Сдвинем стол и устроим танцпол!

Создатели «Новогодней ночи на «Первом» обещают, что телезрителям не удастся отсидеться за праздничным столом. «Мы постарались воссоздать атмосферу программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которая выходила еще в моем детстве. Именно тогда советским людям впервые показали, что не обязательно сидеть за столом, что веселиться лучше в танце», говорит режиссер передачи Феликс Михайлов. Танцевальную атмосферу телезрителям обеспечивали весьма оригинально.

Дело дошло до суда!

Для съемок «Новогодней ночи на «Первом» павильон «Мосфильма» разбили на несколько зон. В одной из них поставили шестиметровую красавицу-елку весом более 100 килограммов. С места на место ее при необходимости передвигали силами 10 человек. В других зонах установили несколько елочек поменьше.

Каждый новогодний номер – словно небольшой фильм, так что декораторам и реквизиторам пришлось потрудиться на славу. Для космического путешествия Валерия Меладзе одну из зон сделали в виде полусферы, оформили огромными звездами и макетами космических кораблей. Для выступления Леонида Агутина создали целый снежный парк. Для номера группы «M-Бэнд» понадобилось два ретро-автомобиля. А поскольку завезти настоящие авто в этот павильон не имелось никакой возможности, реквизиторы за одну ночь изготовили две машины из пенопласта, причем одна из них даже ездила! Для другого номера смастерили камин, пропитанный специальным средством от возгорания. А для шоу Димы Билана под песню «В твой голове» сделали жутковатого вида прибор из парикмахерского кресла советских времен, большой металлической лампы и шлангов от пылесосов. Самой сложной работой, по словам декораторов, стал зал суда для номера Веры Брежневой на песню «Мамочка». Номер придумали всего за день до записи, так что работать пришлось очень быстро.

Снять костюм или оторвать подол?

Артисты старались не меньше декораторов. Вера Брежнева, выступая в том самом зале суда, сорвала с себя строгий черный костюм и осталась в… В общем, сами увидите. Ее примеру практически последовала Лолита: певицу не устроила длина наряда, который для нее подготовили костюмеры, и она решительно укоротила платье до очень смелого варианта. Филипп Киркоров обнажаться не стал, зато в очередной раз поразил публику экзотическим головным убором. Необычно будет выглядеть в новогоднюю ночь и Алла Пугачева, которая стала одной из ведущих передачи. Певица выбрала красный костюм и такую же шапочку и в этом ярком наряде задорно исполнила свою новую песню «Копеечка».

Новыми песнями порадуют и другие артисты. Гарик Сукачев, например, не только написал для праздника композицию «Московская новогодняя», но и пригласил в подтанцовку своих друзей – Дмитрия Харатьяна, Михаила Горевого и Михаила Ефремова, которые не были запланированы в сценарии. Артисты пили бутафорское шампанское и весело кидались настоящими мандаринами из авоськи Ефремова.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров исполнил уже широко известные «В Питере – пить» и «Экспонат», зато на съемки приехал вместе со своими артистами и настоящим оркестром – никакой фонограммы!

В новогоднюю ночь на «Первом» также прозвучат неожиданный дуэт Григория Лепса и Юрия Антонова и квартет Димы Билана, Сергея Лазарева, Елены Темниковой и Полины Гагариной. А зажигательная «Летка-енка», которую исполнит с детьми Иосиф Кобзон, выманит-таки из-за новогоднего стола любого, кто досидит до этого момента!