На «Песне года» звёзды засияли по-новому

Музыкальные итоги года телеканал «Россия» традиционно подводит красочным фестивалем «Песня года». Как всегда, на нем звучат самые любимые народом песни. Ведущими фестиваля уже в 10-й раз стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Больше шестидесяти номеров для фестиваля снимали весь вечер и половину ночи.

Заботливая Пугачёва

Обычно Алла Пугачева закрывает концерты, но на этот раз она выступала первой. Певица выбрала для вечера черный костюм-трансформер с пышной юбкой, который для нее создал дизайнер Алишер. Во время исполнения одной из песен примадонна отстегнула юбку и осталась в коротком платье, продемонстрировав стройные ноги. На вопрос, какой диете она обязана своей нынешней фигурой и собирается ли она себя ограничивать в еде в новогодние праздники, Алла Борисовна отреагировала достаточно бурно: «Какие диеты на Новый год?! Вы с ума сошли! Все сядем за стол, будет «Оливье» – куда без него – и селедочка под шубой. А уже под утро я, по традиции, приготовлю пельмени и мою фирменную яичницу. Что касается подарков, то Максим всегда знает, что мне дарить, а дети заказали Деду Морозу велосипеды». Задерживаться после своего выступления Пугачева не стала – спешила домой. На то были веские причины. «Дети приболели, – пояснила Алла Борисовна. – Но ничего страшного – скоро поправятся. Это живые нормальные дети, которые, как и все, могут простудиться…»

Беременная Гагарина

Полина Гагарина приехала в «Олимпийский» вместе со своей мамой. Певицу разместили в дальней гримерке – подальше от любопытных журналистских глаз. У Полины было несколько песенных номеров, и она трижды переодевалась. Но все платья были темного цвета и скроены так, чтобы не было заметно беременности артистки. Хотя округлившиеся формы уже довольно сложно скрыть. О будущем материнстве Полина предпочитает молчать, зато охотно рассказала, что впервые за долгое время отметит Новый год по-домашнему, с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, и сыном от первого брака Андреем. Причем они наконец встретят праздник в новой квартире, которую приобрели еще в 2014 году. «Почти два года там шел ремонт, – объясняет Полина. – Его делали моя мама со своей подругой-дизайнером. У мамы хореографическое образование, но она обладает прекрасным вкусом». На «Песне года» Гагарина получила диплом и статуэтку в виде рояля как «Лучшая певица года». А «Лучшим певцом года» стал Сергей Лазарев – этой наградой отмечено его успешное выступление на «Евровидении-2016».

Сентиментальная Брежнева

В отличие от Полины Гагариной Вера Брежнева выбрала для «Песни года» короткое платье с прозрачными вставками на талии, опровергнув таким образом очередные слухи о ее беременности. «Я о своей беременности читаю уже три года. Мне кажется, что за это время не только я, а слониха могла родить, – смеется певица. – Впрочем, хочу сказать, что у меня двое детей (дочери от разных браков: 15-летняя Соня и 7-летняя Сара. – Прим. ред.), и останавливаться я пока не собираюсь». Певица в этот вечер предалась воспоминаниям: «В детстве мы все вместе садились на диван и ждали «Песню года». Мы знали, что в этой передаче прозвучат настоящие народные хиты. Она и сегодня является такой же актуальной и любимой. Мои родственники знают, что я участвую в этом главном концерте страны, и точно так же, как много лет назад, они соберутся все вместе у телевизора...»

Стройный Киркоров

Ирина Аллегрова выбрала для выступления необычный смокинг и была в прекрасном настроении. Естественно, не обошлось без расспросов о том, как артистке удается хорошо выглядеть. «Мой секрет прост: я сплю, сколько хочу, – призналась Аллегрова. – Мне не 20 лет, и я это прекрасно понимаю. Можно сделать 150 пластических операций: надуть губы, вставить силикон в одно и другое место, но это не спасет. Очень важно понимание того, в каком возрасте ты находишься. И настроение: улыбка, как известно, продлевает жизнь».

Валерий Леонтьев тоже сказал, что для него важен прежде всего полноценный сон: «Это в молодости мне для того, чтобы выспаться, хватало четырех часов. Сейчас нужно хотя бы часиков 10, а в идеале – 12. Тогда я полон сил».

Кристина Орбакайте объяснила, что в диетах она не нуждается. «Все лишние калории уходят во время выступления», – сказала она.

Филипп Киркоров и Николай Басков тоже заметно постройнели. Филипп Бедросович объяснил это тем, что в последнее время уделяет много времени тренировкам в спортзале и плаванию. А Николай приобрел специальные часы, которые следят за количеством потребляемых калорий и его активностью.

Драгоценная Вайкуле

Отдельно стоит сказать про наряды артистов. Ведь «Песня года» – это прекрасная возможность показать себя во всей красе.

Лолита остановила свой выбор на очень популярном этой зимой платье из бархата. Кстати, на «Песне года» она исполняла свою новую песню «На «Титанике», которая в последнее время бьет рекорды популярности.

Певица Ёлка в очередной раз удивила необычной прической, сотворив на своей голове нечто невообразимое. «Я всегда сама придумываю образ, – призналась она. – Воплотить это в жизнь иногда бывает сложно – в таких случаях, как сегодня, мне помогают профессионалы».

Самым ярким был, пожалуй, наряд Лаймы Вайкуле. Мы привыкли видеть певицу в строгих костюмах. Но на сей раз она надела алое платье с пышной юбкой из фатина, дополнив его такого же цвета кожаной жилеткой. Когда журналисты выразили восхищение нарядом певицы, она с улыбкой заметила: «Он стоит 30 тысяч долларов!»

Увидеть всё это великолепие и послушать любимые песни мы сможем уже в первые дни нового года.