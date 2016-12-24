Праздник по звёздам

В каждой семье к встрече Нового года готовятся по-своему. В канун праздника мы собрали интересные новогодние традиции, которые соблюдают звезды. Оказывается, в Новый год можно...

Устроить пижамную вечеринку

«У нас в семье живет традиция устраивать в новогоднюю ночь пижамные вечеринки, – признается ведущая передачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. – Это значит, что к 31 декабря вся квартира у меня сверкает чистотой, вкуснятины наготовлено на неделю вперед, и я, довольная тем, что всё идет как надо, надеваю новую пижаму. Покупаю ее специально или шью на заказ. Это ни с чем не сравнимое удовольствие, когда 1 января ты ложишься спать в шелковом неглиже, а затем просыпаешься к обеду – и ничего не помялось! И никуда не нужно спешить, и сейчас семья усядется за большой стол завтракать...»

Предсказать будущее

У коллеги Гузеевой, астролога Тамары Глобы, новогодняя традиция вполне предсказуемая. «Последние лет восемь вместе с друзьями отмечаем Новый год в Центральном доме литераторов. За 15 минут до боя курантов я рассказываю всем, что каждого из них ждет в наступающем году, потом идет выступление президента, а затем начинаем праздновать. Отрываемся от души!» – смеется она. Впрочем, делать предсказания в новогоднюю ночь можно и не будучи астрологом. Так, в доме Екатерины Климовой гостям вручают позолоченные грецкие орешки с предсказаниями, над которыми в канун праздника трудится вся семья многодетной актрисы. «Все орешки надо почистить, покрасить, в каждый вложить записочку с пожеланием и заново склеить. Труднее всего найти в кучке скорлупок нужную половинку», – объясняет Климова.

Погреться на солнце

Максим Аверин предпочитает встречать Новый год под пальмой. «Перед праздниками мы дружной компанией берем с собой атрибуты русского Нового года: бутылку «Советского шампанского», диск с фильмом «Ирония судьбы» и мишуру для украшений – и уезжаем, – рассказывает актер. – Первый раз был Сингапур. Приземлившись, мы прямо из аэропорта поехали в Индийский квартал, где купили множество национальных нарядов и устроили в них вечеринку. Дед Мороз и Снегурочка в сари и чалмах – это довольно колоритно. Единственное – не нашли новогодние гирлянды: в магазинах их попросту не было. Как и майонеза, чтобы заправить «Оливье». Салат непременно строгаем из подручных продуктов... А старый Новый год я всегда встречаю в Москве с семьей: снова тазик «Оливье», чоканье бокалов с шампанским, поздравления и загадывание желаний».

Приготовить «Оливье» с конфетти

А вот Елизавета Боярская предпочитает отмечать праздник традиционно – у родителей в Санкт-Петербурге.

«Так же традиционно выглядит наш новогодний стол, – говорит актриса. – Это обязательный салат «Оливье», селедка под шубой, холодец и, конечно же, мандарины и шампанское, причем привычное «Советское». Мне кажется, что такой набор делает праздник праздником и без него Новый год вообще не наступит. И обязательно надо, чтобы хлопушка разорвалась прямо над блюдом с салатом, чтобы конфетти усыпали всё стоящее на столе ровным слоем, и потом есть салат вместе с конфетти. Обязательно! Мне кажется, для этого подходят именно «Оливье» и селедка под шубой. Утиные ножки или бланманже вместе с конфетти есть совсем не интересно».

Вспомнить все путешествия

«У нас с мужем традиция - привозить из путешествий не магниты и кружки, а елочные шары, – рассказывает телеведущая Ольга Шелест. – Выискиваем их в любом городе в любое время года. В нашей коллекции есть шарики из Лондона, Нью-Йорка, Парижа, с Карибских островов, из Белоруссии и многих других стран и городов. Вешая их на елку, мы с мужем каждый раз с восторгом вспоминаем детали поездки, перебираем яркие впечатления. Пока дочки маленькие, ставим искусственную ель, но когда подрастут, обязательно появится живая елка, пахнущая хвоей».

Поискать подарки

«В нашей семье приняты новогодние подарки-сюрпризы, – рассказывает певица Надежда Бабкина. – Причем Женя, мой любимый человек, просто так подарки мне не отдает никогда. Обязательно устроит что-то. Предположим, возвращаюсь я домой, а на полу лежит бумажная стрелочка. Иду по ней, прихожу к другой такой же. Женя смеется: «Теплее, теплее… Нет, уже холодно!» Я говорю: «Не выводи меня, любопытство же раздирает!» А он веселится: «Терпи, Надя!» В итоге я, набегавшись по дому, оказываюсь в спальне и нахожу подарок под подушкой».

Поесть бумаги

«Встречаем Новый год всегда дома, – говорит актриса Наталья Гвоздикова. – Под бой курантов пишем записочки с желаниями, тут же сжигаем, пепел размешиваем в бокале с шампанским и выпиваем. Надо успеть проделать эту операцию за 12 ударов. Если бумажка с желанием сгореть не успела, приходится ее в рот пропихивать. Однажды двоюродная сестра говорит: «Я из-за тебя чуть не померла. Бумажка застряла в горле». Опасная традиция такая, но что делать! А после этого мы выключаем телевизор, врубаем любимую музыку и ждем гостей. К их приходу у нас уже готовы шарады – в корзинку под елку сложены бумажки с желаниями. Например, вылакать молоко из блюдца, как кошка. Гости с удовольствием участвуют в этих детских забавах».

Станцевать с гангстером

«Благодаря жене у нас появилась традиция устраивать в канун Нового года домашние маскарады, – признался однажды телеведущий Дмитрий Дибров. – Все гости, а среди них есть очень уважаемые люди, приходят в костюмах разных сказочных и исторических персонажей и веселятся до утра. Поверьте, нет ничего смешнее, когда в два часа ночи на танцполе плечом к плечу пляшут Ленин с самураем (в его роли я), а рядом еще пристраивается гангстер, почему-то с гитарой в руках. Довольно часто люди, говоря о семейном празднике, подразумевают нечто скучное. Я же советую всем последовать нашему примеру и устроить маскарад. Напяльте на себя костюм Бэтмена – фантастические ощущения гарантированы! Правда, делать это нужно обязательно в непринужденной обстановке».

Отправиться в путь

«Когда я была маленькая, родители устраивали для меня сказку с Дедом Морозом, елкой и подарками. А теперь я стараюсь создать ощущение праздника для своей дочки Тани, – говорит актриса Ирина Пегова. – У нас есть традиция: мы пишем Деду Морозу письмо с пожеланиями и бросаем его в форточку. А ровно в двенадцать, когда никто не видит, он влетает в окно и оставляет под елкой подарки. Обычно после боя курантов мы садимся в машину и едем к моим родителям в Выксу за 400 километров от Москвы. Получается целое путешествие по освещенным праздничными огнями улицам».