Учись, студент!

Студенческие годы остаются в памяти навсегда. И если преподаватели учат студентов основам будущей профессии, веселая студенческая жизнь порой преподносит не менее важные уроки. К 25 января, когда в России отмечается День студента, мы нашли такие случаи из институтской жизни звезд.

СЕМЕН СЛЕПАКОВ: НА БАБУШКУ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Бывший капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» просто не мог не получить высшее образование, ведь он вырос в преподавательской семье. «Папа с дедом преподавали в Пятигорском университете экономику, мама – стилистику французского языка, а бабушка – медицину, – рассказывает Семен. – Состоятельной и влиятельной родни не имелось, помощи было ждать неоткуда. А родителям очень хотелось максимально укомплектовать меня для взрослой жизни, чтобы я не сгинул. Поэтому я параллельно учился на двух факультетах: французского языка и экономическом. К счастью, половина предметов повторялась и один экзамен засчитывали и там, и там». В его студенческой жизни был еще один необычный нюанс: Слепаков успел поучиться практически у всех своих родственников. Переключаться с родственных отношений на учебные не всегда было легко. «На первом курсе моя бабушка рассказывала нам про асептику с антисептикой, учила делать повязку «шапочка Гиппократа», – вспоминает он. – Я при всей группе мог сказать: «Бабушка, можно в туалет?» – «Не надо называть меня бабушкой. Здесь нет бабушки, есть только Эсфирь Иосифовна». Через десять минут я машинально снова обращался к ней: «Ну бабушка!» И вся группа – га-га-га. Но потом наловчился в стенах учебного заведения звать родных по имени-отчеству». Но этот семейный подряд Слепакова не расслабил. Учился он хорошо, оба факультета закончил с красными дипломами. И даже преподавал в собственном вузе полгода после получения диплома. «Это было очень смешно, – признается артист. – Днем я вел у пятикурсников коммуникативную грамматику французского языка, а ночью пил с ними в клубе. Утром, находясь по разные стороны учебного процесса, мы чувствовали себя одинаково паршиво. В конце семестра студенты сдавали мне зачет. Естественно, я просто собрал у всех зачетки и поставил в них «зачтено». Разве я мог поступить иначе после всего, что между нами было?»

АННА АРДОВА: МАКАРОНЫ НАДО ПРЯТАТЬ ЛУЧШЕ

Анна поступила в ГИТИС лишь с пятой попытки, а через некоторое время чуть не вылетела оттуда из-за любви... к макаронам. В то время она была замужем за Даниилом Спиваковским. Актер вместе с приятелем Дмитрием Прокофьевым подрабатывал сторожем в том же вузе. Видимо, благодаря этому у друзей возникла идея. «Мы брали кастрюлю макарон с сыром и шли смотреть кино в ГИТИС, – рассказывает Дмитрий. – У нас с Даней были ключи от специально оборудованной аудитории – в ней стоял видеомагнитофон, и студентам в рамках учебной программы показывали фильмы. Естественно, ходить туда можно было только во время лекций. Если поймают во внеурочное время – ждет выговор, арест на 15 суток и потом отчисление. Так что мы всё делали на свой страх и риск. В назначенное время открывали женам боковую дверь корпуса, они с укутанной в полотенца кастрюлей и тарелками пробирались внутрь. Мы встречали их в холле и провожали до аудитории. Там рассаживались, ели и смотрели фильмы». Но однажды вечером Анна не смогла пронести кастрюлю незаметно. Стоило ей войти в двери корпуса, как рядом оказался комендант. Он зашел следом за ней в заветную аудиторию и начал распекать студентов, угрожая вызвать милицию и куратора. Отчисление казалось неминуемым. И тут Ардову осенило! «Анька умела найти подход к мужчинам, начала извиняться, а потом выпалила: «Юрий Михайлович, не сочтите за дерзость, но, может, присоединитесь, пока горячее?» – вспоминает Прокофьев. – Комендант в осадок выпал от такого заявления. Но в считаные секунды поменялся в лице. «Ладно, молодежь, раз ничего криминального не делали, только фильм смотреть собирались, милиция и подождать может, а вот ужин и впрямь остынет. Ардова, что встала, давай накладывай!» У нас камень с души упал, мы Михалычу самую большую порцию положили. Включили «Последнее танго в Париже». После комендант нас отпустил, но пообещал в следующий раз сдать со всеми потрохами и кастрюлями».

ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД: БЛИЗКИЕ ЛЮДИ МЫСЛЯТ ОДИНАКОВО

Актриса с удовольствием вспоминает учебу в ГИТИСе – Юлия считает, что ей попался самый дружный и безбашенный курс за всю историю вуза. Действительно, чего только не вытворяли Пересильд и ее однокурсники! «Например, у нас на курсе в разное время жили уж, голубь со сломанным крылом (его пожалел и подобрал на улице Женя Ткачук) и крыса Дружок, которая вместе с нами на «Дошираке» разъелась так, что издалека напоминала кота, – рассказывает она. – Из-за такого зоопарка были даже проблемы с санэпидемстанцией. А потом мы решили стать вагантами – в Средние века так называли странствующих артистов. И целый год мы ими были. В тот период возник спектакль «Кармина Бурана» на музыку Карла Орфа, в котором мы все пели и танцевали. Специально для него мы решили «отфактурить» стену в нашей 36-й аудитории в ГИТИСе. Отмыли стены до кирпичей, увлеклись и в итоге... вынули рамы из окон. Мне никогда не забыть, как проходила наша «премьера»: мы играли спектакль в первый раз, а на улице в это время была жуткая гроза и ветер, в аудиторию врывались молнии, при этом играла музыка! Круто было». Как водится, с деньгами у студентов было туго, но они с энтузиазмом придумывали, как их достать. «Как-то незадолго до 23 февраля и 8 Марта мы решили совместить эти праздники и отметить их вместе. Денег на подарки мальчикам у нас не было, и мы с девчонками решили их заработать, – рассказывает Юлия. – Пошли в переход метро Китай-город и начали петь. Пели все хорошо, могли на несколько голосов что-нибудь исполнить запросто. И вот закончилась наша смена, мы с девочками возвращаемся на метро в общагу, считаем заработанные деньги, и в этот момент двери вагона открываются и в них заходят наши мальчики, которые, как выяснилось позднее, тоже решили заработать на подарки для нас выступлениями в метро. Оказалось, что мы думаем одинаково».

АНТОН КОМОЛОВ: ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ ПОГОНИШЬСЯ - ВСЁ УСПЕЕШЬ

Теле- и радиоведущий окончил совсем не профильный вуз, но свое призвание нашел именно во время учебы в Бауманском университете, где изучал программирование. «Получилось это, по большому счету, случайно, – рассказывает он. – Когда я учился на втором курсе, радио у меня звучало, пока я делал многочисленные домашние задания. Однажды я услышал объявление о том, что есть вакансии на радио – ищут диджеев. В нем перечислили качества, которыми, как мне казалось, я уже тогда обладал. Я отправил резюме, и через некоторое время мне перезвонили и пригласили на собеседование. В радиоведущие меня никто не взял, зато приняли внештатным корреспондентом. И только спустя почти год я наконец вышел в прямой эфир». Когда Антона взяли еще и на телевидение, ритм жизни стал совсем бешеным. «Катастрофически не хватало времени и сил, – признается он. – Был период, когда я с утра шел на работу на радио, потом бежал в институт, потом бежал на телевидение и записывал свои ви-джейские блоки. А вечером еще приходилось делать домашние задания. Было сложно, тем более Бауманский институт непростой, с точки зрения учебы там не похалтуришь». От преподавателей студент свою карьеру долго скрывал: думал, это отразится на успеваемости. Не отразилось! «Они только удивлялись: «Неужели Комолов еще что-то по специальности знает?» – смеется Антон. В итоге диплом инженера он благополучно получил. Но ко времени окончания института понял, что хорошего программиста из него не выйдет. «Я не настолько усидчивый, насколько необходимо для этой профессии», – признается он. Зато к тому времени Комолов уже успел стать хорошим ведущим.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ: ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ

Актер за годы студенчества обзавелся не только профессиональными навыками, но и лучшим другом – он не разлей вода со звездой фильма «Горько!» Александром Палем. А началась эта дружба с... горячей взаимной ненависти. Парней поселили в одной комнате общежития, и они не сошлись во взглядах на температуру в помещении. «Саша любит спать с открытым окном. Ему нужен свежий воздух, парень из Челябинска, – говорит Петров. – И Паль всегда спал под одеялом, только лоб торчал, и не раскутывался. А я раскутывался. Поэтому мне всегда было дико холодно. Бывало так, что просыпаешься ночью от того, что тебе снег летит в лицо, потому что окно открыто, а на улице зима. А рядом лежит Паль, и ему хорошо, ему тепло! А я дико промерзаю, у меня сводит всё. Я закрываю это окно. А потом просыпаюсь через несколько часов – окно опять открыто. Мы ругались страшно по этому поводу». Достичь взаимопонимания никак не удавалось: Паль, как выяснилось, мог заснуть только в такой ситуации. Но спустя какое-то время парни подружились, и Александр Петров преодолел свою боязнь холода. На первом курсе института актер много болел, и друг посоветовал ему закаляться при помощи контрастного душа. «Он меня просто подсадил на эту штуку, и после этого я стал меньше болеть. Я ему за это очень благодарен, – говорит Петров. – Сейчас я сам всем советую принимать контрастный душ!»