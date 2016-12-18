Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Обратная сторона Павла Деревянко

Сказ про Филатова →

Звёздочка под ёлочкой

Шпица

В преддверии празднования Нового года в детских садах и школах многие родители озабочены выбором карнавальных костюмов для своих детей. Благо, сейчас можно купить любые наряды, а вот во времена дефицита приходилось проявлять чудеса изобретательности и мастерства. Свои лучшие новогодние костюмы вспоминают звезды.

 

Неожиданный образ Елены Воробей

«У меня всегда были эксклюзивные костюмы, – гордо заявляет Елена Воробей. – Купить в то время в магазине что-то стоящее было невозможно, поэтому вся подготовка к празднику в детском саду возлагалась на папу. Он мечтал о сыне, поэтому костюмы были соответствующими. Под его чутким руководством они создавались руками моей мамы, профессиональной швеи. Три года подряд я оказывалась в центре внимания всего детского садика, когда появлялась в актовом зале в образе Буратино или кардинала Ришелье. Особенно запомнился год, когда меня нарядили мушкетером. У меня был красивый плащ с крестом, широкополая шляпа с куриным пером – дедушка мой держал кур, поэтому перо для новогоднего праздника изъяли из его курятника. В детстве меня всегда коротко стригли, от мальчика не отличишь. Около елки нас уже ждал Дед Мороз – приглашенный артист. Он огляделся по сторонам и совершенно неожиданно выдернул меня из толпы со словами: «Пускай нам мушкетер стишок почитает. Как тебя зовут, мальчик?» Я гордо ответила: «Лена!» Надо было видеть лицо Дедушки!»

 

Опасная фантазия Никиты Преснякова

Никита Пресняков, который сейчас блистает в шоу «Точь-в-точь», осваивать искусство перевоплощения начал еще в школьные годы. «Когда мне было 15 лет, я пришел на новогодний школьный праздник в костюме Пирамидхеда из фильма «Сайлент Хилл». Это такой монстр с треугольной башкой и в шлеме в виде пирамиды.

Я ходил по школе с двухметровым ножом и пугал детей, – признается он. – Тогда я вообще сумел всем испортить новогодний праздник. Я стоял возле елки, разглядывал игрушки и, не удержав равновесие, упал прямо на нее. Естественно, она завалилась набок и испортила всем настроение».

 

Ослиный дебют Владимира Винокура

«В школьные годы мама привела меня в драматический кружок. Было это как раз под Новый год, – вспоминает юморист Владимир Винокур. – Все роли в новогоднем спектакле, который там готовили, были уже разобраны, кроме одной – задней части осла, под попоной. Передняя оказалась уже занятой. Так я сыграл свою первую роль. Ух как ногами лягался! Мама тогда сказала: «Очень важно, как ты себя проявишь в этой маленькой роли. Тебе тогда поручат что-то более серьезное...» И точно, потом был головокружительный скачок: в постановке «Красные дьяволята» мне доверили роль Буденного. От зада осла до героя Гражданской войны дошел...»

 

Благородные порывы Михаила Пшеничного

«Я играл Медвежонка и Волшебника. В обоих случаях хотел изменить мир к лучшему, потому что медведь – сильный, а волшебник всё умеет! Но оба раза не получилось, – вздыхает актер Михаил Пшеничный. – Я уже тогда тяготел к актерскому мастерству и серьезно готовился к каждой роли. Сам подбирал образы, придумывал персонаж и вживался в него. Как сейчас помню, у Волшебника был шикарный фиолетовый колпак. А Медвежонку досталось больше всего конфет!»

 

Лучшее платье Маргариты Суханкиной

«С раннего детства я на всех новогодних праздниках была Снегурочкой, – вспоминает певица Маргарита Суханкина. – Роль, конечно, была очень почетной, и я страшно ею гордилась. Но для моей мамы это была самая настоящая головная боль, потому что я каждый год требовала делать мне новый костюм. А однажды на Новый год я надела самое красивое в своей жизни платье. Помню его по сей день: воздушное, пышное, декорированное снежинками и мишурой. Мама сшила мне его из огромного куска марли (уж не знаю, где она его достала). Наряд венчала корона, сплошь покрытая пластмассовыми снежинками. Ее мама тоже сделала сама. Волшебство, да и только! В тот раз мне даже было не важно, кто из девочек в детском саду станет Снегурочкой. Главное, что я – в самом красивом платье. В другой раз мама смастерила для меня костюм Красной Шапочки. Как и из чего она сделала туфельки на манер деревянных голландских башмачков, для меня до сих пор загадка».

