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Львиная доля

 

 Дуров

«Человек жив, пока его помнят», – любил повторять Лев Константинович Дуров. Если это так, то актер, которому 23 декабря исполнилось бы 85 лет, и сейчас живее всех живых. Его фильмы любимы народом, а друзья не устают вспоминать смешные истории с его участием и байки, рассказанные им самим. Мы тоже вспомнили некоторые из них.

 

ДОЛЯ КРАСОТЫ

В кино Дуров начал сниматься сразу после окончания Школы-студии МХАТ, но в первый серьезный фильм актера пригласили лишь спустя несколько лет. Это была картина «9 дней одного года» Михаила Ромма. И конечно же, дело не обошлось без курьезов! Лев Константинович вспоминал: «Как-то мне позвонили с «Мосфильма» и сказали: «Вас приглашает Михаил Ильич Ромм, роль небольшая, но всё же…» Я приехал на «Мосфильм», меня взяли за ручку и ввели в павильон. Тут выбегает Михаил Ильич и, глядя на меня, говорит: «Ну я же знаю Дурова – он такой симпатичный. А мне же нужно мурло!» Тут из-за декораций выходит мой учитель по Школе-студии МХАТ Блинников и кричит: «Кто мурло? Лёвка – мурло? Ты что, Миша, говоришь? Он красавец – я его за красоту только и держал на курсе!» Тут Ромм стал объяснять: «Я и говорю, что он – красавец, а мне нужно мурло!» Блинников без паузы отвечает: «Кто красавец – Лёвка? Да какой он красавец – он мурло, жуть какая!» Так меня утвердили на роль...»

 

ДОЛЯ ОЗОРСТВА

О том, как Дуров любил пошутить на съемках, ходят легенды. Друг актера белорусский драматург Георгий Марчук навсегда запомнил, как пересекся с ним на съемках фильма «Облака»: «Снимали сцену под Мозырем. Жарища под сорок градусов. Перерыв. Дуров, Евгений Герасимов и я едем к мелкой речушке, чтобы окунуться. Вдруг Дуров замечает, что в нашу сторону едет трактор «Беларусь». И Лев Константинович принимает решение. «Делайте все, как я», – дает команду нам, а сам снимает с себя трусы. Мы делаем то же самое. Ползет Дуров по дну мелкой речки на четвереньках, ползем и мы за ним. Тракторист, увидев «церемонию», останавливается и с недоумением смотрит на чудаков. И тут Дуров спрашивает у него: «Мы до Киева правильно ползем?» Тракторист опешил и в недоумении, близком к испугу, показал рукой в противоположную сторону: «Киев там. Вам туда надо!» Быстро завел мотор – и ходу от нас. Как мы потом узнали, недалеко от этого места располагалась психоневрологическая больница».

 

ДОЛЯ ХРАБРОСТИ

Лев Константинович умел не только шутить – на съемках он зачастую проявлял чудеса храбрости. К примеру, в фильме «Не бойся, я с тобой!» он лично исполнил все трюки, в «Мушкетерах» сам скакал на лошади, хотя отношения с этими животными у актера не складывались. А в фильме «День ребенка» и вовсе совершил настоящий подвиг! По сюжету, гангстер, которого играет Дуров, похищает ребенка на воздушном шаре. Нужно было снять лишь начало взлета, так что никто не волновался. Тем более что консультировавшие фильм воздухоплаватели были профессионалами, а их капитан – чемпионом Европы. Но что-то пошло не так... «Смотрю вниз: и группа вся исчезла, и роща, где мы снимались. А шар плывет по ветру незаметно, только видишь, как под тобой меняется ландшафт. И вот мы летим, летим, летим, – вспоминал артист. – Я в огромной широкополой шляпе – как-никак гангстер. Проплываем над какой-то деревней, и мне кричат: «Эй ты, в шляпе! Давай садись сюда к нам!» Я вижу, что мы вот-вот врежемся корзинкой в дома, и начинаю орудовать горелкой. Шар поднимается, мы перекатываемся через эту деревню и летим прямо на высоковольтные провода. Страшная вещь! Я уже не за себя волновался – за мальчика. Смотрю – самолеты взлетают: где-то рядом аэродром. Тут я уж совсем расстроился. Ну, думаю, сейчас в нас врежутся... Не знаю, какой силой воли я заставил шар опускаться на замеченный мною пятачок. Успел крикнуть мальчику: «Распнись!» Мальчонка оказался сообразительным. Он ухватился за веревочные петли и прижался к стенке. Слава Богу, мы опустились благополучно. Подъехали местные жители на велосипедах, мотоциклах. Стали гасить купол, чтобы он не уволок нас по земле. А тут подъехала и команда настоящих воздухоплавателей. Шар свернули и сказали, чтобы завтра я явился с ящиком шампанского. Я явился. Меня сфотографировали на фоне корзины и выдали роскошный диплом, в котором на английском языке было написано, что мне присваивается звание «Брат ветра» за то, что я в течение двадцати минут самостоятельно вел шар и благополучно посадил его».

