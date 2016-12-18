Звёздочка под ёлочкой

В преддверии празднования Нового года в детских садах и школах многие родители озабочены выбором карнавальных костюмов для своих детей. Благо, сейчас можно купить любые наряды, а вот во времена дефицита приходилось проявлять чудеса изобретательности и мастерства. Свои лучшие новогодние костюмы вспоминают звезды.

Неожиданный образ Елены Воробей

«У меня всегда были эксклюзивные костюмы, – гордо заявляет Елена Воробей. – Купить в то время в магазине что-то стоящее было невозможно, поэтому вся подготовка к празднику в детском саду возлагалась на папу. Он мечтал о сыне, поэтому костюмы были соответствующими. Под его чутким руководством они создавались руками моей мамы, профессиональной швеи. Три года подряд я оказывалась в центре внимания всего детского садика, когда появлялась в актовом зале в образе Буратино или кардинала Ришелье. Особенно запомнился год, когда меня нарядили мушкетером. У меня был красивый плащ с крестом, широкополая шляпа с куриным пером – дедушка мой держал кур, поэтому перо для новогоднего праздника изъяли из его курятника. В детстве меня всегда коротко стригли, от мальчика не отличишь. Около елки нас уже ждал Дед Мороз – приглашенный артист. Он огляделся по сторонам и совершенно неожиданно выдернул меня из толпы со словами: «Пускай нам мушкетер стишок почитает. Как тебя зовут, мальчик?» Я гордо ответила: «Лена!» Надо было видеть лицо Дедушки!»

Опасная фантазия Никиты Преснякова

Никита Пресняков, который сейчас блистает в шоу «Точь-в-точь», осваивать искусство перевоплощения начал еще в школьные годы. «Когда мне было 15 лет, я пришел на новогодний школьный праздник в костюме Пирамидхеда из фильма «Сайлент Хилл». Это такой монстр с треугольной башкой и в шлеме в виде пирамиды.

Я ходил по школе с двухметровым ножом и пугал детей, – признается он. – Тогда я вообще сумел всем испортить новогодний праздник. Я стоял возле елки, разглядывал игрушки и, не удержав равновесие, упал прямо на нее. Естественно, она завалилась набок и испортила всем настроение».

Ослиный дебют Владимира Винокура

«В школьные годы мама привела меня в драматический кружок. Было это как раз под Новый год, – вспоминает юморист Владимир Винокур. – Все роли в новогоднем спектакле, который там готовили, были уже разобраны, кроме одной – задней части осла, под попоной. Передняя оказалась уже занятой. Так я сыграл свою первую роль. Ух как ногами лягался! Мама тогда сказала: «Очень важно, как ты себя проявишь в этой маленькой роли. Тебе тогда поручат что-то более серьезное...» И точно, потом был головокружительный скачок: в постановке «Красные дьяволята» мне доверили роль Буденного. От зада осла до героя Гражданской войны дошел...»

Благородные порывы Михаила Пшеничного

«Я играл Медвежонка и Волшебника. В обоих случаях хотел изменить мир к лучшему, потому что медведь – сильный, а волшебник всё умеет! Но оба раза не получилось, – вздыхает актер Михаил Пшеничный. – Я уже тогда тяготел к актерскому мастерству и серьезно готовился к каждой роли. Сам подбирал образы, придумывал персонаж и вживался в него. Как сейчас помню, у Волшебника был шикарный фиолетовый колпак. А Медвежонку досталось больше всего конфет!»

Лучшее платье Маргариты Суханкиной

«С раннего детства я на всех новогодних праздниках была Снегурочкой, – вспоминает певица Маргарита Суханкина. – Роль, конечно, была очень почетной, и я страшно ею гордилась. Но для моей мамы это была самая настоящая головная боль, потому что я каждый год требовала делать мне новый костюм. А однажды на Новый год я надела самое красивое в своей жизни платье. Помню его по сей день: воздушное, пышное, декорированное снежинками и мишурой. Мама сшила мне его из огромного куска марли (уж не знаю, где она его достала). Наряд венчала корона, сплошь покрытая пластмассовыми снежинками. Ее мама тоже сделала сама. Волшебство, да и только! В тот раз мне даже было не важно, кто из девочек в детском саду станет Снегурочкой. Главное, что я – в самом красивом платье. В другой раз мама смастерила для меня костюм Красной Шапочки. Как и из чего она сделала туфельки на манер деревянных голландских башмачков, для меня до сих пор загадка».

