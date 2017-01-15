Летящий факел Михеевой и несчастный нос Ковальчук

Многие звезды улетели на новогодние каникулы в жаркие страны, а особо спортивные отправились на заснеженные горнолыжные курорты. У телеведущей Аллы Михеевой именно там в рождественскую ночь исполнилась давняя мечта: ей разрешили в составе группы инструкторов спуститься со склона в Куршевеле с горящим факелом. Для того, чтобы добиться такого разрешения, Алле понадобилось шесть лет тренировок! «Наконец-то я сдала все экзамены, и мне разрешили со всеми инструкторами (а это 300 человек), держа в руках факелы, спуститься с горы к трамплину! Сказать, что я счастлива, ничего не сказать!» – порадовалась Михеева и поделилась видео с места событий. Надо сказать, зрелище сотен факелов, несущихся по темному ночному склону, действительно получилось волшебным.

А вот Юлии Ковальчук, которая в новогодние каникулы решила поставить на горные лыжи своего мужа Алексея Чумакова, не так повезло. Внимательно наблюдая, как супруг пытается освоить новый для него вид спорта, опытная лыжница пострадала сама. В горах Андорры она получила солнечный ожог. «Нос сгорел – это факт! И не просто сгорел, а как в детстве. Глядя на мою мордашку, теперь можно увидеть только большой красный нос!» – призналась Юлия.

Новогодний экстрим Антона Макарского

Антон Макарский встретил 2017 год в... плавках! И не в теплом море, а в сугробе. Решив в новогоднюю ночь вместо поедания салатов у телевизора заняться моржеванием, актер искупался в источнике, а потом, даже не набросив на себя полотенце, отправился во двор своего дома лепить с семьей снеговика. Виктория Макарская экстремальное купание мужа не разделила, зато с удовольствием снимала происходящее на камеру. Чуть позже семья, принарядившись, всё же села за стол. Дочка пары, четырехлетняя Маша, впервые встречала праздник вместе со взрослыми. А вот полуторагодовалый Ваня, не дождавшись 12 часов, уснул. Кстати, Новый год Макарские впервые встречали в своем загородном доме, о переезде в который давно мечтали.

Ирина Дубцова: в новый год - с бывшим мужем!

Ирина Дубцова и Роман Черницын после развода сумели сохранить хорошие отношения ради своего сына Артема и эту новогоднюю ночь встретили вместе. Певица тщательно подготовилась к приходу бывшего мужа: украсила дом, приготовила осетра и нарядилась в роскошное мини-платье. Семья провела вместе большую часть ночи, а уже под утро Ирина с подругами отправилась на вечеринку. Между прочим, бывшие супруги не только отмечают праздники вместе, но и сопровождают друг друга в туристических поездках. К примеру, прошлый отпуск Ирина, Роман и Артем провели в Алуште. Поклонники пары до сих пор надеются, что певица надумает вернуться к Черницыну.

Павел прилучный стал Дедом Морозом

Павел Прилучный и Агата Муцениеце постарались в Новый год устроить настоящую сказку для своих детей. Правда, их дочке Мие еще нет и года: она слишком мала, чтобы полностью понимать происходящее. Зато четырехлетний сын актеров Тимофей оценил сюрприз по достоинству. 31 декабря, незадолго до полуночи, в доме Прилучного появился «настоящий» Дед Мороз, который принес Тимофею подарок в большом красном мешке – котенка породы шотландская вислоухая. Мальчик был в восторге, ведь сбылось его самое заветное желание. Тимофей уже давно просил родителей завести дома еще одного питомца, помимо стаффордширского терьера Валли. Роль Деда Мороза исполнил сам Прилучный, который преобразился до неузнаваемости. Павел дал сыну наставления, как надо заботиться о новом жильце, и пообещал забрать свой живой подарок, если Тимофей будет плохо себя вести.

Алексей Воробьев одарил водителей

Алексей Воробьев в новогодние праздники тоже поработал Дедом Морозом. Правда, жены и детей у артиста пока нет, так что дедморозил он для... водителей! Необычная новогодняя акция проходила совместно с ГИБДД в районе Гагаринской площади Москвы. Сотрудники дорожной полиции останавливали водителей, но вместо проверки документов автомобилистов ждал приятный сюрприз. Алексей Воробьев в костюме Деда Мороза и певица Нюша, одетая Снегурочкой, дарили всем водителям, которые хорошо себя вели и не нарушали правила дорожного движения, заранее подготовленные подарки. Мероприятие длилось около двух часов. Алексей охотно согласился принять в нем участие, несмотря на плохое самочувствие и высокую температуру. «Я очень люблю веселиться, и нет такой силы, которая могла бы удержать меня от возможности хоть раз в жизни оказаться «по другую сторону баррикад» и выйти на дорогу с полосатым жезлом инспектора, даже если бы у меня было 40! А сиплый голос и красный нос Дедушке Морозу как раз очень подходят!» – заявил Воробьев. А почти сразу после праздника актеру пришлось на полгода уехать в США – его утвердили на роль в популярном американском сериале, название которого Алексей пока не раскрывает.