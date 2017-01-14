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Ирина Аллегрова: 7 секретов императрицы

Аллегрова

 

«Я не женщина, которая поет. Я женщина, которая живет», – говорит Ирина Аллегрова. Может быть, в этом секрет популярности ее песен? 20 января «шальной императрице» российской эстрады исполняется 65 лет. К юбилею мы выяснили, что при ее дворе полно секретов...

 

СЕКРЕТ АРТИСТИЧЕСКИЙ

Многие считают, что Аллегрова – не настоящая фамилия. И это действительно псевдоним – но отца певицы. Актер и режиссер Александр Саркисов получил прозвище «Аллегров» из-за своего характера: в переводе с итальянского «аллегро» значит «резвый, веселый». Девочке, родившейся в театральной семье, артистическую карьеру напророчили уже в 10 месяцев – родители устроили Ирине своеобразное «крещение». Старейшина Ростовского театра оперетты вынес ее на сцену и сказал: «Будет актрисой». Да и первое выступление Аллегровой прошло в театре. «Это случилось, когда мне было 12 лет, и родители взяли меня с собой на гастроли. Мы с девчонками, актерскими детьми, напросились в массовку оперетты «Санта Рок», где играл отец, – вспоминает она. – Я тогда даже получила свой первый гонорар – 10 рублей. Нас нарядили дикарями, мы кружились и кричали: «Лодки в океане, лодки в океане». Имели большой успех. Во второй раз на сцену я вышла в спектакле «Цыганская любовь», играла гадалку из табора. Когда я гадала папе по руке, некоторые в зале начинали похихикивать. Маму, которая в это время исполняла арию, это сильно расстроило, она даже обиделась на меня». А вот петь у Ирины долго не получалось. Лишь случайно ее отвели в музыкальную школу и обнаружили так называемый внутренний слух: девочка правильно слышала ноты, но не могла точно воспроизвести их голосом. В процессе учебы с проблемой удалось справиться.

 

СЕКРЕТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Музыкальная школа, а затем и консерватория поставили крест на беззаботном детстве и юности Аллегровой. Занятия не оставляли времени на обычные детские развлечения. И даже на другие хобби. А ведь девочка проявляла способности к живописи. «Я очень хорошо рисовала, причем точно знала, что и как хочу изобразить, – вспоминает певица. – Когда ставили предмет и просили просто перерисовать его, мне это было неинтересно. Я любила фантазировать. Больше всего нравилось изображать летящие фигуры конькобежек, застывающих в разных позах. Папа впоследствии сожалел, что не отдал меня в художественную школу. Мама же скандалила со мной всякий раз, когда перебирала школьный секретер и чуть ли не на всех страницах книжек и учебников находила нарисованных человечков или животных. «Лучше бы музыкой позанималась, чем книжки марать», – говорила она. Я никогда не перечила. Росла девочкой послушной. Впрочем, иногда я всё же хитрила. Клала на пюпитр очередную книгу, отрешенно наигрывала гаммы, а сама читала взахлеб очередной рассказик. Зато все были уверены, что я увлеченно занимаюсь музыкой».

 

СЕКРЕТ КОНЦЕРТНЫЙ

Несмотря на то, что песни Аллегровой часто рассказывают о драматической женской судьбе, концерты ее не обходятся без забавных происшествий. «Вечно что-нибудь случается! – признается артистка. – Вот хотя бы когда мы обкатывали шоу «По лезвию любви...» в Америке. Среди прочих там есть песня под названием «Я плачу». В ней сначала идет пауза, а потом уже эти слова – «Я плачу...» И вот когда мы выступали в Нью-Йорке, прямо во время этой паузы кто-то в зале оглушительно чихнул. Я машинально, не выходя из образа, говорю на весь зал: «Будьте здоровы», и поехала дальше. В тот момент даже ничего не осознала. Лишь потом, когда увидела в записи, убедилась, как смешно это выглядело со стороны. Был еще один случай, связанный с этой песней, – уже в Сан-Франциско. На сцене неправильно поставили ветродуй. Мой продюсер Алексей Гарнизов никак не мог связаться по рации с техниками и сам пошел за кулисы. А там темно, и оказалось, что ступеней нет. Яма метра два, внизу какие-то ящики, всякий хлам... Короче, Алеша навернулся! И в этот момент со сцены доносится «Я плачу...» Когда он мне об этом рассказывал, не преминул добавить, что никогда еще мой голос не звучал так проникновенно и к месту».

 

СЕКРЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

После песни «Угонщица» певицу считают заправским водителем, но на самом деле она давно не садится за руль сама, предпочитая услуги водителей. «Виной тому одна забавная история, – рассказывает Аллегрова. – Моей первой машиной в 1984 году стала подержанная «копейка» канареечного цвета. Именно на ней я в первый раз и попала в аварию. Таксист решил, что я слишком медленно делаю поворот, и попытался меня обогнать, а я его, конечно же, задела. И вместо того чтобы как следует дать по тормозам или выкрутить руль, всё бросила и своим бампером въехала ему в багажник...»

 

СЕКРЕТ КУЛИНАРНЫЙ

В светской тусовке ходят легенды не только о таланте Аллегровой, но и о ее кулинарных способностях. «На Кавказе каждая женщина должна уметь готовить, причем хорошо, – объясняет Ирина Александровна. – А научилась я довольно просто: поначалу была у матери на кухне подмастерьем, затем и сама потихоньку пробовала себя в роли повара. Когда матери не бывало дома, я готовила отцу любимые его блюда и очень старалась, потому что его оценка была для меня высшей наградой. Я очень люблю готовить, и это, пожалуй, одно из самых больших моих увлечений. Коллеги по цеху это знают. У меня есть много своих фирменных рецептов. Например, лосось на пару или макароны с карри и чесноком, которые у меня отменно получаются. Самое главное – это ингредиенты, зелень и специи, а что я туда добавляю – это моя тайна». Певица настолько хороший кулинар, что одно время, когда было туго с концертами, зарабатывала на жизнь тем, что пекла торты на заказ! Впрочем, и без того Аллегрова уверена, что каждая уважающая себя женщина обязана уметь готовить: «Когда я слышу по телевизору, как наши бизнес-леди и прочие умные дамочки кичатся тем, что не умеют даже пожарить яичницу или картошку, дескать, им некогда да и не нужно, для меня это нонсенс. Я уверена, что любая женщина должна знать азы кулинарии, потому что путь к сердцу мужчины по-прежнему лежит через желудок. И вы меня в этом не переубедите – даже самые интеллектуальные мозги тоже хотят есть!»

 

СЕКРЕТ СЕМЕЙНЫЙ

Певица была замужем четыре раза и вполне может давать советы по покорению мужчин. Правда, первый раз, в 18 лет, Ирина Аллегрова вышла замуж… назло. Человек, в которого она была влюблена, не уделял певице достаточно внимания. И тогда она приняла ухаживания баскетболиста по имени Георгий. Брак продлился всего год с небольшим, зато подарил певице дочь Лалу. Со вторым мужем, композитором Владимиром Блехером, Ирина Александровна встретилась в Тамбовской филармонии. Супруги прожили вместе шесть лет и расстались друзьями. Они до сих пор поддерживают теплые отношения. Следующий семейный и творческий альянс сложился с продюсером Владимиром Дубовицким. Но и с ним Аллегрова вскоре рассталась, однако искренне рада, что бывший муж обрел счастье с певицей Татьяной Овсиенко. А о четвертом муже, танцовщике своего коллектива, она вспоминать не любит – он оказался чересчур инфантильным. О пятом супруге певица не мечтает. Сейчас ее вполне устраивает жизнь с близкими: дочерью Лалой, которая получила режиссерское образование и стала ближайшей помощницей мамы, и внуком Александром. «Внук – серьезный мужчина, – рассказывает Ирина Александровна. – Я очень горжусь им! Он учится в университете на солидном факультете. При этом любит сниматься в кино и обожает рок-н-ролл. Он всегда старается сделать мне приятно, поддерживает морально». Александр уже успел выступить на сцене вместе со звездной бабушкой: на одном из концертов они вдвоем исполнили песню «Мама моей мамы». Впрочем, это не значит, что внук пойдет по стопам певицы – она говорит, что он должен сделать выбор самостоятельно.

 

СЕКРЕТ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Несмотря на все свои таланты, Аллегрова признается, что есть предмет, который ей не дается. «К языкам я не склонна, к сожалению, – сетует она. – Даже с английским проблемы. Частые гастроли по зарубежью не помогают. Со мной всегда поблизости владеющий языком. Подшучиваю над внуком-полиглотом: «Скоро станешь моим личным переводчиком». Он у нас знает вместе с русским пять языков: армянский, испанский, английский и сербский, которым овладел, пока отдыхал в Черногории». Зато Ирина Александровна может обставить большинство ровесников в другом вопросе: певица отлично разбирается в компьютерной технике! «Коллеги шутя называют меня хакером, – смеется она. – Неловко признаться: без гаджетов жизнь не представляю! Айфон, айпад, компьютер, флэшки-мэшки. Причем всем научилась пользоваться сама – методом, так сказать, научного тыка».

 

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 14.01.2017 в 13:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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