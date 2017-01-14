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← Ирина Аллегрова: 7 секретов императрицы

Свадьба под запретом

 

 Невеста

Истории о том, как родители влюбленных противятся их свадьбе, часто вдохновляют сценаристов и режиссеров на создание мелодраматичных картин. Да и в жизни такая проблема – не редкость. Взять хотя бы несколько звездных пар.

 

Наталью Аринбасарову родители заперли

Казалось бы, родители Натальи Аринбасаровой должны были радоваться ее браку с перспективным режиссером Андреем Кончаловским, но они были категорически против. Этот роман начался на съемках фильма 27-летнего Кончаловского «Первый учитель», в котором 18-летняя балерина Аринбасарова играла свою первую роль. Съемки проходили в Бишкеке. Но как только родители Натальи узнали, что Анд-рей сделал ей предложение, хитростью вернули дочь домой, в Казахстан. «Звонит мама: «Я больна, срочно приезжай!» Андрон посадил меня в такси, и я помчалась преодолевать расстояние в 250 км до дома, – вспоминает Наталья Утевлевна. – Родители встретили криком: «Ты никуда не поедешь, никаких съемок!» И… заперли меня. Им не нравился Кончаловский. Мама говорила: «Он какой-то развязный, беспардонный, неряшливый». И старым он им казался для дочери... Четверо суток я просидела в кресле, так и не раздевшись – в пальто и резиновых сапогах. Ничего не ела. Только воду пила. И ждала момента, когда смогу выскочить. Дальше скандал был страшный. Кончаловский через Чингиза Айтматова и главу республики всех поднял на ноги. Дома у нас телефон разрывался от звонков из разных учреждений: гороно, милиция… Папу вызвали в ЦК партии и стали пропесочивать: дескать, что это за байские замашки у члена партии! Разъяренный папа положил на стол партбилет со словами: «А дочку всё равно не отдам!» Потом к нам домой пришла какая-то высокопоставленная женщина увещевать маму. Пока они дискутировали по моему поводу, я выскочила в открытую дверь. И тут же наткнулась на перепуганного, взъерошенного Андрона, который четверо суток ждал меня в подъезде. Он схватил меня, впихнул в машину, и мы рванули в загс. Кончаловский настоял: «Сейчас мы распишемся, чтобы никто не мог тебя у меня отнять». А с родителями моими мы целый год не разговаривали. Только когда у нас Егорушка родился, они согласились приехать повидать внука. Моя мама приготовила замечательные котлеты. Андрон смолотил сразу пять штук и похвалил: «Необыкновенно вкусные котлеты получились, мама». Тут уж она растаяла. Но всё равно родители так и не полюбили Андрона». Брак этот продлился всего пять лет.

 

Левон Оганезов «переметнулся во вражий стан»

Актер и композитор Левон Оганезов признается, что в молодости многие девушки хотели выйти за него замуж, однако он каждый раз представлял реакцию своей мамы и не решался делать предложение. «Но когда я увидел Софу, прочитал в ее глазах нечто такое, отчего в тот же момент понял: с ней я должен создать семью – вне зависимости от оценки мамы, – вспоминает он. – В тот день я возвратился с гастролей. Мелких денег на такси не было – решил поехать домой на автобусе. Она вошла, я уступил ей место, подкатил с разговорами и выманил номер телефончика. Так всё и закрутилось. Софе тогда был 21 год, и она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Жила с мамой, братом и сестрой, небогато. Внутренний голос приказал мне на ней жениться, и я не стал возражать. А она никак не могла взять в толк, зачем я достаю ее женитьбой. Она предпочитала мужчин вроде Алена Делона и вообще замуж не собиралась, но как-то я ее уговорил. Однако когда сообщил дома о том, что женюсь, разразился скандал. У Софы тоже. Ко мне отнеслись с опаской, но, когда я показал им диплом Московской консерватории, немножко успокоились. А моя мама считала, что я переметнулся во вражий стан. Как это – их мальчик, которого они растили, уходит и будет зарабатывать деньги не для них?! Кроме того мама хотела сама привести мне невесту. Но я сказал: «Мама, я с ней буду жить, а не ты». Она возмутилась: «А почему я с ней не буду жить?!» Пояснил: «Потому что не принято так. Мы будем жить отдельно, и это уже будет моя семья». Короче говоря, мы с Софой всё равно поженились. Год жена с мамой действительно оставались в довольно натянутых отношениях. Но когда мама увидела нашу дочку Машеньку, которую я назвал в ее честь, материнское сердце смягчилось. В семье наступил полный лад. Свекровь научила невестку делать сациви, лобио, долму, любила посидеть поболтать с ней на кухне. В семье Софы – а первое время мы жили у них – также довольно быстро поняли, что я на самом деле хороший парень». Сейчас этому браку уже почти полвека.

 

Мама Георгия Буркова поставила ультиматум

Против брака артистов Георгия Буркова и Татьяны Ухаровой восстали родители с обеих сторон. Отца Татьяны понять можно: она – талантливая юная москвичка, а жених – нищий провинциал спорной внешности, да еще на 13 лет старше. «Когда я познакомила Жору с мамой, она пришла в полный восторг, а отец отказался знакомиться, – вспоминает Ухарова. – Он считал, что мне рано замуж. Учиться надо, а не семью создавать. Да еще с кем! В то время в газете «Правда» вышла статья про маньяка, по описанию – один в один Георгий Иванович. Тоже 32 года и тоже из Перми. Видя мое упорство, отец запретил мне появляться дома, а маме – с нами общаться. Когда я забеременела, мама втихаря носила нам сумки с соками, а отец тайком приходил на мои спектакли». А что же не понравилось родителям жениха? «Когда Жора им позвонил и сообщил, что скоро женится, его мама собрала гостинцы – ложки, вилки, полотенца – и поехала в Москву знакомиться с будущей невесткой, – рассказывает Татьяна Сергеевна. – Настроение у нее испортилось еще на вокзале. Окинув взглядом мою худосочную фигурку (я весила 40 кг), она помрачнела и сказала: «Жорочка, ты кого взял?! Она ж тебе даже не родит…» Мы доехали до общежития, где в то время Жора получил место, вошли в комнату, мама – в слезы: «Выбирай: или мы с папой, или она. Папа такое не переживет!» Я задумалась: «А почему папа не переживет?» Отец Жоры замечательный, у меня с ним потом сложились очень теплые отношения. Но тогда я сильно расстроилась и решила: пусть старики живут спокойно – оставлю их сына. Побросала в чемоданчик вещи и говорю: «Жор, ты с мамой поживи, я пока поеду». Он отобрал чемодан и сказал: «Мама! Я очень люблю тебя и папу… И Таню». Вечером Мария Сергеевна уехала. На свадьбу, которая состоялась через месяц, ни его родители, ни мои не приехали. Отношения наладились уже после рождения у нас Маши. Мария Сергеевна обрадовалась, что назвали ребенка в ее честь. А папа мой, сходив однажды на Жорин спектакль, в зятя просто влюбился».

 

Сергея Глушко тёща довела до слёз

Почему маме Наташи Королевой не понравился потенциальный зять номер два, догадаться нетрудно: она привыкла к статусу звездной тещи Игоря Николаева, а тут какой-то неведомый стриптизер. «Первой встречи с Людмилой Ивановной я очень боялся, и не зря, – признается Сергей Глушко. – Приходим в ее московскую квартиру, Наташа говорит: «Мама, а вот Сергей». И в ответ звучит такая фраза, что, мол, вы молодые и ваши глаза сейчас затуманены, но я-то знаю, что вы не пара. Это всё очень дипломатично звучало, но из гостей я вышел со слезами на глазах – так расстроился». «Я же надеялась, что у Наташи с Игорем всё еще наладится, – объясняет Людмила Порывай. – А тут она приезжает ко мне с каким-то хлопцем и говорит: «Вот, знакомься, это Сережа, я с ним встречаюсь». Конечно, мама напряглась! Сережа зашел, я смотрю – красавец, но... Устроила ему допрос с пристрастием и страшно удивилась, узнав, что зарабатывает он стриптизом. Ну что это за профессия для мужика? Правда, когда сходила на его выступление в клубе, поняла, это не просто стриптиз, а настоящий спектакль, и мое отношение к зятю изменилось. Посоветовала Сереже учиться актерской профессии и играть на сцене. Артистов с таким великолепным телом мало, и он будет иметь успех. Сережа окончил РАТИ, играет в театре, снимается в кино. Сейчас мы с зятем в очень хороших отношениях. Я научилась готовить для него окрошку по рецепту его мамы. Мы с ним постоянно делаем друг другу подарочки. Как-то Сергей преподнес мне концертную сумочку ручной работы, которую выбирал сам. А я на его день рождения купила халат: пол-Москвы объездила, чтобы найти под его рост, да еще без синтетики». Сам Глушко теперь уверяет: «Как показывает моя практика, теща – лучший друг».

 

Иван Охлобыстин устроил тёще «стриптиз»

Иван Охлобыстин с первой встречи произвел на будущую тещу неизгладимое впечатление. В гости к родителям своей невесты Оксаны Арбузовой актер сильно опоздал, потому что был в «Останкино» на записи программы. «Жениха ждали к четырем часам, он не пришел – ни в четыре, ни в пять и ни в шесть. Мы просидели за накрытым столом до вечера. Как Каменный гость, он явился в полночь, – вспоминает Оксана. – К этому времени все были крайне раздражены. Раздался звонок, мама открыла дверь. Жених с немытыми засаленными волосами, в каких-то мокасинах на босу ногу, стоял на коленях и держал в зубах ромашки, которые сорвал на ближайшей бензоколонке. Так, молча, он просил прощения». «И вот так на коленях он входит и начинает говорить, что он гол как сокол, зато у него много татуировок, – рассказывает уже мама Оксаны Валентина Степановна. – Он снимает с себя футболку и показывает татуировки. Мы с мужем едва не сползли под стол… Неужели вот это будет нашим зятем? Я была против их брака. Но потом мы увидели совершенно счастливые глаза нашей дочери и поняли, что это у них серьезно и мы не вправе ей что-то советовать». «Зато родители Кысы обо мне сразу узнали всё, я не оказался для них котом в мешке. Я сделал это не только из-за того, что был выпивши. Просто мне хотелось, чтобы между нами изначально всё было по-честному», – объясняет свои странный «стриптиз» Иван. Вторую волну возмущения зятем Валентина Степановна пережила, когда узнала, что Оксана ждет третьего ребенка, хотя денег в семье совсем нет. Да Охлобыстин еще потащил глубоко беременную жену в Азию, где ему после принятия сана дали приход. Но сейчас сложности в отношениях остались в прошлом: тесть и теща Охлобыстина радуются уже шестерым внукам. А Ивану на очередной юбилей написали шуточную оду, восхваляющую роль в сериале «Интерны», которая принесла ему широкую популярность и возможность содержать всю большую семью.

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 14.01.2017 в 17:06 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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