На приеме в «Склифосовском»

На телеканале «Россия» – долгожданная премьера пятого сезона популярного сериала «Склифосовский». Он называется «Склифосовский. Реанимация», так как главный герой – доктор Брагин – серьезно пострадал в финале четвертого сезона, спасая жизнь пациента, в теле которого оказалось взрывное устройство. Последняя серия оставила телезрителей гадать, выжил ли сам доктор, когда оно взорвалось. Наши корреспонденты первыми узнали, что сценаристы оставили Олегу жизнь: на съемочной площадке пятого сезона мы встретили исполнителя этой роли Максима Аверина. О закулисье популярного телепроекта и том, как создавался новый сезон сериала, – в нашем репортаже.

На съёмках - как в больнице

На съемочной площадке «Склифосовского» (а она огромная) есть всё, что должно быть в современной больнице, где спасают жизни людей. Ведь «Склиф» – это не миф, а реальный НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, в котором работают сотни высококвалифицированных врачей. Каждую минуту они борются за чьи-то жизни. Сериал показывает рутинную сторону жизни самих врачей: операции, перевязки, внутренние конфликты, семейные драмы… И, как признаются настоящие медики, придраться не к чему. Точность практически стопроцентная. А начинается она с ресепшен, который ничем не отличается от стойки на входе в настоящей больнице. Пока рядом нет камер, подходим ближе, чтобы рассмотреть медицинские документы, которые лежат в аккуратных стопках. Представьте, они оформлены по всем правилам: с именами и фамилиями «больных», разве что номера страховых полисов взяты совсем уж «с потолка» – например, составлены из одинаковых цифр. И только один лист вызвал улыбку: в плане лечения одного из пациентов – даже не буквы, а просто закорючки, аккуратно вписанные в таблицу. На экране зрители этого не разберут, но в жизни выглядит забавно.

В съемочном павильоне обустроены палаты, операционные, ординаторская и кабинет главврача – совсем как настоящий: с дорогой мебелью и кожаными диванами. Именно сюда часто вызывают «на ковер» доктора Брагина.

Хирурги и капельницы - настоящие

Пока не началась съемка сцены, разглядываем в «больничном коридоре» открытые полки с лекарствами. Медикаменты тоже настоящие, правда, ассортимент их – самый непоследовательный. Тут и мази от герпеса, и таблетки от кашля, и целая «батарея» успокоительных. А еще – бесконечные коробки с резиновыми перчатками, бинтами, капельницами.

– Это реквизит или «расходники»? – спрашиваем у режиссера сериала Юлии Красновой. Она, кстати, снимает уже четвертый сезон подряд. Только над первым сезоном «Склифосовского» работал другой режиссер – Андрей Селиванов.

– Конечно, у нас очень много расходного материала, который мы постоянно обновляем, – рассказывает Юлия. – Перчатки, маски, шприцы, салфетки, пеленки – всё это у нас одноразовое, как и в настоящем медучреждении, и тратится во время съемок в огромных количествах. Зато у нас уже есть «свое» медицинское оборудование, которое переходит из сезона в сезон, так же как и медицинские инструменты. Да и любой актер сериала может смело сказать, что он стал немного медиком.

– А критика со стороны настоящих от врачей до вас доходит?

– Конечно! Но мы – не медицинская энциклопедия и не стремимся быть ею. Потому что такое кино будет не интересно ни простым зрителям, ни врачам. У нас есть медицинские консультанты: они не работают в НИИ имени Склифосовского, но это настоящие хирурги. Один из них помогает при написании сценария, второй консультирует актеров на площадке. Кстати, у нас в сериале практически все ситуации – из реальной жизни, мы их узнали от реальных врачей.

При чем тут обои?!

Мы застали съемку не самой приятной, зато абсолютно «бескровной» сцены. Главврач вызвал к себе в кабинет Брагина на серьезный разговор, причем в присутствии заведующей отделением Ирины Павловой, с которой у Олега напряженные отношения. Исполнитель роли Брагина Максим Аверин послушно ждет команды от режиссера. Только после этого он постучит в дверь главврача и войдет. За ним «следят» сразу несколько камер: одна – возле двери, другая – сразу за дверью.

– Мотор! – командует Юлия Краснова.

Аверин стучит в дверь:

– Разрешите? Вызывали? – и решительно проходит к столу главврача.

– Садись, вызывал. Есть серьезный разговор…

Брагин садится напротив Павловой, чтобы выслушать претензии руководства.

Простую это сцену снимали несколько раз. Режиссер добивалась идеальной картинки, где важен ракурс каждого героя. А так как кабинет достаточно тесный, пришлось потрудиться…

С диалогом, казалось бы, разобрались сразу. Брагину объявляют, что родственница одного из пациентов написала на него жалобу, в которой сообщает, что он при свидетелях нанес ей побои. И она требует денег за моральный ущерб. Брагин не согласен, но главврач не хочет слушать его оправдания… Когда сцена отрепетирована практически до идеала, у кого-то из актеров что-то случается с дикцией, и вместо фразы: «Нанес побои», – произносится что-то похожее, но невнятное. Зато в воздухе отчетливо повисает слово «обои»… Аверин растеряно смотрит на главврача: «Обои? Какие обои?»

И все начинают хохотать до слез. Пришлось устроить пятиминутный перерыв, чтобы актеры собрались и отыграли сцену.

«Больны» любовью

В пятом сезоне телезрители видят почти всех полюбившихся героев.

– Вы специально сохраняете один набор персонажей из сезона в сезон? – спрашиваем режиссера Юлию Краснову. – С легким сердцем отпустите кого-то с проекта, если он вдруг не сможет или не захочет сниматься?

– Нам повезло: все актеры хотят сниматься в нашем проекте! – смеется режиссер. – И нам очень хочется их снимать. Конечно, возникают моменты, когда с какими-то персонажами мы должны попрощаться. И тогда они куда-то уезжают или случайно погибают. Это сюжет – и он диктует свои условия.

– А чего в пятом сезоне будет больше: работы или любви?

– Мы стараемся, чтобы и личные отношения были раскрыты, и профессиональные. Каждая серия – это новый медицинский случай, а любовь красной нитью проходит через весь сериал. И через нашу съемочную группу. Например, у девушки-гримера и у одной из актрис родились дочки!

В новом сезоне роман заводит женщина с непростым характером Ирина Павлова.

– Личная жизнь у Ирины в этом сезоне настолько разнообразная, что я даже пока не знаю, как сюда ее характер вписать! – признается исполнительница этой роли Елена Яковлева. – Хотя вот что интересно: я могу долго не сниматься, но как только попадаю в знакомые декорации, во мне сразу «просыпается» Ирина Павлова!

– А как Ваши знакомые врачи отнеслись к этой роли? Павлова достаточно «колючая» героиня…

– Может быть, оттого, что это мои знакомые, и я с ними встречалась в не очень приятных для меня ситуациях, когда они мне оказывали медицинскую помощь, им всё безумно нравится. Я говорю: «Ничего, что она такая противная?» А они: «Да не такая уж и противная!»