Елена Максимова: Через тернии к звёздам

Предыдущий сезон шоу перевоплощений "Точь-в-точь" выдался для Елены Максимовой богатым на падения. Но опыт пригодился – в "Точь-в-точь. Суперсезон" певица, наоборот, взлетела на самую вершину! Впрочем, Максимовой не привыкать к трудностям: до этого ей пришлось...





...ВЫДРЕССИРОВАТЬ СЛОНА

Семья певицы не имеет никакого отношения к музыке. Ее мама – педагог, папа – военный, бабушка – директор школы, другая бабушка – учитель начальных классов, дедушка – учитель физики… Но с тем, что родные далеки от искусства, Максимова не согласна. "Хороший педагог – это артист, – уверяет она. – К моим родным на открытые уроки люди приходили, чтобы посмотреть на это сценическое действо". Видимо, от близких Елена и набралась артистичности. "Мама вспоминает, что со мной нельзя было спокойно идти по улице и ездить в троллейбусе: я читала на всю улицу стихи и пела, – со смехом вспоминает она. – В детском садике, где мама работала, я была штатной Снегурочкой, Красной Шапочкой и другими персонажами. Иногда меня забирали прямо с детской площадки и тащили на очередной утренник, чтобы я там спела свой коронный номер – песню дрессировщицы слона. Воспитательница накрывалась расшитым серым покрывалом и была слоном". Помимо этого талантливый ребенок пел в детской группе "Мульти-Макс". Однако родители настояли, чтобы Елена получила классическое образование. Так что в Черноморский филиал ГИТИСа девушка поступила только после того, как получила красный диплом факультета иностранных языков. А получив образование, она немедленно вышла замуж!

Лечебная косметика из Азии smile-asia.ru

...ПЕТЬ ЗА ПЫЛЕСОС

О муже Елена вспоминать не любит. Поженившись, влюбленные переехали в Москву, и Максимова на время забыла о карьере, полагая, что идеальная жена и мать должна полностью посвятить себя семье. Но семейная жизнь не сложилась: всего через месяц после рождения дочки Дианы певица осталась одна. "Мне надо было зарабатывать на жизнь, кормить родителей-пенсионеров и маленькую дочь, – вспоминает она. – Спасибо друзьям, что помогли с работой. Меня пригласили в старый добрый "Мульти-Макс", на этот раз петь на новогодних праздниках в Москве, – я заработала на стиральную машину, водонагреватель и пылесос. Так начались мои затяжные гастроли, жизнь в поезде Москва – Севастополь. Раз в два месяца я возвращалась в родной город с деньгами и вещами для дочки. Жила у друзей, работала в ресторанах, ходила на кастинги теле- и кинопроектов. Такая "веселая" жизнь длилась до 2004 года, пока я не попала на кастинг мюзикла We Will Rock You, где музыканты легендарной группы Queen отбирали состав для московского шоу". Елена этот кастинг прошла, получила работу, а через некоторое время стала солисткой группы "Рефлекс".





...ВОСПИТАТЬ СТЮАРДЕССУ

Главным достижением в жизни Елена называет рождение дочери. "Есть такое поверье, что дети живут на облаках и оттуда выбирают себе родителей. Если это так, то я счастлива, что дочь выбрала именно нас", – говорит она. Иногда Максимова со смехом признается, что Диана как будто взрослее нее. "Диана очень ответственная и выступает почти в роли моего администратора: "Мама, гримерка там! Мама, на сцену! Мама, сумку забыла!" – признается Максимова. – Если я – рассеянная, то она – наоборот. Возможно, из нее получится отличный режиссер, менеджер или бизнес-леди. А может быть, и мой будущий директор". Впрочем, пока девочка не проявляет профессионального интереса к сцене, хотя Елена считает, что способности у Дианы есть. "У нее другая страсть – небо! – говорит певица. – Дочь мечтает стать стюардессой. После школы планирует поступать в Московский авиационный институт, знает всё о самолетах, работе пилотов и стюардесс. Честно говоря, я лелеяла надежду, что Диана изберет творческую профессию, ведь у меня есть опыт, связи. Однако выбор дочери я уважаю. Сама я боюсь летать, но стараюсь преодолеть свой страх".





