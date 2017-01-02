Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Лолита встретила Новый год в коробке

Дед Мороз - борода из ваты

Боярский

В жизни каждого мужчины есть три периода: когда он верит в Деда Мороза, когда он не верит в Деда Мороза и когда он сам становится Дедом Морозом. О памятных и забавных историях, связанных с самым интересным, третьим периодом рассказывают звезды, которым довелось побывать в дедморозовой шубе.

 

 МИХАИЛ БОЯРСКИЙ ПЕРЕБОРЩИЛ С ГРИМОМ

Михаил Боярский сумел стать Дедом Морозом еще в первом классе. «Перед Новым годом наша учительница предложила поставить оперу «Муха-Цокотуха», – вспоминает он. – Всем распределили роли: кто-то был комаром, кто-то жучком, кто-то мухой. А меня назначили Дедом Морозом. Поскольку мой папа был артистом, он принес из театра настоящий грим, одел меня в красный костюм Деда Мороза, на лицо налепил бороду и закрасил так, что я стал похож на старика-карлика. За свой необычный вид я получил бурю оваций и нагоняй от учительницы за то, что в гриме носился как сумасшедший по школе и своим видом всех распугивал».

АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО РИСКОВАЛ ЖИЗНЬЮ

Первая попытка Александра Олешко выступить в роли Деда Мороза случилась в старших классах школы и оказалась очень экстремальной. «Представьте картину: утренник, куча детей, все ждут Деда Мороза, я захожу в зал – и у меня отклеивается ватный ус, – рассказывает артист. – А на фразе «Елочка, гори!» я начинаю им давиться! Ус попал мне в горло, перекрыл дыхание, и последнее, что помню, падая под елку, – длинный накрашенный ноготь Снегурочки. Она молниеносно засунула его мне в горло и выковыряла оттуда несчастный ус. Когда ко мне вернулось дыхание и я порозовел, лежа под елкой, радостно закричал: «С Новым годом, ребята!» Потом уже, будучи студентом циркового училища, я подрабатывал Дедом Морозом в детских садах. Сценарии утренников отличались, а так как много времени уходило на то, чтобы добраться из одного садика в другой, тексты я не учил. Писал шпаргалки на серпантине и обматывал им посох. На одной из елок какой-то мальчик-зайчик дернул за серпантин и сорвал с посоха весь текст. Не зная, как дальше должны развиваться события, я начал импровизировать, отчего у тетушки-концертмейстера округлились глаза: она не понимала, почему Дед Мороз неожиданно сошел с ума. Зато это была самая веселая елка!»

 

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ РАССЕРДИЛ ЖЕНУ

Актер не очень-то любит роль Деда Мороза и для своего сына никогда ее не играл. Но был момент, когда бороду и шубу на Ширвиндта чуть не надели друзья. Впрочем, он и тогда нашел, как отвертеться! «Был один трагический случай, когда меня попробовали сделать Дедом Морозом, – рассказывает Александр Анатольевич. – Михаил Михалыч Державин был тогда женат на дочке знаменитого маршала Нине Буденной, и они устраивали в Переделкино на даче елку для своей Маши и соседских детишек, тоже внуков легендарных маршалов. В роли Деда Мороза выступал Державин, но дети же не дураки. Год, другой – и они его заподозрили. Тогда призвали на помощь меня. Привезли на дачу. Ох какой прекрасный дом! Какой стол! У Семена Михайловича угощали огромными мочеными арбузами. Их хранили не в холодильнике, а в настоящем погребе на льду. И в замороженный арбуз огромным шприцем накачивали водку. Прошло чуть ли не 50 лет, но я помню, как это было потрясающе! Дети, конечно, догадывались, что раз приехал артист Ширвиндт, то он и будет Дедом Морозом. Но мы же с Державиным хитрее детей: взяли и загримировали его Нину. Приклеи-ли бороду, одели в шубу, вывели из дома через черный ход, посадили в сани, а Буденный детям на баяне играл – отвлекал внимание. Сказочные сани въехали во двор, дети смотрят, а дядя Шура с дядей Мишей – вот они, и все папы и дедушки тоже. Выходит, Дед Мороз настоящий! Всё прошло замечательно, я налегал на «пьяные» арбузы... Домой меня привезли часов в пять утра. Супруга стала помогать раздеваться и увидела, что мои белые трусы в ярко-красной помаде! Она, естественно, негодовала: муж уехал на детский утренник, и мало того что вернулся в дупель пьяным, так еще эти трусы... И тут я понял, что схожу с ума. На следующий день, протрезвев, позвонил Нинке, и она рассказала, как такое могло произойти. Мы ей в спешке рисовали помадой красный нос и щеки, а потом я забыл помыть руки... Объяснение было принято, но неприятный осадочек у жены остался, и больше она меня на детские утренники к Буденному не пускала».

Метки: в России, Общество

Опубликовано: 02.01.2017 в 17:09 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Лолита встретила Новый год в коробке

7 чудес Марины Неёловой

Эк они распетушились!

