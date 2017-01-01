Эк они распетушились!

Наступающий 2017 год будет годом Петуха. Люди, рожденные в такой год, никогда не затеряются в толпе – они яркие, дерзкие и любят привлекать к себе внимание. Возможно, поэтому среди них так много знаменитостей. И все они признаются: «петушиный» характер очень помогает в жизни. Благодаря ему...

КСЕНИЯ СОБЧАК ИЗБЕЖАЛА КАТАСТРОФЫ

Ксению можно называть эталонной представительницей этого знака. «Я – стопроцентный Петух, – говорит она. – Очень сильная и часто нетерпимая, у меня «кусачий» характер со всеми «петушиными» чертами». Но задиристость Петуха иногда может принести пользу окружающим. Например, скандальный характер Ксении однажды спас несколько жизней. Дело было на борту самолета. Рейс Москва – Нью-Йорк обещал быть легким и приятным – до тех пор, пока пассажиры не услышали приветствие капитана. «На первой же фразе стало понятно, что привычный механизм нарушен: «Д-добрый вечер! Эт я, ваш… капитан, ой, командир. Полетим в Нью-Йорк, в коротом, э-э, в карытом, э-э, в котором…» – я сразу услышала знакомые интонации оператора из «Дома-2» после смены на морозе, – рассказывает Ксения. – После третьей попытки выговорить предложение о погоде весь бизнес-класс начал переглядываться... Ласково позвала стюардессу: «А можно посмотреть на капитана? Что у него с голосом-то?» – «Да ничего-ничего, он устал немного», – доверительно сообщила мне стюардесса. «Я бы все-таки хотела на него посмотреть», – проявила я настойчивость. «Мы уже взлетаем!» – строго сообщила мне девушка. И тут мой впавший в мгновенную панику мозг совершил неожиданное даже для самого себя. Я вскочила и в стиле Лужкова стала звать людей почти что на баррикады: «Люди! Отстегните ремни! Встаньте! Мы летим с пьяным пилотом!» Поначалу авиакомпания наотрез отказывалась не то что заменить, но даже показать пилота, но Ксения настаивала, и часть пассажиров к ней присоединилась. В итоге, поставив на уши все наземные службы, Собчак добилась того, чтобы пилот вышел из кабины, – и, как она и ожидала, он оказался в совершенно неадекватном состоянии. Рейс, конечно, задержался, но Ксения об этом не пожалела. «Я очень хотела в Нью-Йорк. Но про пьяных я знала достаточно, чтобы понимать, что есть шанс в Нью-Йорк не попасть никогда», – объяснила она.

ЗИНАИДА КИРИЕНКО ОТСТОЯЛА КРАСОТУ

«Петушиное» умение отстаивать свои права пригодилось Зинаиде Георгиевне на съемках «Тихого Дона» Герасимова, где она, тогда еще студентка, играла Наталью Мелехову. «Во время учебы нас держали в очень большой строгости: пользоваться тушью, помадой – ни-ни. А тут я все-таки решила осветлить волосы, совсем чуть-чуть. И сделала это накануне репетиции сложнейшей сцены – проклятия Натальей Григория, – вспоминает Кириенко. – Готовилась я к ней самозабвенно и играла абсолютно эмоционально заряженной. В накале своего страстного монолога сорвала с головы платок, кинулась на пол и прокричала всю накопившуюся боль в потолок, словно в разверзнувшиеся небеса. Безукоризненно сыграла, на разрыв души, и от этого чувствовала себя совершенно счастливой. Ждала заслуженного одобрения и от Герасимова. И вдруг вместо похвалы режиссер гневно закричал: «Как ты посмела перекраситься?! Что возомнила из себя?! Да за этот эксперимент я тебя с роли сниму!!!» Но у меня характер решительный. Я вскочила и, перебивая Герасимова, прокричала: «Ну и не нужен мне ни ваш ВГИК, ни ваша Наталья, ни Шолохов с «Тихим Доном»!» Я так кричала, что люди открывали дверь и заглядывали к нам, не понимая, что происходит». Испуганный режиссер тут же принялся успокаивать Кириенко и с тех пор ни разу не повысил на нее голос.

НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ ЗАЩИТИЛ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Люди, рожденные в год Петуха, верят в справедливость и временами защищают ее весьма радикальными методами. Так случилось, например, с Николаем Расторгуевым во время его учебы в Московском технологическом институте легкой промышленности. Николай проучился там всего год. «Там получилась нехорошая история, – вспоминает он. – Мы, как все нормальные студенты, иногда сбегали с лекций. А староста группы, вместо того чтобы прикрыть товарищей, всё фиксировал: отмечал в журнале в графе «отсутствует». И дальше нас – на ковер, в деканат, лишение стипендии, а это большие деньги – 30 рублей. Ну как такое можно терпеть? Однажды вечером я вызвал его на разговор. Слово за слово, подрались. В общем, врезал ему как следует… Дальше начинается дознание, подозрение падает на нескольких парней. Разумеется, я сознаюсь. Тут же собирается комсомольское собрание, на котором ставится вопрос об исключении меня из комсомола. А тогда это всё равно что получить волчий билет на всю жизнь. Плюс автоматом отчисление из вуза. Но в конце концов обошлось выговором с занесением в учетную карточку. Правда, на следующей же сессии меня просто тупо завалили на экзаменах и выгнали за академическую неуспеваемость…» Впрочем, всё что ни делается, к лучшему – сейчас Расторгуев признается, что место учебы ему очень не нравилось, поэтому, вылетев оттуда, он вздохнул с облегчением. Да и петь у него получается гораздо лучше, чем шить.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН СТАЛ КОРОЛЁМ СЮРПРИЗОВ