...НАДЕТЬ ФАЛЬШИВЫЕ БРИЛЛИАНТЫ

Участвуя в шоу "Голос-2", Елена дошла до полуфинала. На "слепых прослушиваниях" она появилась на сцене в дорогом вечернем платье и массивных украшениях. И потом долго смеялась, когда читала в Интернете отзывы зрителей: "Сразу видно, что эта Максимова – жена олигарха. Пристроил ее на конкурс, чтобы не скучала. Правильно, надо же куда-то брильянты носить". Так называемые "брильянты" были куплены на распродаже за смешную цену. "И платье я купила со скидкой процентов эдак восемьдесят. Его так уценили, потому что в него никто не влезал и оно долго висело", – признается певица. После "Голоса" наряд достался дочери Елены – у них один размер, и Диана уже несколько раз выходила в нем на сцену в школьных мюзиклах. В "Голосе" певице вообще везло на истории, связанные с нарядами. К примеру, песню "Je Suis Malade" Елена, по задумке своего наставника Леонида Агутина, должна была петь в чем-то простом и трогательном. Костюмерша принесла подходящее платье в горошек. "Номер всем очень понравился, и я поняла: чтобы люди не думали, что меня проталкивает на эстраду олигарх, а сопереживали, надо носить скромное платье в горошек, – вспоминает певица. – После выступления я платье сдала, а потом решила снять клип на эту песню, и ясно было, что петь я должна в этом платье. Звоню костюмеру "Голоса": "Света, где ты купила то платьице? Мне оно нужно позарез!" – "А это платье моей дочки". – "Можешь одолжить?" – "Не вопрос". Взяла, снялась. Вскоре после этого была еще одна съемка на "Первом канале" – мне предстояло петь "Вечную любовь". И я подумала: в каком же мне платье петь, как не в этом? Поняла, что не могу его вернуть: что я вообще без него делать буду?! Я впала в зависимость от этого платья и стала искать такое же по магазинам – безрезультатно. "Света, продай за любые деньги!" – "Дочка не отдаст". – "Умоляй ее на коленях!" Уговорили, к счастью..."

...СТАНЦЕВАТЬ С ДЖЕКСОНОМ

Впервые участвуя в шоу "Точь-в-точь" (это был второй сезон), Елена прошла серьезную проверку на прочность. Во время одной из репетиций певица упала на пол с огромной трибуны из-за того, что ее ослепил свет прожекторов. К счастью, обошлось ушибом. Но труднее всего ей дался номер в образе Майкла Джексона – ведь пришлось танцевать. "А я никогда не танцевала. Я и хореография – это что-то очень далекое, – признавалась Елена. – Когда поняла, что мне нужно танцевать, рассчитывала на медленную песню. А когда сказали, что песня будет быстрой, у меня была дичайшая паника. Я часами репетировала в танцклассе. А в номере сложная хореография, большая скорость. Результат – огромные гематомы и синяки на ногах. Я никогда в жизни не видела свое тело в таком состоянии. Когда пошла к врачу, меня спросили: "Кто вас бил?" Это действительно выглядело страшно. Но во время номера я не чувствовала боли". Такое самопожертвование не осталось незамеченным – номер высоко оценили не только судьи, но и фанаты Джексона. А сама Максимова уверяет, что ощущала присутствие Майкла на сцене. В "Суперсезоне" шоу знаковым можно считать выступление артистки в образе Людмилы Гурченко. Оказывается, с Гурченко Елену связывают давние "отношения". "В прошлом году я планировала уезжать из Москвы на Новый год, но неожиданно мне сообщили, что я должна выступить на Красной площади в платье Людмилы Марковны. Ветер, я кутаюсь в муфту, пою "Пять минут". С этого времени Людмила Марковна меня не покидала", – признается певица. В шоу "Точь-в-точь" ей выпало изображать Гурченко дважды. Сначала Елена спела песню из фильма "Соломенная шляпка", а потом – "Петербург – Ленинград" в дуэте с Борисом Моисеевым. "Номер с Моисеевым должна была делать другая артистка, – признается Елена. – Вначале я обиделась. Не поверите, рыдала и говорила про себя: "Как вы можете, Людмила Марковна, это допустить?!" И тут эта артистка отказалась, вот мы и спели с Борей". Нельзя сказать, что этот сезон дался певице легко. По шесть часов репетиций в сутки, причем по ночам – сетует Максимова. Я до такой степени устала, что еле ползла брать приз". Но победа осталась за ней.