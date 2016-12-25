7 мужских поступков Сергея Шакурова

«Нечасто встретишь актера, крепкого духом не только на экране, но и в жизни. Сергей Шакуров всегда был именно таким – мужик во всех смыслах этого слова», – как-то сказал режиссер Сергей Соловьев. На экране Шакуров воплотил мечту героини в «Любимой женщине механика Гаврилова». Но в жизни актер, которому 1 января исполняется 75 лет, не менее брутален. Он...

СТАЛ МАСТЕРОМ СПОРТА

В детстве Сергей Шакуров не отличался прилежанием. Родители никогда не ругали его за плохие отметки, и даже перспектива стать второгодником не пугала мальчика. Любимым его предметом была физкультура, и в 10 лет Сережа подался в секцию акробатики. «Спорт сделал меня человеком, – говорит Шакуров. – Я только потом это понял. Там ты всегда должен быть лидером, думать только о победе. Буквально через два месяца я защитил третий разряд, еще через четыре или пять месяцев – второй. Очень мощно пошел. Потом стал мастером спорта. И в характере это вырабатывалось – быть первым везде». Но параллельно с этим Шакуров занимался в драмкружке, куда поступил в седьмом классе. «Мне ужасно нравилось, – вспоминает он. – Я, конечно, по-прежнему ходил на тренировки, ездил на соревнования, на сборы, а туда просто приходил и валял с компанией дурака, кого-то изображал, например Гришку Отрепьева. Последняя моя работа была в спектакле «Не было ни гроша, да вдруг алтын», где меня как раз увидел драматург Виктор Сергеевич Розов, подошел к руководителю и сказал: «Пацан, по-моему, толковый – надо его продвигать профессионально». А тот: «Какое профессионально?! Он – мастер спорта, по Союзу катается». Розов говорит: «Надо подумать, потому что спорт-то не вечен, а пацан – хороший». Он меня буквально затащил в театр, я стал учиться в знаменитой студии при Центральном детском театре». В итоге любовь к театру перевесила увлечение спортом, но спортивные навыки пригодились актеру и на сцене, и на съемочной площадке.

ОТБРОСИЛ КОСТЫЛИ

Несмотря на солидную фильмографию, Шакуров часто признается: «Для меня это просто развлечение – к своим работам в кино я отношусь с юмором». Впрочем, это не мешает ему подходить к делу со всей серьезностью. Ради того, чтобы хорошо сыграть роль, актер способен забыть об осторожности. Например, когда в одном из эпизодов военной драмы «Был месяц май» Шакуров, по сюжету, выпрыгивал из телеги на полном скаку, он подвернул ногу и потом месяц ходил на костылях. Но после команды «Мотор» каждый раз откидывал костыли и делал вид, что всё в порядке, чтобы не сорвать график съемок. Сам Шакуров признается, что на съемках ему труднее всего играть пьяных людей. «Кажется: ну что там сложного – шатайся себе из стороны в сторону, и всё… Но скажу честно, выпив хотя бы немного, сыграть пьяного НЕВОЗМОЖНО!» – говорит он. Пьяницу Шакурову приходилось играть, к примеру, в картине Леонида Квинихидзе «Друг». «Моим партнером по съемочной площадке был огромный черный пес по кличке Ют. Перед началом съемок хозяйка собаки, очевидно, решив, что я постоянно буду подвыпившим, сразу же меня предупредила, что пес не переносит запаха алкоголя и сильно кусается, – вспоминает актер. – «Татьяна Васильевна, – успокоил ее я, – это же тяжелая физическая работа. Как я могу в течение четырех месяцев приходить пьяным на съемочную площадку?»

ЗАЩИТИЛ МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА

Обычно Шакуров отказывается от небольших ролей, но Петру Тодоровскому всё же удалось заполучить его в фильм «Любимая женщина механика Гаврилова». «Тодоровский отдал мне сценарий в мосфильмовском коридоре и сказал: «Сережа, предлагаю тебе главную мужскую роль». Я вечером уезжал в Ленинград, поэтому сразу ничего не ответил и пообещал перезвонить, – вспоминает Сергей Каюмович. – И вот часов в девять вечера звоню в Москву Петру и хохочу: «Дочитываю предпоследнюю страницу сценария, а мой герой всё еще не появился. Что же это за главная мужская роль?» Но сниматься согласился, потому что понимал: сыграть роль без единого слова не так-то просто». Несмотря на то, что механик Гаврилов появляется всего на пару минут в конце фильма, этот эпизод вышел очень запоминающимся – именно благодаря Шакурову. Поначалу фильм должен был закончиться по-другому: Гаврилова привозили в инвалидной коляске, загипсованного. Людмиле Гурченко этот финал не нравился: она считала, что нельзя так поступать с женщиной, которая всю жизнь ждала своего счастья, – зрители должны понять, что ее любит настоящий мужик. Шакуров неожиданно согласился с партнершей. И смог переубедить режиссера. А детали придумал сам. «Я срываю свой пиджак, ногой на рукав наступил, бац, оторвал. «Петь, – говорю Тодоровскому, – давай уберем «скорую», пусть меня на «воронке» привезут». – «Где я милицию тебе возьму? У меня только санитары!» – «Да я возьму милиционеров, вон они в оцеплении стоят, отрепетирую, слов же у них нет», – вспоминает актер. – Короче, через двадцать минут приехал «газик», я взял настоящих милиционеров, начал с ними репетировать, а они боятся хватать меня. «Держите крепче, сволочи! – кричу. – Сейчас снимать будем». Мотор – и бац, сняли».

ПОРАЗИЛ ГОЛЛИВУДСКУЮ ЗВЕЗДУ

Однажды российский актер произвел впечатление даже на режиссера «Титаника» Джеймса Кэмерона. Произошло это на съемках фильма «Распад», посвященного аварии на Чернобыльской АЭС. Режиссер Михаил Беликов пригласил голливудскую знаменитость посмотреть, как работают русские, и Кэмерон согласился. «Он просидел в павильоне всю съемку и был в восторге от того, как у нас дело поставлено, – рассказывает Шакуров. – Вот интересно, да? Казалось бы, у них так всё продвинуто... Я сам в Голливуде снимался и это знаю. А он был восхищен тем, как работают осветители, звуковики, пятое-десятое». Но сильнее всего поразил режиссера сам Шакуров. «Мне повыпендриваться хотелось, – признается актер. – И сценарий это позволял – вот и решил стойку на столе сделать, за которым очередную заметку писал. И стекло у меня поехало. Грохнулся на пластмассовый карандашедержатель и разрезал себе лоб от брови до волос полностью. Кровь по лицу потекла... Я встал, все вокруг: «Ах!» Миша кричит камере: «Стоп!» А я улыбаюсь, и Кэмерон аплодирует...»

НАШЁЛ ПРАВИЛЬНУЮ ЖЕНУ

О своей третьей жене Екатерине Бабаловой актер шутит, что отлично устроился: супруга и менеджер в одном лице – это очень удобно! Судьба свела их по работе. «Это был чистой воды служебный роман, – говорит Шакуров. – Мы начинали вместе работать над одним коммерческим театральным проектом. Катя должна была стать его продюсером или администратором, уже не помню, но так вышло, что всё заглохло. Мне что-то не понравилось, и я слинял. Однако Катю запомнил». Сейчас, как признается актер, супруга занимается всеми его делами и разбирается в напряженном расписании артиста лучше, чем он сам. Зато ответственность за приготовление еды в доме делится пополам: Екатерина готовит какое-нибудь блюдо, а Сергей Каюмович добавляет туда специи и соль – жене он в этом вопросе не доверяет. Говорит, она обязательно всё пересолит, как и полагается влюбленной женщине.

ВЫРАСТИЛ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО СЫНА

Дети Шакурова от первых двух браков – Иван, сын актрисы Натальи Оленевой, и Ольга, дочь актрисы Татьяны Кочемасовой, – уже взрослые. А вот младший Марат еще учится в школе. Пошел он явно не в папу, бывалого двоечника, – Шакуров жалуется, что сын настолько любит читать, что приходится отбирать у него книги. «У нас перебор с чтением. Прямо катастрофа, – сетовал он пару лет назад. – Ему вставать в школу в 7.30, уже первый час ночи, а он всё читает. Мы с женой выключаем свет, уходим своими делами заниматься, а у него снова свет горит! Приходится со слезами книжки отнимать и в холодильник прятать, в морозилку, чтобы не нашел».

ПОБЕЖДАЕТ ВОЗРАСТ

С сыном актера связан еще один курьез. На прошлом, 70-летнем юбилее, мальчик испытал шок: он был твердо уверен, что отец на двадцать лет моложе. Впрочем, Марата трудно винить за такую ошибку: Шакуров отлично выглядит и не ощущает себя старым. «Я чувствую себя на 47–48 лет, – говорит актер. – Живу нормальной жизнью, где есть место и радостям, и печалям, и простительным человеческим слабостям. Ничего специально не делаю для того, чтобы выглядеть моложе. В бассейне проплываю километр без остановки за 25 минут. Само собой, по утрам отжимаюсь, приседаю. Занимаюсь ровно столько, чтобы чувствовать себя бодрым. И еще мы с Маратом каждое утро поем песни. Какое бы настроение у меня ни было, как бы ни болела, допустим, голова... В нашей семье – настрой на жизнь».