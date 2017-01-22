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Елена Ваенга: «Я была далеко не паинькой» →

Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой...

Навка

 

25 января в России отмечают не только День студента, но и Татьянин день. По такому поводу мы собрали несколько забавных историй из жизни знаменитых носительниц этого имени.

 

ТАТЬЯНА НАВКА: СЛУЧАЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ

В юности фигуристка должна была пристально следить за весом, ведь в фигурном катании на результат могут повлиять даже сто лишних граммов. Тренер постоянно заставлял Татьяну взвешиваться, но и под таким бдительным надзором Навка время от времени срывалась на сладкое. «Мне кажется, в этом вопросе надо действовать объяснениями, а не запретами. Чем больше будешь запрещать, тем больше ребенок будет хотеть. Запретный плод, сами знаете, сладок…» – объясняет она сейчас. Тогда же любовь к сладкому привела к курьезу. «Мой первый партнер тоже всегда очень переживал перед взвешиваниями, – вспоминает Татьяна. – Во-первых, ему же меня носить. А во-вторых, фигуристка внешне должна быть похожа на балерину: тонкая, хрупкая, миниатюрная. Так вот, после очередного взвешивания я иду и покупаю большой кусок торта, захожу с ним в метро, с придыханием от него откусываю, и вдруг меня кто-то по плечу похлопывает...

Я поворачиваюсь и вижу партнера. Он хватает оставшийся кусок торта и бросает его мне прямо в лицо со словами: «Наелась?» Но я-то девушка с характером! Соскребаю остатки торта с лица и обратно в партнера...»

 

ТАТЬЯНА УСТИНОВА: СЛУЧАЙ НЕБЫВАЛОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ

Писательница и телеведущая проявляет чувство юмора и на страницах своих книг, и в эфире программы «Мой герой», которую ведет на телеканале «ТВЦ». А жизнь порой подкидывает ей такие курьезы, что нарочно не придумаешь. «Один раз произошел очень смешной случай возле Ленинградского вокзала в Москве. Какой-то мужик попросил у меня автограф, я расписалась – я всегда это делаю с удовольствием, – рассказывает Устинова. – Но через какое-то время он ко мне возвращается и так с претензией говорит: «Послушайте, что вы мне здесь написали?» «Как же, – говорю, – автограф», «Да ладно, – отвечает он, – я же знаю, что вы Дарья Донцова!» При этом если чисто внешне сравнить нас с Донцовой, то перепутать в принципе невозможно: она – маленькая, хрупкая «дюймовочка», а я – эдакая «лошадь» в сто восемьдесят сантиметров ростом. Он мне потом еще говорит: «Вы меня обманули!» Тогда я взяла другую бумажку и написала: «Дарья Донцова, с любовью!»

 

ТАТЬЯНА АРНО: СЛУЧАЙ НЕРВНЫЙ

Программа «Розыгрыш» потрепала много нервов отечественным знаменитостям. А они, в свою очередь, запугали угрозами подшутить над ней ведущую передачи Татьяну Арно. Постоянно ожидая страшной мести со стороны участников программы, Татьяна несколько раз попадала в смешные ситуации исключительно благодаря своей подозрительности. «Я однажды пришла на фотосессию в один женский журнал – это было сразу после съемок программы, – вспоминает она. – И мне там всё показалось очень странным. Показалось, что люди говорят нарочито громко, то есть работают на камеры, я начала ходить и искать эти камеры, показывать в углы неприличные жесты… Говорю им: «Ребята, я всё поняла, прекратите!» Потом ко мне подошла девушка, которая должна была брать интервью, и у нее был очень длинный список вопросов – какой-то психологический тест. Я занервничала, говорю, на эту чушь я отвечать не буду, свяжите меня с главным редактором! Меня соединяют, она говорит: «Здравствуйте! Я главный редактор, меня зовут Маша». Я тут же открываю американскую версию этого журнала, которая лежала на столе, и вкрадчиво говорю: «Нет, главного редактора зовут Хизер! Что вы мне голову морочите!» В итоге выяснилось, что Татьяну никто и не думал разыгрывать. Но впечатлений от этой фотосессии сполна хватило и ей, и коллективу журнала!

 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА: СЛУЧАЙ ПАМЯТНЫЙ

Рассеянность актрисы давно стала притчей во языцех, но однажды Васильева превзошла саму себя. Елена Яковлева вспоминает, как они вместе ездили на гастроли и в одном провинциальном городе по традиции отвечали на вопросы журналистов. Татьяну спросили, нравится ли ей город, и она ответила: «Да вы что, я же здесь первый раз! Еще ничего не успела посмотреть». «Журналист удивился: «Татьяна Георгиевна, да вы уже четвертый раз к нам приезжаете, я сам у вас третий раз интервью беру!» – со смехом рассказывает Елена. История умалчивает, как актриса выкрутилась из неловкой ситуации, но, зная любовь публики к Васильевой, ей наверняка всё простили.

 

ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА: СЛУЧАЙ МОДНЫЙ

Первые зарубежные гастроли советских звезд – неиссякаемый источник курьезных историй. Татьяна Догилева, например, со смехом вспоминает свою первую поездку в столицу Франции. «В той поездке мы удивляли «аборигенов» гораздо чаще, чем они нас, – признается актриса. – Легкий шок мы с Еленой Майоровой устроили персоналу одного из парижских бутиков. В столицу Франции я прибыла уже «глубоко беременной», и тот факт, что, имея деньги, ничего не могу подобрать себе из одежды, приводил в отчаяние. Вдруг в очередном магазине замираю перед деревянной болванкой, на которую натянута изумительная вязаная шапочка – белоснежная, расшитая яркими цветами, с длинными ушками. То, что нужно! Водружаю шапочку на голову и пытаюсь понять, как она завязывается-застегивается. Зову на помощь Лену, но и у той ничего не получается. Сотрудник магазина наблюдает за нами с непроницаемой физиономией. Наконец не выдерживает и заученно доброжелательным тоном произносит: «Вы, конечно, можете носить и на голове, но вообще-то это дамская сумочка». На мгновение мы с Ленкой зависаем с открытыми ртами, а потом начинаем хохотать, сгибаемся пополам, бьем себя ладонями по коленкам. Невозмутимость на лице продавца сменяется ужасом: а вдруг я прямо сейчас стану рожать?»

Метки: в России, СМИ, Общество, Кино

Опубликовано: 22.01.2017 в 13:34 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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Елена Ваенга: «Я была далеко не паинькой» →

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