тогда успокоить, – песня Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Послушаю ее перед выходом из дома, и жить легче становится. Меня, кстати, до сих пор эта песня успокаивает».

5 минут на сборы для выхода в свет требуется Елене. «Я с детства привыкла делать всё по-армейски быстро, папа приучил, – объясняет она. – Всё мое детство прошло по четкому расписанию. Время было распределено по минутам, расписание лежало на столе под стеклом. В шесть утра подъем, пробежка в любую погоду, по возвращении – душ, завтрак, школа, обед, уборка, уроки, музыкалка, художка или горные лыжи (в результате я получила диплом тренера по горным лыжам и до сих пор катаюсь очень хорошо). Только во время болезни я могла бездельничать, а в остальном мои «не хочу» или «не могу» никого не волновали. Проштрафилась? Пылесосишь квартиру или моешь посуду вне очереди. В чем-то отличилась? Молодец, значит, не будешь пылесосить и мыть посуду вне очереди. Да, это похоже на армию, но я папе очень благодарна за суровое воспитание». Впрочем, не стоит думать, что папа-инженер и мама-химик держали дочь в черном теле. Ваенга уверяет, что лучшие дни рождения были у нее именно в детстве: «Папа с мамой всегда спрашивали, кого из друзей я хочу пригласить, и звали всех, готовили столы, папа сам делал мороженое. Он вообще хорошо готовит: торты, пирожные, пироги. После этого я приходила в школу счастливой, ведь мой день рождения еще долго обсуждался».

11 листов Стихов сдала Елена учительнице литературы, которая задала сочинение по творчеству Тютчева. Причем написала их девочка всего за полчаса. Вместо положенной «пятерки» ее труд оценили «десяткой». Ваенга вообще училась отлично, зато ее поведение было ужасным. Если что-то казалось ей несправедливым, Елена конфликтовала с учителями и не стеснялась в средствах, так что однажды дошло до детской комнаты милиции и исключения из школы. В 16 лет девушка уехала в Питер, к бабушке и дедушке, и поступила в музыкальное училище имени Римского-Корсакова. «И в училище я была далеко не паинькой, – вздыхает она. – Меня несколько раз пытались выгнать за прогулы. Педагоги, слыша мою фамилию, махали руками: «А-а, Хрулёва, это та самая хулиганка!» (Хрулёва – настоящая фамилия Елены, а Ваенга – псевдоним, взятый в честь речки, на берегу которой стоял роддом, где она появилась на свет. – Прим. ред.) Зато в вузе Елена уже вела себя хорошо. Кстати, высшее образование у нее не музыкальное, а актерское: Ваенга окончила театральный факультет Балтийского института экологии, политики и права по специальности «драматическое искусство».

Более 900 песен уже написала Елена Ваенга, и у нее постоянно рождаются новые. «В три года я сама села за пианино и сразу начала подбирать какие-то мелодии, – рассказывает певица. – А песни сыпались из меня, как из рога изобилия, с девяти лет. Никогда не понимала всех этих разговоров про муки творчества, про то, как люди по ночам грызут подушку, потому что к ним не приходит нужная рифма. Я всегда совершенно естественным образом думала песнями. Строчила их в тетрадки бесконечные, потом пела в компаниях под гитару. Меня очень поддержала мама, а папа критиковал и последним признал во мне артистку. Однажды спросил: «Слушай, мне очень понравилась одна песня, там хорошие слова. Не знаешь, кто автор?» Я сказала: «Папа, это же моя песня!» – «Правда? Надо же!» – удивился отец. А до этого момента он часто говорил: «Вот Элла Фицджеральд, Анна Герман – пели. Гершвин, Чайковский – писали музыку. Ну а ты-то что делаешь?!»

