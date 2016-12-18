Сказ про Филатова

«Какая страна, такой и секс-символ», – шутил Михаил Жванецкий после оглушительного успеха фильма «Экипаж». Сыгравший в нем главную роль Леонид Филатов себя секс-символом не считал, а вот примером для подражания его называют многие. Артист и писатель, которому 24 декабря исполнилось бы 70 лет, прожил не слишком длинную, но очень достойную жизнь. И некоторые ее эпизоды так и просятся на экран!

ЭПИЗОД АВАНТЮРНЫЙ

Родители Филатова были далеки от искусства: папа – радист, мама – экономист. А сын с детства обожал кино и мечтал стать режиссером. Правда, он не очень хорошо представлял себе эту работу и честно признавался потом, что «в режиссуре разбирался не лучше, чем в космонавтике». Поступать на режиссерский факультет ВГИКа он ехал в Москву на авось – и приехал на два месяца раньше, чем нужно. К счастью, друзья предложили Филатову за компанию попробовать поступить на актерский. «А у меня был комплекс. Мне казалось, что с таким рылом, как у меня, не возьмут ни в какие артисты!» – вспоминал Леонид Алексеевич. Тем не менее усилиями друзей он дошел до приемной комиссии Щукинского училища. «Думал: хоть будет потом, что вспомнить. Честно говоря, что поступлю, вообще не верилось, – признавался позже Филатов. – Стишок прочитал свой, правда, не признался, что это мой. Проза тоже была моей. Только басня была Феликса Кривина – такого писателя из Ужгорода, который эмигрировал в Израиль». В итоге абитуриент поступил блестяще. Особенно приемную комиссию поразило вступительное сочинение – Филатов написал его в стихах.

ЭПИЗОД ДЕРЗКИЙ

Литературный талант Филатова забавно влиял на его студенческую жизнь. Друг и однокурсник актера Владимир Качан вспоминает: «Нам нужно было готовить самостоятельные отрывки, которые входили в зачет экзамена по актерскому мастерству. Найти для них материал было очень трудно, поэтому все мы выходили из положения с помощью Лёни: он писал для нас под именами мифических авторов, например итальянца Нино Полумбо. Как правило, сочиненные им отрывки имели большой успех, мы получали за них высшую оценку. В результате наглость Лёни достигла такого предела, что он стал приписывать авторство реальным драматургам, в том числе Артуру Миллеру. Это продолжалось до тех пор, пока Боря Галкин не раскололся прямо на кафедре. Наш ректор Борис Евгеньевич Захава похвалил его за работу: «Отрывок хороший, но это же Артур Миллер – такой благодатный материал нельзя сыграть плохо». На что Галкин, который хотел, чтобы Филатов разделил с ним триумф, простодушно сказал: «Это написал Лёня!» Вышел большой конфуз, потому что все наши педагоги делали вид, что уж таких-то авторов, как Миллер, знают назубок».

