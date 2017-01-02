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← Эк они распетушились!

7 чудес Марины Неёловой

Неелова

Эта хрупкая женщина с сильным характером впервые появилась на экране в роли принцессы в фильме «Старая, старая сказка». Принцесс Неёлова с тех пор играла неохотно. Но сказочный флер окружает актрису всю жизнь – в ней столько чудес! К 70-летнему юбилею актрисы, который она отметит 8 января, мы вспомнили некоторые из них.

 

ЧУДО С ЦВЕТАМИ

Марина с детства видела себя на сцене, правда, сначала не в качестве актрисы. Ее покорил балет. «Часто вспоминаю, как я первый раз попала в театр, – говорит Неёлова. – Мне было лет пять. Шел балет «Щелкунчик». Я вошла в зал, села в бархатное кресло, и передо мной открылась потрясающая картина. Балерины на пуантах, в легких пачках выбегали на сцену. Весь зал смотрел на них с восторгом, сверху сыпались цветы. С балконов, отовсюду летели эти цветы, ими была засыпана вся сцена. «Какая прекрасная жизнь! Вся в цветах!» – думала я. Тогда я решила, что буду балериной. С утра до вечера что-то представляла перед зеркалом: красиво махала руками, надевала такие ботиночки без ранта, они были вместо пуантов». Но хрупкое здоровье Неёловой не позволило ей поступить в балетную школу. Впрочем, скоро нашлось другое увлечение. «В первом классе я выиграла стихотворный конкурс, – вспоминает актриса. – Сначала классный, потом школьный, потом районный, потом городской. Читала стихи: «Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой». Так я прошла на всесоюзный конкурс. И должна была ехать на Кубу. Но на Кубу я не поехала - мама отвезла меня на Волгу к бабушке. Поэтому моя карьера чтеца закончилась не начавшись. Но в результате этой победы меня автоматически определили в кружок художественного слова». Так Неёлова задумалась об актерстве. Кстати, свою первую мечту она всё же в каком-то смысле осуществила: на сцене ее не раз осыпали цветами.

 

ЧУДО В ОКНЕ

Поступать после школы в театральный казалось Неёловой само собой разумеющимся: кто же еще, как не она? «Я была в себе совершенно уверена, у меня был большой репертуар, – признается актриса. – Когда мама приводила меня на работу, оставляла там с кем-то, то, возвращаясь, она всегда заставала одну и ту же картину. Вокруг – небольшая толпа, а я читаю стихи. Мама с ужасом спрашивала: «И давно она так?» – «Да часа полтора уже», – отвечали ей». Но уверенность испарилась, когда девушка пришла на экзамены в ЛГИТМиК. Среди толпы красавиц худенькая Марина почувствовала себя совсем невзрачной. А ведь один из туров нужно было проходить в купальнике! «Вызывают по 10 человек. Мы стоим, а эти иезуиты внимательнейшим образом на нас смотрят: кто-то очки снимает, кто-то надевает. Рядом со мной – фигуристая красавица. Как какое-то пособие: какими артисты быть должны, а какими не должны, – рассказывает артистка. – Я стою – униженная и оскорбленная, даже не как лошадь, как ослик Пржевальского. И понимаю: комиссию надо брать чем-то невероятным, несусветным. Нам дают задание – изобразить, будто мы моем окна. Все моют маленькие окна – практически форточки. А у меня было та-акое окно – сцены не хватит, видимо, какая-то американская витрина. И я бегала из конца в конец и вытирала ее всем телом. Поскольку я перед комиссией всё время мельтешила, они смотрели только на меня, туда-сюда головами крутили. Короче, этот тур я проскочила».

 

ЧУДО С ГЛАЗАМИ

Неёлова серьезно готовится к ролям и не жалеет себя на съемках. К примеру, в фильме «С тобой и без тебя», чтобы достоверно изобразить батрачку, ей пришлось вставать на рассвете, таскать набитый камнями мешок, доить коров и коз, косить траву, рубить дрова, полоть лен… А заодно получать синяки от Юозаса Будрайтиса – режиссеру Родиону Нахапетову всё казалось, что в сцене, где Будрайтис должен ударить партнершу, он недостаточно убедителен. А в фильме «Осенний марафон» ответственность актрисы довела до белого каления режиссера Георгия Данелию. «Я по театральной привычке «добраться до самой сути» замучила его вопросами до такой степени, что в какой-то момент он, уже ненавидя меня, стал передавать свои замечания через сценариста, – признается Марина Мстиславовна. – Поняв, что ситуация становится критической, я предложила ему следующий вариант: я не буду задавать вопросов, если он объяснит мне, на какое животное похожа моя героиня. Кто она – собака, корова, кошка, птица, коза… Он посмотрел на меня так, словно теперь точно был уверен, что я сумасшедшая. Страшно ругаясь, он достал из кармана маленькую фигурку нелепого существа с огромными глазами, словно следящими за тобой неотрывно. «Вот она, твоя героиня», – сказал мне Данелия, и всё сразу стало ясно. Больше конфликтов на съемках не было».

 

ЧУДО УПРЯМСТВА

В театре Марину Неёлову долго называли «молодой Раневской». Видимо, по праву – во всяком случае, не каждая женщина может перешутить Валентина Гафта. «У Гафта есть такая забава. Если ему не понравилось, как он сказал свою реплику, он повторит ее на сцене еще раз. А может и третий раз повторить, и четвертый, пока ему не понравится. А если ему не понравится, как ты сказала, то он тебя поправит прямо на сцене, – рассказывает она. – Но когда мы впервые встретилась с ним в спектакле «Записки Лопатина», я об этой его манере еще не знала,  Гафт играл героя пьесы, а я – женщину, с которой в годы войны у него был роман. Я рассказываю ему о войне и об отце. Он мне должен сказать: «Не надо, если вы не хотите, то не рассказывайте. Я понимаю, что это тяжело», – а я должна сказать: «Нет, я хочу рассказать, только думаю, как покороче». И вот доходим мы до этой сцены. А ему, видно, не понравилось что-то, и он опять говорит: «Нет, не рассказывайте». Я говорю: «Я хочу рассказать». Так продолжалось несколько минут. А дело в том, что если я не расскажу в спектакле этой истории, то можно закрывать занавес, сюжет дальше развиваться не будет. И тут я говорю: «Ну хорошо, не буду рассказывать». Валентин тогда говорит: «Нет уж, расскажите!» – а я: «Нет, не буду. Тяжело». Валя уже стал буквально канючить: «Ну расскажите-расскажите». Но я его столько же продержала, сколько и он меня».

 

ЧУДО ЛЮБВИ

Марина Мстиславовна практически не рассказывает о личной жизни. Ее первым мужем был режиссер Анатолий Васильев, но через восемь лет пути супругов разошлись. Свое счастье актриса нашла уже в зрелом возрасте. На одном из приемов, куда Неёлову уговорили пойти друзья, она познакомилась с дипломатом Кириллом Геворгяном. Роман развивался стремительно – уже через три месяца влюбленные поженились. И Неёлова начала играть самую трудную роль – роль жены посла. Ее мужа отправили в Париж, затем в Гаагу. «Однажды мы с мужем ехали в карете на прием к королеве, и я вдруг поняла, что происходящее – не фильм с моим участием, а реальность, которая прекрасна!» – как-то призналась Неёлова. Но настоящим чудом стало то, что даже среди этой суматошной жизни актриса смогла продолжить работу в любимом театре «Современник». Театр пошел ей навстречу, изменив график спектаклей, а она стала жить на два дома: один в Москве, а другой там, где была дипломатическая миссия мужа. «Я так построила свою жизнь, что жила пунктиром по двадцать дней. За те дни, которые я была в Москве, я должна была сыграть репертуар двух месяцев – пятнадцать – двадцать спектаклей», – вспоминает Неёлова. К счастью, сейчас муж артистки работает в Москве, и ей не нужно больше разрываться между несколькими странами.

 

ЧУДО МАТЕРИНСТВА

Марина Мстиславовна стала матерью в довольно зрелом возрасте, в 40 лет, но в этом обнаружились свои плюсы. «Это было такое неожиданное счастье, – признается она. – Я абсолютно не уставала, когда дочка была совсем маленькая, – знаете, когда женщины говорят: «Это так тяжело, ребенок». Мне так всё было интересно и так нравилось, что я даже не понимала, как можно говорить, что я устала. Наверное, в совсем молодом возрасте таких эмоций не испытываешь». Еще одним чудом стало то, что Ника Неёлова-Геворгян в отличие от многих других детей актеров никогда даже не думала о театре. Ника с детства была влюблена в другой вид искусства – скульптуру. В 16 лет она стала самой молодой абитуриенткой Королевской академии искусств в Гааге. Затем окончила школу искусств в Университетском колледже Лондона. А потом стала победительницей престижного конкурса «Новые сенсации», который проводят знаменитая лондонская галерея Саачи и Четвертый канал британского телевидения. Теперь работы молодого скульптора выставляются в музеях. Марина Мстиславовна может с полным правом сказать, что на ее дочери природа точно не отдохнула.

Метки: в России, Кино, Культура

Опубликовано: 02.01.2017 в 10:09 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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