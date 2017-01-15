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← Александр Панайотов готов покорить Марс

Предсказание сбылось - и такое началось!

АКТЕРЫ

 

На Святки судьбу хоть раз в жизни пытали почти все. Но к некоторым людям судьба стучится в дверь сама – предсказания они получают неожиданно. И эти пророчества сбываются! Мы выяснили, кто из известных людей стал свидетелем того, что будущее можно увидеть.

 

ПРЕДСКАЗАННЫЙ УСПЕХ ТАТЬЯНЫ КРАВЧЕНКО

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко нагадала себе успех самостоятельно. Правда, помогли случай и хороший знакомый. «Одно время в меня был немного влюблен очень интересный человек – океанолог. У нас с ним никакой близости не было, но я ему за многое благодарна, – рассказывает актриса. – Он всё время меня просвещал: давал перепечатки Набокова, Солженицына, водил по старинным улочкам Москвы, рассказывал их истории, привозил на какие-то квартиры, где собирались поэты и читали свои стихи. Однажды под Новый год он принес мне толстенную старинную книжку «Хиромантия» и сказал: «На одну только ночь могу дать». Я схватила ее и просидела до утра. Читала, сверяясь с линиями своих ладоней. И хотя мало что понимала, одно вычислила точно: после 50 лет я стану знаменитой! Ну смотрите, так и вышло: именно в этом возрасте ко мне пришла популярность. Благодаря «Сватам».

 Панайотов

ПРЕДСКАЗАННЫЕ ГОРОДА АЛЕКСАНДРА ПАНАЙОТОВА

Певец верит в судьбу, и у него есть для этого веские основания. «В детстве одна женщина предсказала мне, что в моей жизни будет три города, где я буду жить и работать: Киев, Москва и Нью-Йорк, – рассказывает он. – Тогда я еще не думал о карьере артиста, поэтому сильно удивился. Но постепенно всё стало сбываться. Я переехал в Киев, поступил в эстрадно-цирковой колледж на факультет вокала. Через два года переехал в Москву. А два года назад мне позвонил Михаил Швыдкой и пригласил в Нью-Йорк выступить на концерте, посвященном Дню Победы. Я до сих пор благодарен ему за такую возможность, ведь меня первым из артистов позвали представлять Россию на сцене зала заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, где вершатся судьбы мира. Тогда я спел вместе с оркестром имени Олега Лундстрема, игравшим музыку в военно-джазовой обработке. Было невероятно! А недавно у меня была встреча с экстрасенсом, который сказал, что у меня будет вторая волна успеха, но эта волна будет ничтожной по сравнению с предстоящей третьей. Вот сижу жду».

 СОТНИКОВА

ПРЕДСКАЗАННАЯ РОЛЬ ВЕРЫ СОТНИКОВОЙ

В 2010 году актриса вела программу «Битва экстрасенсов». Съемки проходили в квартире Людмилы Зыкиной. Участники должны были ответить на вопрос, чье это жилье. Среди экспертов были племянник великой певицы Сергей, ее подруга и участник ансамбля Зыкиной. Экстрасенс Наталья Бантеева сразу сказала, что в квартире скорее всего жила певица и что после ее смерти наследство исчезло. Кроме того ясновидящая предсказала, что история с наследством будет долгой и запутанной, а все, кто участвует в программе, еще долго будут связаны с певицей и ее бриллиантами. Даже Вера Сотникова, которая формально не имеет к Зыкиной никакого отношения. Через два года пророчество сбылось: Сотникову пригласили на главную роль в сериал о великой певице. «А за месяц до начала съемок мне приснился сон, что я нахожу свое черное пальто, которое очень долго не надевала, опускаю руки в карманы и оттуда достаю горсти бриллиантов», – рассказывает актриса.

 Филатов

ПРЕДСКАЗАННАЯ ЛЮБОВЬ ФИЛАТОВА И ШАЦКОЙ

Нина Шацкая признается, что брак с Леонидом Филатовым ей предсказала гадалка. «Однажды мы с подругой поехали к гадалке, которую нам кто-то порекомендовал. Потащились на край Москвы – не лень ведь было, – вспоминает актриса. – Разложила она на меня карты и говорит: «У тебя сменится начальник». Вот, думаю, вранье какое. Никогда Юрий Любимов не оставит наш Театр на Таганке. Но через несколько лет так и вышло: Любимов остался за границей, а «Таганку» возглавил Анатолий Эфрос… А гадалка продолжает: «Ты выйдешь замуж за человека, который очень сильно тебя полюбит». Зря ездили в такую даль, заключила я. Какие романы? У меня – муж и ребенок (Шацкая была замужем за Валерием Золотухиным, которому родила сына Дениса. – Прим. ред.). Но гадалка-то оказалась права: вскоре я влюбилась. Чувство к Лёне откладывалось в копилку по взгляду, улыбке, жесту: я только вышла из декрета, когда впервые встретились в коридоре театра – переглянулись. Потом Лёня неожиданно пригласил меня в кафешку, где выразительно читал свои стихи. А на задворках ресторанчика вдруг поцеловал...» Так начался их роман, переросший в брак, действительно полный любви.

 ЮРСКИЙ

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ СЕМЬИ ЮРСКИХ

Сергей Юрский довольно долго развлекал родственников и друзей семьи шуточным новогодним гаданием. «Начиная с моего первого класса папа сочинял предсказания, которые называл «судьбами»: маленькие стихотворения в 4–8 строк, – рассказывает дочь актера Дарья. – Он печатал их на машинке, а я сворачивала и клала в шляпу. В новогоднюю ночь сидевшие за столом гости не тянули их сами, а определяли, кому что достанется, с помощью «морского счета». Это когда все присутствующие сжимают руку в кулак и на счет «три» выбрасывают любое количество пальцев, а потом все пальцы считают. Оказалось их в сумме 27, значит, гости считаются по кругу до тех пор, пока кто-то не оказывается 27-м. «Судьбу» всегда зачитывала я, моя роль так и называлась – Судьба. Гости хранили свои бумажки весь год, чтобы потом их перечитать. Ходили слухи, что папины предсказания невероятным образом сбываются! Сам он о таком и не помышлял: просто писал стихи, в которых были юмор, размышления, советы... Однажды крепкой супружеской паре выпало предсказание в духе: «У вас начнется новая жизнь, а старая, извините, закончилась». Все смеялись: «Это как же понять? Разведетесь, что ли?!» Муж с женой тоже хохотали, но в следующем году действительно разошлись! После того случая папа сказал: «Я здесь не при чем. Я не мог знать, что так получится, но больше «судьбы» не буду писать». Правда, потом сменил гнев на милость и возобновил практику предсказаний, но писал уже с большей осторожностью. Несколько лет назад он передал эстафету мне. Теперь я сочиняю предсказания, а Судьбу играет мой старший сын Гоша».

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 15.01.2017 в 14:05 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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