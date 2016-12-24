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Дима Билан: Взлететь, чтобы спеть →

Новогодние сюрпризы «Голубого огонька»

 

 Огонек

В новогоднюю ночь телеканал «Россия» порадует телезрителей традиционными праздничными передачами – «Парад звезд» и «Голубой огонек». Впрочем, слово «традиционные» не означает, что мы не увидим ничего нового – и увидим, и услышим. Наш специальный корреспондент побывал на съемках этих передач, которые проходили на «Мосфильме», и узнал о некоторых сюрпризах новогодней ночи.

 

Великолепная четвёрка

Работа в павильонах «Мосфильма» кипит с раннего утра до середины ночи. «Дирижирует» процессом режиссер Сергей Широков. Именно он уже несколько лет подряд снимает для телеканала «Россия» не только новогодние проекты, но и шоу «Субботний вечер» и «Синяя Птица». Артисты слушаются его беспрекословно.

– Четверка, не стоим на месте, идем вперед, на зрителя! – командует режиссер. – Обращаемся не к зрителю, а друг к другу – повернитесь лицом друг к другу! Зрители, вы счастливы – поднимаем бокалы, аплодируем!

«Четверка» – это Дима Билан, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Сергей Лазарев. Их выступление будет открывать «Голубой огонек». Они в считаные минуты заводят зал песней на мелодию группы «Queen». Слова в ней – самые новогодние: о том, что человек не может быть одинок, ведь они сейчас поют для каждого из тех, кто смотрит их по телевизору.

– Офигенная песня! – говорит Лепс в перерыве коллегам. – Я хочу ее в репертуар!

– Я бы тоже не отказался! – заявляет Сергей Лазарев.

Дима Билан старается держаться от них подальше – он приехал на запись с сильной простудой и не хочет никого заразить.

А мы, пользуясь случаем, спрашиваем у Лепса: «Что бы вы пожелали тем, кто будет смотреть ваше выступление по телевизору?» «Не бояться мечтать! – мгновенно отвечает он. – В детстве я тоже смотрел новогодние «Огоньки» по телевизору. И даже мечтать не мог, что когда-то окажусь «внутри» этого чуда! Загадывайте самые невероятные желания – и пусть все они сбудутся!»

 

Хранитель традиций

Пока Сергей Лазарев готовится за кулисами к записи сольного номера, мы просим Сергея Широкова рассказать о новогодних передачах.

– Сергей, чем так хороши «Парад звезд» и «Голубой огонек», что их снимают к празднику ежегодно?

– «Парад звезд» – это хорошая современная сатира с нотками политики, подведением итогов ушедшего года. У нас будут пародии и на Трампа, и на Порошенко. И всё это – без злости, по-доброму, но очень смело. Наша сатира сделала два шага вперед. А главная фишка «Голубого огонька» – это сохранение традиций. У нас принято встречать Новый год за столом, с семьей, с хорошей музыкой. И чтобы у зрителей было ощущение, что они присутствуют вместе со всеми артистами на «Огоньке».  И что всё хорошее, что было в прошлом году, сохранится в их жизни и в новом. 

– Расскажите о песне, которой открывается «Голубой огонек» – в исполнении Лепса, Билана, Меладзе и Лазарева.

– Это уже традиция «Огонька» – что этот квартет открывает программу, потому что это четыре музыкальных лидера нынешнего дня. А слова песни написала наша авторская группа, которая много-много лет работает над этой передачей. Кстати, традиционным стал и балетный номер Николая Цискаридзе. Каждый год он учит кого-то из артистов танцевать. В этом году его учеником стал Станислав Дужников.

 

Филя против Степашки

Поклонники «Парада звезд» в этом году вновь увидят кукольный театр из программы «Спокойной ночи, малыши!» На этот раз «Филя» и «Степашка» придут с новым ведущим детской передачи Николаем Валуевым. «Филя» – это Филипп Киркоров, а «Степашка» – Николай Басков. Кстати, он не сразу нашел свой образ: несколько лет подряд был то «Каркушей», то «Хрюшей». А прижился именно «Степашка».

– Здравствуйте, мои лохматые друзья! Здравствуй, Филя, здравствуй, Степашка!

– Дядя Коля, а почему ты Филю первым назвал?

– Потому что собака – друг человека, а заяц – неизвестно кто! – парировал Филя.

Басков-Степашка обиженно поджал губы… Точно – большие дети!

 

Новогодние сюрпризы

А какие еще сюрпризы ждут телезрителей? В новогоднем «Параде звезд» Станислав Дужников и Наталья Медведева предстанут в образе елочных игрушек, подвешенных на елку, Лолита и Александр Морозов споют дуэтом шуточную песню «нефти и газа», а Наташа Королева и Ефим Шифрин отправятся на «новогодний шопинг». Владимир Соловьев, Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов и в Новый год не могут отказаться от «Поединка». «Новые Русские Бабки» устроят грандиозный гастрольный тур группы «АББА», а Игорь Маменко и Сосо Павлиашвили приготовят празд-ничный ужин для всех участников «Парада звезд».

В «Голубом огоньке» Натали исполнит свою детскую мечту – выступить с Евгением Петросяном. Вместе они исполнят песню «О боже, какой мужчина!» Сергей Агапкин даст Елене Степаненко и всем телезрителям советы, что нужно и чего не стоит делать в новом году для крепкого здоровья. А Лолита и Юрий Гальцев прямо в новогоднюю ночь решают отправиться… на курорт! Вести «Голубой огонек» в этом году будут  Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Наталья Медведева, Николай Басков, Нонна Гришаева и Юрий Гальцев.

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 24.12.2016 в 13:34 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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