Люди этого знака любят поражать воображение окружающих, будь то публика или домашние. Дочь Евгения Петросяна Викторина до сих пор вспоминает, с какой изобретательностью он вручал ей подарки. К примеру, привезенная из-за границы жвачка стала причиной целого спектакля! «Было так, – вспоминает она. – Папа приезжает и дает мне коробочку жвачки. Я обрадовалась: «Ничего себе, целая пачка!» Даже усомнилась, что всё это мне одной. «Всё тебе», – говорит папа. «Папочка, спасибо большое!» Он спрашивает: «Ты рада?» – «Очень!» – «Ну, – улыбается папа, – тогда возьми еще одну». От счастья я потеряла дар речи. Думаю: «Ух ты, две! Немножко дам Тане, немножко Альбине, и у меня еще столько останется! Вот здорово!» Папа спрашивает: «Рада?» Я кидаюсь его целовать: «Ой, не то слово, я в восторге!» Он говорит: «Хорошо, да? Ну тогда на тебе третью». В итоге он вручил мне штук десять и каждый раз разыгрывал ситуацию так, что я не догадывалась о том, что будет продолжение».

ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА ПОКОРИЛА ОСТРОВ

Страсть Петухов всё делать по-своему часто приводит к курьезам. К примеру, Татьяна Догилева как-то раз удивила туристов в Таиланде, где отдыхала с дочкой и бывшим мужем. «Жили мы на большом острове, а прямо по курсу на горизонте маячил маленький. И так он меня манил, что однажды, никого не предупредив, я к нему поплыла, – вспоминает она. – С берега расстояние кажется куда короче, чем на самом деле. На суше прикинула: до корабля, стоящего на рейде, – километра два и от него до острова столько же. Даже устать не успею. Ага, как же! Плыла час, если не больше. Несколько раз отдыхала. Наконец добралась до этого никому не нужного острова, вылезла на камни. И тут к берегу причаливает каноэ с русскоговорящими туристами. У гида при виде меня, сидящей на скале, глаза – по чайному блюдцу: «Вы с ума сошли? Кой черт вас сюда занес?» «А что такого? – отвечаю. – Я потихонечку. Сейчас немного отдохну и поплыву обратно». Гид качает головой: «Не доплывете, потому что начался отлив! Вас течение отнесет – и всё!» В глазах парня читаю: «Какие тупые все-таки бывают туристы!» Спускаюсь к воде, начинаю плыть и понимаю: действительно относит. Что делать? В маленьком каноэ все места заняты. «Ну ладно – цепляйтесь за край лодки», – вздыхает гид. Так, на буксире, и дотащили до берега. Высадили примерно в километре от нашего пляжа, и когда я там появилась, получила от всей компании по полной программе. Народ извелся, гадая, куда эта сумасшедшая Таня делась...»

ЮРИЙ СТОЯНОВ СТАЛ КОШМАРОМ

Рожденные в год Петуха любят подшучивать над окружающими. Юрий Стоянов, в примеру, смешит не только телезрителей – его приятелям в обычной жизни тоже достается. Особенно однажды «повезло» Владимиру Горбенко, другу актера и музыканту Большого драматического театра, где Стоянов в то время работал. «Он из той категории людей, которых смехом можно довести до желудочного спазма. А мне доставляло садистское наслаждение издеваться над ним, – признается актер. – Однажды я так достал Володю, что он вынужден был обратиться к известному психотерапевту. Тот дал ему совет: повесить напротив кровати мою фотографию и долго на нее смотреть. Мол, скоро он поймет, что во мне нет ничего смешного. Володя раздобыл мою фотографию и сделал так, как велел светило психоанализа. И действительно сработало! Какие бы я рожи ему ни корчил – как отрезало! Но слово «фотография» стало для меня контрольным: я пошел в автомат, делающий моментальное фото, и наснимал кадров 20 с самыми жуткими рожами. Затем, договорившись с инспектором театрального оркестра, на каждый лист Володиной нотной партитуры наклеил свои изображения клеем «Момент». Идет спектакль. Володя переворачивает первую страницу. Всё спокойно, он мотает головой: мол, шутка не работает. Переворачивает вторую – и начинает слегка подвывать, третью – уже стонет, после четвертой он издал клич раненого индейца, а на пятой убежал из оркестровой ямы».