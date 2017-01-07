Ремонт помещений в современных условиях
Сегодня ремонт любого помещения является непростой задачей, даже в тех случаях если многие из необходимых работ человек или компания может выполнить собственными силами. А если таких талантов не имеется, то приходится искать строительную компанию, которая смогла бы выполнить все ваши требования наилучшим образом, в кратчайшие сроки и по минимальной цене. Конечно, некоторые из этих требований взаимно исключают друг друга. Так цена и качество, а также сроки исполнения работ, обычно, сильно влияют друг на друга. И в этом случае необходимо найти золотую середину, которая бы минимизировала такой параметр ремонта, как цена/качество. Как лучше это сделать и где найти такую строительную компанию?
Лучше всего воспользоваться рекомендациями клиентов, которые уже воспользовались услугами такой строительной компании. Многие из таких клиентов рекомендуют компанию «Экспресс ремонт», официальный сайт которой находится по адресу http://www.remontexpress.ru. Давайте отправимся на этот сайт и выясним, какими преимуществами будет обладать клиент, согласившийся сотрудничать с этой компанией.
Во-первых, само название экспресс говорит само за себя, первое из условий, на которые обращает внимание клиент - это оперативность выполнения ремонта заложено прямо в название компании. Второе, что бросается в глаза это достаточно удобное построение сайта, что позволяет клиенту быстро находить необходимую информацию.
До ремонта
Например, клиенту необходимо произвести ремонт квартиры студии с чего ему стоит начать? Зайдя на сайт компании можно легко заметить, что левая часть сайта выделена для меню, которое позволяет выбрать тип помещений, требующих ремонта. Так в нашем случае необходимо выбрать категорию «ремонт квартир». Зайдя в нее можно открыть всплывающее меню с соответствующими подкатегориями. В нашем случае выбираем «ремонт студии». В дальнейшем сайт предлагает выбрать тип ремонта, который необходим клиенту, начиная от евро ремонта и заканчивая косметическим ремонтом.
Выбрав тип ремонта, клиент попадает на интернет страницу сайта, который предлагает ознакомиться не только с примерами, уже проведенных ремонтных работ, но и порядок проведения работ и сроки их начала. В начале клиент заполняет заявку на проведение работ, и менеджер компании в течение трех минут связывается с вами. В этот же день сметчик и прораб могут посетить вас для решения вопросов о материалах, которые будут использоваться при ремонте, сроках и окончательной смете ремонта. Причем смета составляется абсолютно бесплатно, а ремонт начинается уже через два дня. Причем оплата ремонта производится разу после того как клиент принимает выполненную работу.
После ремонта
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