На «Песне года» звёзды засияли по-новому

В гостях у Сказки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Лолита встретила Новый год в коробке

Обратите внимание

в Перми

Ёлки разные нужны!

Накануне Нового года в Перми появились необычные праздничные ёлки. Они сделаны из непривычных материалов совершенно разными способами.
смотреть читать31.12.2016 в 16:07
Метки: в Перми, в России, Общество

Театр «У Моста» радует поклонников Рождественскими встречами

В этот раз зрителям приготовили новогодний подарок - премьеру спектакля Ханума, музыкальную комедию о соперничестве двух свах.
смотреть читать31.12.2016 в 13:08
Метки: в Перми, Культура, Общество

Новый год: прогноз погоды

В Перми ожидаются теплый Новый год и холодные каникулы.
смотреть читать31.12.2016 в 10:07
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

«Парма» отстаивает Кубок

Победа над екатеринбуржцами дала Парме право на выход в Финал четырех и возможность защищать Кубок, завоёванный в феврале.
смотреть читать30.12.2016 в 17:05
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

ОСАГО, штрафы и ПДД: Что ждет водителей в 2017?

В 2017 году водителей Росси ждут ряд изменений, которые коснутся ОСАГО, штрафов, ПДД и многого другого.
смотреть читать30.12.2016 в 16:36
Метки: в Перми, в России, Общество

в России

Дед Мороз - борода из ваты

В жизни каждого мужчины есть три периода: когда он верит в Деда Мороза, когда он не верит в Деда Мороза и когда он сам становится Дедом Морозом.
читать02.01.2017 в 17:09
Метки: в России, Общество

Лолита встретила Новый год в коробке

Если большинство россиян в новогодние праздники отдыхает, то для звезд наступает самая рабочая пора. Без курьезов не обходится.
читать02.01.2017 в 14:05
Метки: в России, СМИ, Общество

7 чудес Марины Неёловой

Сказочный флер окружает актрису всю жизнь – в ней столько чудес! К 70-летнему юбилею актрисы мы вспомнили некоторые из них.
читать02.01.2017 в 10:09
Метки: в России, Кино, Культура

Эк они распетушились!

Наступающий 2017 год будет годом Петуха. Люди, рожденные в такой год, никогда не затеряются в толпе!
читать01.01.2017 в 14:01
Метки: в России, Кино, Культура, Общество, СМИ

На «Песне года» звёзды засияли по-новому

Музыкальные итоги года телеканал «Россия» традиционно подводит красочным фестивалем «Песня года».
читать01.01.2017 в 10:08
Метки: в России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Дед Мороз - борода из ватыДед Мороз - борода из ваты

Лолита встретила Новый год в коробкеЛолита встретила Новый год в коробке

7 чудес Марины Неёловой7 чудес Марины Неёловой

Эк они распетушились!Эк они распетушились!

На «Песне года» звёзды засияли по-новомуНа «Песне года» звёзды засияли по-новому

В гостях у СказкиВ гостях у Сказки

Ёлки разные нужны!Ёлки разные нужны!

Театр «У Моста» радует поклонников Рождественскими встречамиТеатр «У Моста» радует поклонников Рождественскими встречами

Новый год: прогноз погодыНовый год: прогноз погоды

ОСАГО, штрафы и ПДД: Что ждет водителей в 2017?ОСАГО, штрафы и ПДД: Что ждет водителей в 2017?

Новый 2017 год: Место встречи изменить нельзяНовый 2017 год: Место встречи изменить нельзя

Галерею «Литературной Перми» пополнил портрет журналиста Михаила ЛевинаГалерею «Литературной Перми» пополнил портрет журналиста Михаила Левина

Экзотика поспелаЭкзотика поспела

Бокс: Школа первого рингаБокс: Школа первого ринга

В Перми прошел детский «Бал ангелов»В Перми прошел детский «Бал ангелов»

Пермяки заплатили за парковку более 13 млн рублейПермяки заплатили за парковку более 13 млн рублей

В канун Нового года губернатор навестил приют в ВерещагиноВ канун Нового года губернатор навестил приют в Верещагино

Пермяки спасли дикого рысёнкаПермяки спасли дикого рысёнка

Свет в УДС «Молот» пока не отключатСвет в УДС «Молот» пока не отключат

В Перми осудили банду, убившую человека ради 28 млн рублейВ Перми осудили банду, убившую человека ради 28 млн рублей

Врачи спасли пациента, подхватившего сразу три вирусаВрачи спасли пациента, подхватившего сразу три вируса

Накануне праздников «управляшки» расслабилисьНакануне праздников «управляшки» расслабились

Губернатор официально отправил правительство в отставкуГубернатор официально отправил правительство в отставку

В Перми открылась резиденция Деда МорозаВ Перми открылась резиденция Деда Мороза

В Перми прошел открытый кубок края по синхронному катаниюВ Перми прошел открытый кубок края по синхронному катанию

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru