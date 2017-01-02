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← 7 чудес Марины Неёловой

Лолита встретила Новый год в коробке

Лолита

Если большинство россиян в новогодние праздники отдыхает, то для звезд наступает самая рабочая пора: праздничные концерты и спектакли, выступления на корпоративах. Без курьезов работа в такие дни, конечно, не обходится. Как показывает звездный опыт, в Новый год можно...

 

...УСНУТЬ В КОРОБКЕ

Это сейчас Лолита не теряется практически в любой ситуации, а первый корпоратив, на котором она подрабатывала Снегурочкой, певица вспоминает с ужасом: «Я тогда училась в Тамбовском институте культуры на третьем курсе и весила 54 килограмма. Помню, выпила стакан сухого венгерского вина и уснула, пьяная, в коробке из-под него. Дело в том, что Тамбовская область была побратимом венгерского винодельческого региона Толна, в магазинах тогда колбасы не было, а вина – завались. И вот на нервной почве (от стыда, ведь раньше никогда не подрабатывала на елках) я выпила. Всё, что успела сделать после, так это объявить за десять минут до полуночи, что пришел Новый год. Не понимала, что дальше делать со всеми этими людьми, собравшимися в ресторане. Я ведь вина вообще не пью: у меня язва. И от одного бокала свалилась! Уснула в коробке, а на меня улегся кот».

 

...ПОРАБОТАТЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Снегурочкой довелось поработать и одному из фокусников братьев Сафроновых – Сергею. «В первый и последний раз в жизни я сыграл Снегурочку в 14 лет, – рассказывает он. – Получилось так, что наш преподаватель в театральной студии, подрабатывавший Дедом Морозом, срочно искал себе внучку для выступления на корпоративе. Напарница его по какой-то причине на работу не вышла. Подработать Снегурочкой предложили Андрею – у него самое миловидное лицо из нас троих. Но он отчего-то засмущался, и тогда парик с косой уговорили надеть меня. Мама мне еще глазки красиво подвела. Так один парень в разгар вечеринки чуть не спалил контору, уставился на меня и давай орать: «Да это ж мужик переодетый! Даешь настоящую Снегурочку!» На счастье, в следующую минуту он рухнул лицом в салат, и все благополучно забыли о том, что он сказал».

 

...СПАСТИ ТРАДИЦИЮ

«У нас есть традиция: где бы мы ни находились, под бой курантов написать на бумажке желание, сжечь, пепел кинуть в шампанское и выпить его. Тогда желание сбудется, – рассказывают участницы группы «Фабрика». – Однажды в ночь с 31-го на 1-е мы выступали в одном ресторане. Незадолго до полуночи по техническим причинам в нашей гримерке и в коридоре вырубился свет. Но мы выкрутились. У нас были платья, украшенные лампочками, которые ярко светились в темноте. Мы включили лампочки на одном из платьев, повесили эту иллюминацию на дверь гримерки, и таким образом у нас платье поработало и елочкой с гирляндами, и осветительным прибором. При этом скудном освещении мы написали желания, сожгли бумажки, выпили шампанского и радостно пошли на сцену».

 

...ПОЙМАТЬ ТРОЙКУ

«В 2000 году у меня было запланировано новогоднее выступление в ресторане «Пушкин», – вспоминает Наташа Королева. – Мы (я и мои музыканты) отметили дома праздник и поехали на концерт. Шли народные гулянья, поэтому центр Москвы оказался полностью перекрыт. Нас охватила паника: мы уже опаздывали, а до ресторана было еще далеко. В общем, оставили машину и уже хотели бежать в ресторан, потому что времени до выступления оставалось очень мало. И тут вдруг видим такую картину: посередине улицы мчится тройка. Не просто лошадь, а именно тройка. Мы словили эту тройку и на лошадях с ветерком добрались до ресторана. Было очень весело. Зарядились такой энергией, что выступление прошло просто отлично! Потом выходим, а около нашей упряжки – толпа людей с фотоаппаратами. «Чья это тройка?» – спрашивают у швейцара. – «Да  Королёва приехала!»  Это был самый незабываемый Новый год в моей жизни!»

 

...отпраздновать в чистом поле

Порой артист всё же не успевает добраться до нужного места. Именно это случилось с Сергеем Трофимовым в далеком 1984 году. «Мне было 18 лет, я работал в рок-группе «Кант» при Тульской филармонии, – вспоминает Трофим. – 31 декабря мы отправились с концертной бригадой  по поселковым домам культуры. В девять вечера из одного села выехали, а в другое не доехали. Наш автобус сломался за два часа до наступления Нового года – мы встали на прикол посредине поля, среди сугробов. С собой у нас было полавтобуса алкоголя, а закуски – ноль, потому что застолье планировалось после концерта. Нашелся лишь пакетик с ирисками «Золотой ключик». Это и стало основным блюдом нашего новогоднего «стола». В полночь вышли из автобуса, разожгли костер и покричали «ура». Уже под утро самые выносливые члены коллектива – водитель и фокусник – пошли в метель, нашли пьяного тракториста с трактором и привезли к автобусу. Он тросом зацепил автобус и дотащил до ближайшего коровника».

 

...ЗАКУСИТЬ НА СЦЕНЕ

Любови Казарновской в один Новый год довелось поработать неожиданно для себя. «В 1990-х годах мы с мужем и сыном жили в Нью-Йорке – я работала в «Метрополитен-опера», – вспоминает она. – Дездемону в опере «Отелло» мы пели втроем: две американские звезды и я. И поочередно страховали друг друга. В спектакле, который шел вечером 31 декабря 1995 года, на подстраховке была я. Когда по времени начался третий акт, стало очевидно, что уже можно начинать провожать старый год – одиннадцатый час. Только я собралась приступить к праздничной трапезе, муж вдруг говорит: «Нет, все-таки подождем, не надо пока ни шампанское открывать, ни наедаться». Я изумилась: «Чего ждать-то?» Но Роберт настаивал. А буквально через пять минут раздается звонок – артдиректор спрашивает: «Люба, что ты делаешь?» Отвечаю: «Собираюсь отметить Новый год и лечь спать». Он говорит: «Боюсь, тебе придется лечь на сцене «Метрополитен». У певицы сел голос. Машину мы тебе уже вызвали, антракт будем держать, сколько потребуется. Выйдешь прямо на четвертый акт». А это молитва Дездемоны в спальне и смерть от рук Отелло. Влетаю в «Метрополитен», надеваю ночную рубашку и выскакиваю на сцену. Зрителям, разумеется, сообщили, что в связи с болезнью миссис Ванесс спектакль продолжит миссис Казарновская. После спектакля были такие овации, которых я больше никогда в жизни не получала: полчаса люди хлопали и восторженно кричали. Всё закончилось уже без двадцати двенадцать. Все: музыканты, артисты, костюмеры, помрежи – прямо на сцене стали устанавливать импровизированные столы, притащили какие-то закуски, не донесенные до дома, шампанское... Это был самый неожиданный Новый год в моей жизни!»

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 02.01.2017 в 14:05 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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