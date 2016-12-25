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Новогодний аромат

МАНДАРИНЫ

 

Знаете ли вы, что, по данным опросов, большая часть россиян считает мандарины главным символом Нового года? Даже елка лишь на втором месте. А вот еще несколько интересных фактов об этих фруктах.

 

1. МАНДАРИНОВАЯ МИФОЛОГИЯ

По одной из легенд, мандарины – дети Солнца и Луны. Вступив в брак, два светила не подумали, кто будет приглядывать за детьми. Получилось так, что Солнце весь день трудилось на небе, отсыпаясь ночью, а Луна, наоборот, светила всю ночь, отдыхая днем. У супругов совсем не было времени следить за малышами, и те сбежали из небесного дворца. Но удержаться на небосводе не смогли и упали вниз. К счастью, Солнце вовремя увидело это и превратило их в оранжевые плоды. С тех пор на Земле и растут маленькие солнышки – мандарины.

 

2. МАНДАРИНОВАЯ ИСТОРИЯ

Родина мандаринов – Азия. Разные сорта этих фруктов описываются в старинных китайских рукописях. Само же слово «мандарин» – португальское. Так путешественники из Европы называли китайских чиновников. Те носили шапочки с шариками на макушке, и это украшение очень походило на оранжевые фрукты. Так что со временем мандаринами стали называть и цитрусовые.

 

3. МАНДАРИНОВАЯ МЕДИЦИНА

Мандарины, как и все цитрусовые, содержат множество витаминов: D, K, B, B1 и, конечно же, С. Эти фрукты хороши при простуде – они считаются натуральным жаропонижающим средством. Мандариновый сок рекомендуют для повышения иммунитета. А еще эти фрукты полезны для зрения: благодаря содержащимся в них веществам глаза будут меньше уставать, даже если ограничиться одной-двумя мандаринками в день. К тому же мандарины отлично повышают настроение!

 

4. МАНДАРИНОВАЯ НАУКА

Говорят, плоды среднего размера, приплюснутые с обеих сторон, чаще бывают кислыми. Большие, похожие на апельсины и с толстой кожурой – кисло-сладкими.

А маленькие ярко-оранжевые мандарины с тонкой кожурой – сладкими. В любом случае шкурка должна быть однородной, без повреждений и не сухой – это признак залежавшегося фрукта. А еще, чем легче чистится мандарин, тем он спелее, ароматнее и слаще.

 

5. МАНДАРИНОВОЕ ИСКУССТВО

Для кого-то мандариновые шкурки – просто мусор. Кто-то использует их в качестве специи. А болгарский художник Свилен Димчевский увидел в брошенной шкурке... часть пейзажа! Он создал серию фотографий «Winter Trees» («Зимние деревья»). Как рассказывает сам художник, так он постарался выразить, как представляет зиму

и связанные с ней символы.

 

6. МАНДАРИНОВЫЕ ЧУДЕСА

Верить в чудесные свойства мандаринов начали еще в Древнем Китае. Там зародилась традиция дарить два мандарина, приходя в гости во время Нового года. Хозяева, в свою очередь, должны одарить гостя другими двумя мандаринами, когда он уходит. Дело в том, что в китайском языке фраза «пара мандаринов» созвучна со словом «золото» – так что с помощью этого ритуала люди желают друг другу благополучия. А в Европе есть примета: неизвестно откуда взявшийся запах мандаринов и елки задолго до Нового года предвещает новую любовь.

 

7. МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ

Так называют южнокорейский остров Чеджу. Он входит в список семи новых чудес природы. Воображение туристов поражают потухший вулкан, вырезанные из застывшей лавы статуи, но больше всего – мандариновые сады. Каждый год с 16 ноября по 22 декабря здесь проходит Фестиваль мандаринов. Приезжим предлагают самостоятельно собрать урожай: вручают специальные ножницы и разрешают срывать столько плодов, сколько захочется.

Метки: в России, в Перми, СМИ, Общество

Опубликовано: 25.12.2016 в 14:03 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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