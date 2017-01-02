Дед Мороз - борода из ваты

В жизни каждого мужчины есть три периода: когда он верит в Деда Мороза, когда он не верит в Деда Мороза и когда он сам становится Дедом Морозом. О памятных и забавных историях, связанных с самым интересным, третьим периодом рассказывают звезды, которым довелось побывать в дедморозовой шубе.

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ ПЕРЕБОРЩИЛ С ГРИМОМ

Михаил Боярский сумел стать Дедом Морозом еще в первом классе. «Перед Новым годом наша учительница предложила поставить оперу «Муха-Цокотуха», – вспоминает он. – Всем распределили роли: кто-то был комаром, кто-то жучком, кто-то мухой. А меня назначили Дедом Морозом. Поскольку мой папа был артистом, он принес из театра настоящий грим, одел меня в красный костюм Деда Мороза, на лицо налепил бороду и закрасил так, что я стал похож на старика-карлика. За свой необычный вид я получил бурю оваций и нагоняй от учительницы за то, что в гриме носился как сумасшедший по школе и своим видом всех распугивал».

АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО РИСКОВАЛ ЖИЗНЬЮ

Первая попытка Александра Олешко выступить в роли Деда Мороза случилась в старших классах школы и оказалась очень экстремальной. «Представьте картину: утренник, куча детей, все ждут Деда Мороза, я захожу в зал – и у меня отклеивается ватный ус, – рассказывает артист. – А на фразе «Елочка, гори!» я начинаю им давиться! Ус попал мне в горло, перекрыл дыхание, и последнее, что помню, падая под елку, – длинный накрашенный ноготь Снегурочки. Она молниеносно засунула его мне в горло и выковыряла оттуда несчастный ус. Когда ко мне вернулось дыхание и я порозовел, лежа под елкой, радостно закричал: «С Новым годом, ребята!» Потом уже, будучи студентом циркового училища, я подрабатывал Дедом Морозом в детских садах. Сценарии утренников отличались, а так как много времени уходило на то, чтобы добраться из одного садика в другой, тексты я не учил. Писал шпаргалки на серпантине и обматывал им посох. На одной из елок какой-то мальчик-зайчик дернул за серпантин и сорвал с посоха весь текст. Не зная, как дальше должны развиваться события, я начал импровизировать, отчего у тетушки-концертмейстера округлились глаза: она не понимала, почему Дед Мороз неожиданно сошел с ума. Зато это была самая веселая елка!»

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ РАССЕРДИЛ ЖЕНУ

Актер не очень-то любит роль Деда Мороза и для своего сына никогда ее не играл. Но был момент, когда бороду и шубу на Ширвиндта чуть не надели друзья. Впрочем, он и тогда нашел, как отвертеться! «Был один трагический случай, когда меня попробовали сделать Дедом Морозом, – рассказывает Александр Анатольевич. – Михаил Михалыч Державин был тогда женат на дочке знаменитого маршала Нине Буденной, и они устраивали в Переделкино на даче елку для своей Маши и соседских детишек, тоже внуков легендарных маршалов. В роли Деда Мороза выступал Державин, но дети же не дураки. Год, другой – и они его заподозрили. Тогда призвали на помощь меня. Привезли на дачу. Ох какой прекрасный дом! Какой стол! У Семена Михайловича угощали огромными мочеными арбузами. Их хранили не в холодильнике, а в настоящем погребе на льду. И в замороженный арбуз огромным шприцем накачивали водку. Прошло чуть ли не 50 лет, но я помню, как это было потрясающе! Дети, конечно, догадывались, что раз приехал артист Ширвиндт, то он и будет Дедом Морозом. Но мы же с Державиным хитрее детей: взяли и загримировали его Нину. Приклеи-ли бороду, одели в шубу, вывели из дома через черный ход, посадили в сани, а Буденный детям на баяне играл – отвлекал внимание. Сказочные сани въехали во двор, дети смотрят, а дядя Шура с дядей Мишей – вот они, и все папы и дедушки тоже. Выходит, Дед Мороз настоящий! Всё прошло замечательно, я налегал на «пьяные» арбузы... Домой меня привезли часов в пять утра. Супруга стала помогать раздеваться и увидела, что мои белые трусы в ярко-красной помаде! Она, естественно, негодовала: муж уехал на детский утренник, и мало того что вернулся в дупель пьяным, так еще эти трусы... И тут я понял, что схожу с ума. На следующий день, протрезвев, позвонил Нинке, и она рассказала, как такое могло произойти. Мы ей в спешке рисовали помадой красный нос и щеки, а потом я забыл помыть руки... Объяснение было принято, но неприятный осадочек у жены остался, и больше она меня на детские утренники к Буденному не пускала».