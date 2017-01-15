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Александр Панайотов готов покорить Марс

 

 Панайотов

Александра Панайотова многие считали явным фаворитом шоу «Голос», но по итогам зрительского голосования он стал вторым, а победа досталась Дарье Антонюк. Впрочем, 32-летний уроженец Запорожья не отчаивается. «Я верю, что если что-то не получается сейчас, получится потом. Мой девиз – всегда вперед», – говорит Александр. И всю жизнь подтверждает это.

 

Вперёд - к музыке

Родители Александра никакого отношения к музыке не имели: мама – повар, папа – строитель. Но сыграли знаковую роль в его музыкальной судьбе. Они отправили Сашу в музыкальную школу. Правда, не в семь лет, а только в десять, и по весьма прозаической причине: после того, как музыкалку окончила старшая сестра Панайотова, дома «пропадало» пианино. «На прослушивании я спел комиссии песню из репертуара Мэрайи Кери, на английском, в то время как все пели какие-то детские песенки. Спел один в один, – вспоминает Александр. – За это надо сказать спасибо моему папе. Мне было лет пять, когда по телевизору стали показывать первые музыкальные клипы. Мы всей семьей с удовольствием смотрели. Отчетливо помню, что, когда показывали клип Мэрайи Кери, мой абсолютно немузыкальный папа вдруг вскочил с дивана и начал в лихорадочном возбуждении повторять: «Вот это певица! Вот это голос!» Я обратил на это внимание – папа был для меня авторитетом. Может быть, если бы он заострил внимание на песне «Владимирский централ», я сейчас выступал бы где-нибудь на радио «Шансон». А так моим кумиром стала Мэрайя. Я собирал и сдавал бутылки, чтобы купить пиратскую копию кассеты с Кери, заслушал ее потом до дыр. Слушал и учился петь... На том прослушивании меня просили спеть эту песню три раза и звали еще каких-то учителей, чтобы те тоже послушали, – не могли поверить, что такое бывает». Саша стал учиться по классу фортепиано. Параллельно были занятия в вокальной студии. А с 15 лет он начал писать свои песни и с одной из них победил на Международном детском фестивале «Черноморские игры». После этой победы имя Александра Панайотова стало известно на всю Украину.

 

Вперед - на Москву

Первую попытку покорить Москву 17-летний Панайотов совершил в 2002 году, приняв участие в телепроекте «Стань звездой». «В Москву я приехал налегке, денег не было ни на что, – вспоминает он. – Помню, как другие участники ели шаурму, а я стоял рядом и завидовал – даже ее не на что было купить. Но для меня сам приезд в Москву был настолько ярким событием, что подобные неудобства казались мелочью. Я дошел до финала, но не выиграл, потому что по габаритам напоминал слона. Конечно, я очень расстроился. А когда проект показали по телевизору, посмотрел на себя и ужаснулся. Я понял, что если хочу быть на сцене, то должен прийти в форму, поэтому желание кушать отпало на год. Я похудел на 25 килограммов и решил, что теперь точно покорю Москву». В 2003 году Александр занял второе место в телепроекте канала «Россия» «Народный артист» и получил семилетний контракт с продюсером Евгением Фридляндом. «Первые два-три года всё было прекрасно: эфиры, по 15–20 выступлений в месяц, неплохие деньги. А потом всё пошло на спад, – вздыхает Панайотов. – У Фридлянда начались судебные тяжбы с группой «Премьер-министр», он разочаровался в артистах в принципе, опустил руки, и мы остались не у дел. Я надеялся, что после окончания контракта мне позвонит другой продюсер, предложит работу. Но звонков не было, а просить о помощи именитых артистов я не хотел. Сам снимал видеоклипы, записывал песни, но практически перестал появляться на ТВ – в этом деле нужны деньги, связи. Концертов стало гораздо меньше, и меня это мучило. Вы не представляете, насколько тяжело для творческого человека быть в забвении и не видеть публику…» Отличным шансом вернуть себе популярность стал проект «Голос».

 

Вперед - в «Голос»

Подать заявку на участие в «Голосе» Александр не решался несколько лет: смущало, что он уже состоявшийся артист – честно ли это будет по отношению к другим участникам? Всё изменилось прошлой зимой. «Я возвращался на такси со дня рождения Юлии Началовой, и в нас на полном ходу лоб в лоб влетела машина, – рассказывает Александр. – Удар был такой силы, что я перелетел с заднего сиденья на переднее. Машину подкинуло, и мы перевернулись. После таких аварий не выживают, а у меня не было даже ссадин! Но именно в этот момент я понял: жизнь так коротка, что нельзя тратить время впустую. Надо при первой же возможности выходить на сцену. На следующий день послал свои записи в «Голос». Я не скрываю, что дружу с Полиной Гагариной и Димой Биланом. Но, подав заявку, я никому не звонил и, конечно, ни о чем не просил. Целенаправленно скрывал от всех, в какой день буду выступать на «слепом» прослушивании. И когда ко мне повернулись все четыре наставника, я был просто счастлив! Выбрал Григория Лепса, потому что с Полиной, Димой и Леонидом мы пересекаемся на концертах, и я знал, что мне мог предложить каждый из них. А с Григорием мы не общались уже больше 10 лет, и я даже не предполагал, что за работа нас ждет с ним... О своем участии в «Голосе» не жалею ни секунды. Это было очень увлекательно. А победа для меня была не так важна. Потому что настоящий конкурс начинается после окончания шоу, когда ты видишь, сколько зрителей хотят прийти на твой концерт».

 

ВперЁд - к стройности

Александр признается, что не рискнул бы участвовать в «Голосе», если бы не был в такой хорошей физической форме. Певец часто ведет борьбу с лишними килограммами и в начале 2016 года одержал очередную победу. «Я посмотрел на одну из своих последних фотосессий и понял: надо срочно заняться собой. Я люблю поесть, но в тот момент уж слишком расслабился и стал весить 106 килограммов, – признается он. – Пришлось взять себя в руки. Каждый день я пробегал по восемь километров и плавал полтора часа, а еще следил за питанием. Куриная грудка с брокколи, полный отказ от мучного, жареного и сладкого, без которого я раньше заснуть не мог. За четыре месяца ушло 20 килограммов. Поначалу было тяжело, но со временем привык. Трудно было разве что расставаться с гардеробом – пришлось выбросить все мои концертные костюмы, сшитые на заказ. А еще старался пореже появляться дома, когда мама приезжала в гости. Она у меня повар, готовит – пальчики оближешь. И обладает идеей фикс впихнуть в меня все пирожки, борщи и вареники... В общем, весь прошлый год я сидел на диете и ждал новогодней ночи, чтобы под утро (всю ночь работал) от души наесться «оливье»!»

 

Вперед - к любви

Первая любовь Александра обернулась обидой. «У девочки, которая мне очень нравилась, был день рождения, – вспоминает он. – И она мне сказала открытым текстом, чтоб без букета роз на глаза не показывался! А денег у меня не было… И вот мама послала меня за хлебом, а я с этими деньгами отправился на цветочный рынок. Единственное, что я там смог себе позволить, – это подснежники. Прихожу на день рождения, а ее подружки начинают с порога меня высмеивать: где розы? Подснежники мои не взяли. Я пожелал им всего доброго, позвонил соседям, попросил у них скотч, прилепил букет к двери этой девочки и гордо ушел. Такая вот грустная история. Грустная потому, что дома хлеба так и не дождались». Много воды утекло с тех пор, но Александр крепко запомнил, что для серьезных отношений нужна финансовая стабильность. А ведь он пока даже собственным жильем в Москве не обзавелся. «Надеюсь, сейчас с работой всё наладится, а там и личную жизнь можно строить, – говорит Панайотов. – Пока сердце мое свободно: нет сейчас времени на это всё. Да и не могу заводить семью, пока не буду уверен в завтрашнем дне. Тем более я бы хотел, чтобы с будущей женой у нас было пятеро детей, две собаки, одна кошка и чтобы все мы жили в большом доме где-нибудь у водоема».

 

Вперед - в Космос

После участия в «Голосе» Александр готов покорять даже другие планеты. «Мне нравится изучать космическое пространство, очень многое прочел по этой теме, – говорит он. – Есть такая программа, куда отбирали людей для первого полета на Марс в 2020-х годах. Я там зарегист-рировался, заплатив вступительный взнос в десять долларов. Только потом узнал, что экспедиция безвозвратная, и передумал. Хотя если бы на Марсе построили сцену – я бы, наверное, отправился». Пока у певца более земные, но весьма амбициозные планы: пройти отбор на песенный конкурс «Евровидение», куда он пытался попасть уже четыре раза. Может быть, пятая попытка станет удачной?

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 15.01.2017 в 10:02 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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