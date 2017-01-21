Филипп Киркоров отказался от награды

«Первый канал» готовится показать телеверсию церемонии вручения XXI премии «Золотой Граммофон», запись которой состоялась в московском спорткомплексе «Олимпийский» еще в конце прошлого года. Нашему корреспонденту удалось побывать на этом мероприятии и оценить не только то, что происходило на сцене, но и закулисную сторону церемонии.

Дуэт терминаторов

Открывал мероприятие дуэт Григория Лепса и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Они исполнили старую песню Шнура «Терминатор», которая, как оказалось, давно нравилась Лепсу. «Если появится что-то интересное, мы еще вместе споем, – пообещал нам Григорий Викторович. – Почему бы и нет?! У нас отлично получается». Что интересно, перед выходом на сцену оба артиста в гримерке распевали совсем другую композицию – скандально нашумевший «Экспонат». Может, уже репетируют потихоньку к следующему концерту? После получения заветной награды – статуэтки в виде золотого граммофона – Шнуров торопился на другое выступление и на вопросы журналистов старался не реагировать. Но на один всё же ответил – о Ксении Собчак, которая недавно стала мамой. «Ребенок, думаю, будет гением – у такой мамы иначе и быть не может!» – заявил Сергей.

Наряды и награды

Нарядились на «Золотой Граммофон» кто во что горазд. Тот же Шнуров всем костюмам предпочел простые темные брюки и белую майку с надписью «NO SHNUROV – NO PARTY» («Нет Шнурова – нет вечеринки»). Зато дополнил «наряд» увесистой золотой цепью. Солистки «Серебра» решили «обыграть» название своей группы: выбрали блестящие серебристые платья и даже волосы посеребрили специальным составом.

Стас Михайлов нарядом не выделялся, но супруга певца за кулисами всё равно не спускала с него глаз. Артист пользуется огромной популярностью у женщин, и те в качестве признаний оставляют на двери его гримерки отпечатки губ. Так что беспокойство жены по поводу «сохранности» мужа вполне понятно: не успеешь отвернуться – растащат на сувениры! Сергей Зверев был на удивление банален: привычная обувь на безумно высокой платформе, расшитый стразами костюм и очередная корона. А вот Николай Басков заметно похудел и сменил сверкающие наряды на рваные джинсы. «Я статуэтки «Золотого Граммофона» коллекционирую – у меня уже практически сервиз, – пошутил артист. – Можно даже шампанское из них пить, очень удобно». Впрочем, рекордсменом по числу «Золотых Граммофонов» является вовсе не «золотой голос», а Филипп Киркоров. Он получил столько же статуэток, сколько было церемоний, – 21 (у ближайших конкурентов – Григория Лепса и Валерия Меладзе – их только по 14, а у Николая Баскова – всего 10). Несмотря на это, на очередной церемонии Филипп Бедросович вел себя довольно скромно. А причитающийся ему 21-й «Граммофон» торжественно передал автору песни «Прохожие» Андрею Резникову. «Несколько лет назад я просил: не надо меня номинировать на различные премии и дарить статуэтки. Есть много людей, которые достойны этого. Я свое слово держу, поэтому «Золотой Граммофон» по праву переходит к Андрею», – пояснил Киркоров.

«А где мой граммофон?»

Кстати, в этом году церемония вручения премии проходила по новым правилам. Теперь есть не только лауреаты «Золотого Граммофона», но и номинанты. Первые получают заветную статуэтку, а вторые – только памятный диплом. В число номинантов попала новая группа «Queens». Правда, для девушек это выступление сложно назвать дебютом: все трое – Татьяна Котова, Ольга Романовская и Саманта Димополус – были когда-то солистками группы «ВИА Гра». И новое трио образовалось буквально за несколько недель до церемонии. «Пять лет после «ВИА Гры» я занимаюсь сольной карьерой, – рассказала нам Татьяна Котова. – Но было безумно приятно, когда позвонила Ольга и сказала: «Давай сделаем группу!» И предложила на место третьей девочки Санту, которая и придумала название «Queens» – «королевы». Для нас последние десять дней – это что-то невероятное: столько волнений, репетиций... Надеюсь, что наши дела пойдут в гору».

Как это ни удивительно, в номинанты попала не только недавно созданная группа, но и «аксакал» нашей эстрады Валерий Меладзе. «А где мой «Граммофон»?» – недоумевал артист, вернувшись за кулисы после своего выступления. Но ответа так и не получил…

«Копеечка» для Пугачёвой

Небывалый ажиотаж в закулисье «Олимпийского» вызвало появление Аллы Пугачевой. Стоило Примадонне переступить порог, как ее окружили журналисты и не давали шагу ступить. Артистка была в приподнятом настроении и терпеливо отвечала на вопросы. Пользуясь случаем, мы спросили Примадонну, не является ли предстоящее выступление на сцене «Олимпийского» ее возвращением на эстраду. «Нет, о возвращении на сцену речь не идет, – ответила Пугачева. – Просто появились хорошие песни – и я их пою». Выступление певицы завершало шестичасовую церемонию-концерт.

– Алла Борисовна, я слышал, что вы торопитесь на поезд? – спросил Пугачеву, появившуюся в зале, ведущий церемонии Иван Ургант.

– Да, еду в Питер, – подтвердила она.

– На заработки? – не унимался Иван.

– А что вы хотите – у меня большая семья (тут второй ведущий «Граммофона» Дмитрий Нагиев вставил: «Да, мы читали»), большой дом («Мы завидовали», – подхватил Ургант). Я никогда не завишу от мужа, стараюсь, наоборот, всем помогать. У меня дети малые… Короче говоря, всем нужна копеечка!

Видимо, это был заранее отрепетированный «заход», поскольку после этих слов Ургант и Нагиев хором объявили:

– Алла Пугачева – «Копеечка»!

И хотя голос у Примадонны «уже не тот», пела она, как всегда, с душой – и огромный зал «Олимпийского» живо откликался. Особенно оживилась публика после украсившей припев знаменитой фразы Дмитрия Медведева: «И вы держитесь там», – при этом Пугачева обращалась куда-то в дальние ряды «Олимпийского». Финалом шоу стала еще одна новая композиция Примадонны – «Под одним флагом». Всем дамам, сидящим в зале, наверняка понравились слова припева: «Ведь главное украшенье мужчины – это женщина, которая рядом». А Дмитрий Нагиев, видимо, принял их особенно близко к сердцу – и после выступления лично проводил Пугачеву в ее персональную гримерную комнату…