3 года без общения с родителями пришлось провести Елене, когда она решила связать свою судьбу с Иваном Матвиенко. Ей тогда было 18 лет, ему – 37. «Забавно получилось, – вспоминает Ваенга историю их знакомства. – Я вылетела на дорогу – очень торопилась домой из училища – и едва не оказалась под колесами его автомобиля. На следующий же вечер он заехал ко мне, как бы пригласил на свидание, и мы уже вместе попали в страшную аварию: человек выехал на встречку и лоб в лоб врезался в нашу машину. Меня вышибло в стекло, оказалась в больнице. Ваня навещал, заботился… Я влюбилась безоглядно и через полгода переехала к нему. Родители из-за этого три года со мной не разговаривали – возмущались моим выбором. А по моему мнению, Судьба свела меня с самым замечательным мужчиной на свете». Именно благодаря Ивану Елена добилась успеха. Отношения с первым продюсером у начинающей певицы не сложились, и она решила вовсе оставить эстраду и посвятить себя театру. Но Иван верил в певческий талант любимой и, чтобы помочь ей, решил сам освоить профессию продюсера. «Он организовал запись моих песен в хорошей студии. Это стоило дорого, и он вкладывал всё, что зарабатывал. Были у нас периоды, когда, что называется, в холодильнике мышь вешалась, жареной мукой с водой питались, – признается Елена. – Ваня носил мои диски на радиостанции, договаривался, просил...» И ведь добился успеха. Почему же через 17 лет совместной жизни Елена и Иван расстались? Певица называла разные причины, а недавно призналась: «Причина одна: детей у нас не было. В мои 35 лет это стало серьезной проблемой, и я ушла. Долгое время считала себя предательницей, мучилась из-за этого. Хотя Ваня навсегда останется моим родственником, я всегда буду рядом с ним, никогда не брошу».

50 вариантов супов может приготовить Ваенга. «Я очень люблю готовить, хотя времени на это остается катастрофически мало. С удовольствием фарширую перец, знаю 20 видов спагетти, умею делать итальянскую пиццу. Могу испечь 25 видов блинов и приготовить 50 разновидностей супов. Один из самых моих любимых называется «Цыганский». Готовится он просто: берете кусок курицы или индейки, отвариваете. Потом варится гречка, добавляются зелень, картошка и, если вы любите чеснок, то и он. Получается очень вкусный и питательный суп, – говорит она. – Я вообще люблю бытовуху. Мне нравится стирать, убирать, мыть, сажать огород. У меня на даче четыре парника, и я с удовольствием выкапываю свою картошечку».

15 килограммов сбросила Елена на спор со своим директором Русланом. «Началось всё с того, что он сам сбросил вес и заявил мне: «Видишь, я сумел, а у тебя кишка тонка!» Мы сразу же заключили пари на деньги. И я бы их потеряла, если бы в назначенную дату, встав на весы, не увидела заветные цифры, – вспоминает она. – Такой спор – крайняя мера для тех, кто не умеет ограничивать себя в еде, но при этом хочет похудеть. Радикально, но уверяю вас – результат гарантирован... Я сама люблю вкусно поесть. В результате приходится постоянно сидеть на диетах. И тут я продержалась четыре месяца, похудела, выиграла пари, снялась в новогодних телепередачах и... ринулась к селедке под шубой, когда навещала родных. Сестра горой встала на моем пути к холодильнику: «Не дам!» – «Отойди, – говорю, – отдай селедку по-хорошему! Тань, сейчас ведь до драки дойдет!» Схватила тарелку и убежала к себе в комнату. Сидела на кровати с этой селедкой, как бультерьер с костью, – попробовал бы кто-нибудь отнять мою добычу. В результате, конечно, снова набрала вес».

8 предложений руки и сердца получила Елена, прежде чем впервые вступить в брак. «Ни разу я не согласилась. Всё думала: «Зачем эти церемонии? Надо сначала жизнь обустроить, квартиру купить…» Я человек прагматичный. В общем, считала, что не пришло еще для этого время. Но… помяните мое слово, вот когда все свои проблемы окончательно решу, сама предложу моему мужчине пожениться. И такую свадьбу закачу!» – говорила она пару лет назад. И не спешила под венец, хотя еще в 2012 году родила сына Ивана. Лишь в сентябре прошлого года 39-летняя певица наконец вышла замуж за отца мальчика, барабанщика своей группы, 33-летнего Романа Садырбаева. Кто в итоге сделал судьбоносное предложение – сама невеста, как обещала, или всё-таки жених – покрыто мраком тайны. Про свадьбу вообще стало известно в последний момент, поскольку Елена всё держала в секрете. Но церемония действительно получилась яркой и необычной. С тех пор супруги уже успели доказать, что они вместе и в здравии, и в болезни. Недавно Роман оказался в больнице с тяжелой формой гриппа, а вскоре к нему присоединилась Елена, которую подкосила та же болезнь. «Лежу себе спокойно, болею, вдруг – заносят, как вы думаете, кого??? Положили, капельницу поставили, лежит себе беззащитная, делай что хочешь», – пошутил Роман. Сама певица признается, что, если не считать временных трудностей со здоровьем, она сейчас абсолютно счастлива: «У меня живы родители, есть здоровый ребенок, личная жизнь прекрасная. И любимая работа есть, огромное количество поклонников. Работы, кстати, море. И, по сути, нужно мне только одно: раздвинуть сутки, чтобы добавилось время».