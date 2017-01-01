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В гостях у Сказки

Дед Мороз

Новый год – время сказок. А у российских сказочных героев есть, оказывается, свои «места прописки»! Мы изучили сказочную карту России и выяснили, где стоит искать любимых персонажей.

 

1. ДЕД МОРОЗ: ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Этот город в Вологодской области был объявлен родиной Деда Мороза в 1999 году. Никаких особенных исторических оснований для этого не было. Но город тогда пострадал от сильного наводнения и испытывал серьезные проблемы с финансами. Приток туристов должен был помочь ему восстановиться. Так и произошло. Резиденция Деда Мороза расположена в 12 км от Устюга, а в самом городе есть его тронный зал и почта. Причем последняя действительно работает, на письма детей отвечают. А приходит их около 200 000 в год!

 

2. СНЕГУРОЧКА: КОСТРОМА

У Костромы есть несколько причин быть родиной внучки Деда Мороза. Во-первых, пьесу «Снегурочка» Александр Остров-ский написал в селе Щелыково под Костромой. Во-вторых, съемки знаменитого фильма «Снегурочка» Павла Кадочникова тоже проходили здесь, для этого даже построили деревню Берендеевку. Позже декорации перенесли в Кострому, и они стали основой парка.

 

 

3. СНЕГОВИК: АРХАНГЕЛЬСК

В этом северном городе, где очень много снега, вполне логично было открыть резиденцию Снеговика. Каждую зиму здесь проводят конкурсы на самую красивую и оригинальную снежную бабу. Да и все новогодние праздники проходят под знаком этого героя. К примеру, однажды здесь устроили «Морковное шоу». А кроме того проводят конкурс головных уборов для Снеговика «Суперведро» и художественное соревнование «Снегограффити».

 

4. БАБА-ЯГА: СЕЛО КУКОБОЙ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Местная легенда гласит, что давным-давно в этих местах жила таинственная старушка, которая помогала путникам, заплутавшим в лесу, и готовила целебные снадобья. Так что местная Баба-Яга совсем не зловредная. Обитает она, как и положено, в избушке, которая даже может повернуться «к лесу задом, к гостю передом». Всех гостей Баба-Яга угощает пирогами. А летом отмечает день рождения, который в этих местах стал областным праздником.

 

5. КИКИМОРА: КИРОВ

Город Киров стал резиденцией болотной вредины по «географической» причине. Дело в том, что в этих местах есть целая Кикиморская гора. Говорят, в XIV веке тут остановились разбойники, решив построить поселение. Но однажды утром они обнаружили, что весь заготовленный для строительства лес исчез: оказался на другом месте ниже по течению. Решили, что это созорничали кикиморы, так гора и получила свое название. Не всем жителям Кирова пришелся по вкусу этот персонаж. А вот туристам резиденция Кикиморы очень нравится.

 

6. КОЛОБОК: СЕЛО НОВАЯ БЕДЕНЬГА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Ульяновской области хозяйки пекут колебятки – хлеб из остатков теста. Чем не колобок, муку для которого «наскребали по сусекам»? В 2012 году здесь открылась усадьба Колобка. Бревенчатый дом построен по канонам XIX века. Внутри, конечно, есть печка и пахнет пирогами. А еще полно круглых предметов: и ложки, и кружки, и угощения. Во дворе же установлены скульптуры всех героев сказки «Колобок».

 

7. ЕМЕЛЯ И ЩУКА: РОСТОВ

Город стоит на берегу озера Неро, которое всегда славилось отменными щуками. Местные жители даже считают, что это озеро – единственное место, где Емеля мог поймать щуку голыми руками, так здесь много этой рыбы. Каждый год на берегу проходит рыболовный праздник «По щучьему велению» с конкурсом рыболовов. Емеля возглавляет костюмированное шествие по ростовским улицам, разумеется, верхом на печке. А вот музея знаменитого лентяя в городе нет. Наверное, это было бы непедагогично.

 
Метки: в России, Общество, Культура

Опубликовано: 01.01.2017 в 08:03 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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