ЭПИЗОД НЕОЖИДАННЫЙ

После окончания вуза Филатова взяли в Театр на Таганке. Он продолжал мечтать о кино, но не складывалось. «Я ходил на все пробы, но меня в упор не видели. Лет в 27 я махнул рукой. Понял, что кино – не судьба, – вспоминал актер. – И тут меня Митта приглашает в «Экипаж» на роль Скворцова. Мы с ним были почти незнакомы. В то время меня на Таганке считали не очень сильным актером. Митте говорили: «Не бери Филатова. Он, конечно, интеллектуал, но с ним ты только будешь вести умные беседы между съемок, а сыграть он тебе ничего не сыграет». Однако Митта никого не послушал. Взял меня, хотя на эту роль был утвержден Олег Даль. Но Даль заболел, а Митта мне сказал, что после этого фильма я стану знаменитым». Так и вышло: после постельной сцены в «Экипаже» Филатова признали советским секс-символом. Правда, это оборачивалось курьезами. К примеру, когда Сергей Соловьев приглашал Леонида Алексеевича в фильм «Избранные», он никак не подозревал актера в скромности. Изначально эта роль предназначалась Кайдановскому, но тот не понравился КГБ. Режиссеру пришлось срочно менять исполнителя главной роли, и он вспомнил о Филатове. «Он дал шифрованную телеграмму в Москву, и мне в этот же день приказали готовиться к вылету за границу. Сценарий я читал уже в самолете, – вспоминал Леонид Алексеевич. – Через три дня прилетел в Колумбию, и Соловьев прямо из аэропорта повез меня на съемку. «Какую сцену снимаем?» – поинтересовался я, чтобы показать, что со своей ролью уже знаком. «Постельную, – ответил Соловьев. – Со звездой Ампарой Грисалес». У меня внутри что-то екнуло. Опять вылезли все мои провинциальные комплексы. Соловьев спросил: «Ты готов к постельной сцене?» Я ответил: «Всегда готов. Только мне нужно принять 150 граммов...» Мы приняли по 250. И мои комплексы потухли».

ЭПИЗОД РОМАНТИЧЕСКИЙ

Спектакль «Мастер и Маргарита» был для Филатова особенным. Эта пьеса долгое время оставалась для него единственным способом открыто заявить о любви к Нине Шацкой, игравшей Маргариту. Нина тогда была замужем за Валерием Золотухиным, сам Филатов – женат на актрисе Лидии Савченко. Влюбленные скрывались от всех целых 12 лет! Но потом всё же решились быть вместе – как оказалось, и в горе, и в радости. Болезнь Филатова, у которого были серьезные проблемы с почками, только сплотила супругов. «Нина, видимо, была мне послана свыше. Первая жена не стала бы так со мной нянчиться, поэтому провидение меня и передало в руки Нины», – часто повторял актер. Шацкая заботливо ухаживала за больным мужем, взяла на себя ответственность за опасную операцию, без которой Филатов не выжил бы. Говорят, ее стараниями артист прожил гораздо дольше, чем позволяло слабое здоровье. Сама актриса предпочитает вспоминать более веселые эпизоды. К примеру, как любимый муж изменил ее отношение к быту. «В браке с Золотухиным я не отличалась особой хозяйственностью, – признается Нина Сергеевна. – А в отношении Лени была «сумасшедшая»… Мы еще даже не жили вместе, а я носила ему в театр бульоны: казалось, любимый недоедает. А когда он уезжал на гастроли, собирала неподъемный чемодан с едой. Освободила его от всех домашних дел – Леня был абсолютно неприспособлен к быту. Только однажды на спор приготовил борщ, заявив, что может его сварить не хуже меня. Я усомнилась, и Леня взялся за дело. Вся плита была заставлена кастрюлями – в каждой он готовил навар из отдельного овоща, потом смешивал, перчил, солил… Заляпал всю стену… И вышла очень вкусная... каша. Гордился невероятно!»

ЭПИЗОД СЕМЕЙНЫЙ

У Леонида Алексеевича не было родных детей, но он по сути заменил отца сыну жены Денису Золотухину, чем очень гордился. «Я ему турник в комнате повесил и, пока не отработает комплекс упражнений, из дома не выпускал! Я так его воспитал – ого! Всю мировую классику прочитать заставил. Он у меня весь цвет русской литературы знал по имени-отчеству! По «Войне и миру» я его лично экзаменовал, чтобы он не пропускал французский текст!» – отчитывался актер о своих отцовских подвигах. А Денис настолько ценил его внимание и заботу, что в 15 лет едва не сменил фамилию на Филатов. Отговорил его сам Леонид Алексеевич, сказав: «Ты мне этого никогда не простишь». Он же зачастую напоминал пасынку позвонить родному отцу. Дочерей Дениса Филатов обожал, как родных. И свое последнее стихотворение посвятил старшей внучке Оле.