 

ДОЛЯ БЛАГОРОДСТВА

Дурова обожали не только из-за умения смешить людей. Он был очень добрым человеком и частенько помогал коллегам. К примеру, Александр Панкратов-Черный признается, что только благодаря Дурову успешно закончил режиссерский факультет ВГИКа: «Я был «антисоветчик», и мне не дали денег на дипломный фильм. А я хотел снимать по мотивам Шукшина «Штрихи к портрету», и именно с Лёвой Дуровым, потому что того нерва, который в нем жил, я ни в одном артисте в Москве не видел. И вот я встречаю его и говорю, почти плачу: «Лёва, мне не дают денег! Только 20 тысяч есть – это на то, чтобы оплатить кинопленку и технику. И больше не дают!» Лёва отвечает: «На технику – есть, артисты – будут!» И он уговорил Майю Булгакову и Валентина Смирнитского… Он просто приходил и говорил: «Ребята, мне так роль понравилась у Шурки Панкратова – хочу сыграть. Подыграйте немножко!» И все сыграли – бесплатно! А я за этот короткометражный фильм получил 18 международных премий! Лёва считал эту роль одной из своих самых лучших».

 

ДОЛЯ НАРОДНОЙ ЛЮБВИ

На съемках сериала «Поворот ключа» Дурова в буквальном смысле... похитили! Однажды, когда актер спешил на съемки, рядом с ним остановилась машина. Оттуда вышли двое крепких молодых людей, которые заставили знаменитость отправиться вместе с ними. Сопротивляться явно превосходящим по силе противникам актер не стал. Через некоторое время машина остановилась возле шикарного коттеджа. Суровые парни вежливо попросили Дурова зайти в дом. А внутри его встретила... поклонница! Оказалось, что двое похитителей были сыновьями этой женщины. Они очень хотели порадовать маму, которая много лет следила за творчеством актера, собрала все фильмы с его участием и не раз приводила детям в пример мужественных героев Дурова. Артист не стал сердиться на такой своеобразный комплимент своему творчеству.

 

ДОЛЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

«Я прожил с одной женщиной 50 лет. Потому что не предъявлял ей серьезных претензий», – говорил актер. Любовью всей его жизни стала актриса Ирина Кириченко. Супруги жили душа в душу, и даже ссоры их родственники вспоминают со смехом. «Помню, мама рассказывала, как они с отцом еще студентами поссорились, – говорит Екатерина Дурова. – Выходит папа после занятий на улицу и видит: стоит мама, размахивает руками, а перед ней какой-то рыжий мужчина. Папа тут же подлетел к нему и засадил кулаком в челюсть. Тот упал и, потирая челюсть, кричит: «Ты что, с ума сошел?» Оказалось, это был совершенно не знакомый маме человек, который имел несчастье спросить у нее, как пройти к магазину «Российские вина». В другой раз они бурно выясняли отношения на остановке. Мама вскочила в подошедший троллейбус и, внезапно решив напоследок что-то сказать, повернулась к отцу. Троллейбус тронулся, мамина голова оказалась зажата дверьми. Папа бежит за троллейбусом, голова мамы что-то бормочет, пассажиры кричат водителю: «Остановите, женщину прищемило!» После этого случая родители решили больше никогда не ссориться». Сама Екатерина тоже стала актрисой и даже работала в том же театре, что и родители, так что актера часто дразнили присказкой про «Уголок Дурова». Но никакой протекции родным Лев Константинович не составлял. Когда он ставил пьесу «Лес» Островского, то снял жену с роли Гурмыжской. А на первые спектакли дочери не ходил – очень боялся разочароваться. К внукам он относился уже спокойнее. Внучка Катя выучилась на религиоведа, но в конце концов связала свою жизнь с кукольным театром, а внук Иван стал режиссером на телевидении.

Метки: Кино, СМИ, Общество, Культура, в России

Опубликовано: 18.12.2016 в 17:06 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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