Скандальный костюм Александра Олешко

Александр Олешко попробовал свои силы в роли ведущего еще в пятилетнем возрасте: в костюме Петрушки он вел новогодний утренник в детском саду. А в школе Саша освоил главную новогоднюю роль – Деда Мороза. «В старших классах у меня не было подходящего костюма: школьный был коротковат, – вспоминает он. – Тогда я разрезал красную бархатную скатерть своей бабушки и с помощью нее удлинил костюм, а потом расшил шубу стеклярусом и пластмассовыми жемчужинами от маминых бус. Дома разразился страшный скандал, зато дети были в восторге от моего красавца Деда Мороза. Я, как любой советский ребенок, верил в идею всеобщего равенства, поэтому всем взрослым желал повышения зарплаты и премий, а детям – чтобы сбылись их мечты».

Умелая мама Катерины Шпицы

«Мама всегда делала мне костюмы своими руками: что ни Новый год, то шедевр! – вспоминает актриса Катерина Шпица. – Меня завораживало, как в ее руках обычная марля с помощью крахмала и блестящего дождика превращалась в чудо-платье. Я и в детском саду, и в школе с первого класса играла большие роли в представлениях. И мне кажется, что мамиными стараниями у меня были лучшие костюмы». «Костюм Снежинки я шила дочке две ночи подряд, – признается мама Катерины Галина Федоровна. – Хотелось, чтобы моя Снежинка была самой красивой. Я работала адвокатом, работы было много, и только ночи оставались, чтобы нашивать маленькие украшения на платьишко, гольфики, туфельки... В то время красивые платья были дефицитом, и мамы часто не высыпались...»

Обезьянья натура Доминика Джокера

«Я с детства мечтал стать обезьяной, – сделал неожиданное признание музыкант Доминик Джокер. – Мне всегда казалось, что обезьяной быть круто: есть бананы, жить в Африке. Кого же еще я мог играть на детских утренниках? Помню одну из первых своих постановок – сказку «Айболит», где я был в роли Чичи. Но так как Чичи была женского рода, меня называли Че. Потом были «38 попугаев». На одном из таких утренников приключилась оказия. Я съел реквизит, заранее подготовленный для сценки с моим участием. Это были бананы, 9 штук. Благо, мое детство прошло в Одессе, где вне зависимости от времени года бананы можно было достать без особых трудностей».

Спасительное покрывало Натали

«С пятого класса я начала выступать на школьных вечерах и каждый Новый год обязательно выходила на сцену, – вспоминает певица Натали. – Проблема красивых нарядов встала перед нашей семьей очень остро: достать в те времена сложно было даже еду, об одежде и речи не шло. Я положила глаз на шикарное покрывало на маминой кровати: розовый атлас, на нем красивый орнамент шоколадного цвета, и всё это окантовано капроновыми рюшами. Для первого выхода в свет я решила его не разрезать, просто замотала вокруг себя, и покрывало превратилось в сари, а я – в индианку. Успех был бешеный! На следующий год мне предстояло выступать на конкурсе бальных танцев – и пришлось-таки вооружиться ножницами: для латинской программы требовался наряд покороче. Покрывало погибло, зато у меня получилось прелестное платье с оборками. В третий раз терять было уже нечего, тем более что мне надо было выходить на сцену Дворца культуры химиков, а это вам не школьный вечер! Тут пошли в дело и накидки на подушки, которые были в комплекте с несчастным покрывалом, – я сшила из них какую-то актуальную по тем временам блузку с рукавами «летучая мышь». До сих пор благодарна тому покрывалу за целых три замечательных новогодних наряда и маме за ее железные нервы: мало того что не пожалела для меня любимое покрывало, еще и советы давала, как лучше раскроить платье и пришить оборки. А еще она придумала, как добыть тени для век: нашла в залежах елочных игрушек какой-то невзрачный серебряный шарик, слегка поскребла его бритвой, и с него посыпались блестки – мерцающие, невесомые и такие мелкодисперсные, каких я потом и в элитной косметике не могла найти. Мы с ней несколько лет подряд скребли эту игрушку и аккуратно наносили блестки на уголки глаз – экономили».