 

Скандальный костюм Александра Олешко

Александр Олешко попробовал свои силы в роли ведущего еще в пятилетнем возрасте: в костюме Петрушки он вел новогодний утренник в детском саду. А в школе Саша освоил главную новогоднюю роль – Деда Мороза. «В старших классах у меня не было подходящего костюма: школьный был коротковат, – вспоминает он. – Тогда я разрезал красную бархатную скатерть своей бабушки и с помощью нее удлинил костюм, а потом расшил шубу стеклярусом и пластмассовыми жемчужинами от маминых бус. Дома разразился страшный скандал, зато дети были в восторге от моего красавца Деда Мороза. Я, как любой советский ребенок, верил в идею всеобщего равенства, поэтому всем взрослым желал повышения зарплаты и премий, а детям – чтобы сбылись их мечты».

 

Умелая мама Катерины Шпицы

«Мама всегда делала мне костюмы своими руками: что ни Новый год, то шедевр! – вспоминает актриса Катерина Шпица. – Меня завораживало, как в ее руках обычная марля с помощью крахмала и блестящего дождика превращалась в чудо-платье. Я и в детском саду, и в школе с первого класса играла большие роли в представлениях. И мне кажется, что мамиными стараниями у меня были лучшие костюмы». «Костюм Снежинки я шила дочке две ночи подряд, – признается мама Катерины Галина Федоровна. – Хотелось, чтобы моя Снежинка была самой красивой. Я работала адвокатом, работы было много, и только ночи оставались, чтобы нашивать маленькие украшения на платьишко, гольфики, туфельки... В то время красивые платья были дефицитом, и мамы часто не высыпались...»

 

Обезьянья натура Доминика Джокера

«Я с детства мечтал стать обезьяной, – сделал неожиданное признание музыкант Доминик Джокер. – Мне всегда казалось, что обезьяной быть круто: есть бананы, жить в Африке. Кого же еще я мог играть на детских утренниках? Помню одну из первых своих постановок – сказку «Айболит», где я был в роли Чичи. Но так как Чичи была женского рода, меня называли Че. Потом были «38 попугаев». На одном из таких утренников приключилась оказия. Я съел реквизит, заранее подготовленный для сценки с моим участием. Это были бананы, 9 штук. Благо, мое детство прошло в Одессе, где вне зависимости от времени года бананы можно было достать без особых трудностей».

 

Спасительное покрывало Натали

«С пятого класса я начала выступать на школьных вечерах и каждый Новый год обязательно выходила на сцену, – вспоминает певица Натали. – Проблема красивых нарядов встала перед нашей семьей очень остро: достать в те времена сложно было даже еду, об одежде и речи не шло. Я положила глаз на шикарное покрывало на маминой кровати: розовый атлас, на нем красивый орнамент шоколадного цвета, и всё это окантовано капроновыми рюшами. Для первого выхода в свет я решила его не разрезать, просто замотала вокруг себя, и покрывало превратилось в сари, а я – в индианку. Успех был бешеный! На следующий год мне предстояло выступать на конкурсе бальных танцев – и пришлось-таки вооружиться ножницами: для латинской программы требовался наряд покороче. Покрывало погибло, зато у меня получилось прелестное платье с оборками. В третий раз терять было уже нечего, тем более что мне надо было выходить на сцену Дворца культуры химиков, а это вам не школьный вечер! Тут пошли в дело и накидки на подушки, которые были в комплекте с несчастным покрывалом, – я сшила из них какую-то актуальную по тем временам блузку с рукавами «летучая мышь». До сих пор благодарна тому покрывалу за целых три замечательных новогодних наряда и маме за ее железные нервы: мало того что не пожалела для меня любимое покрывало, еще и советы давала, как лучше раскроить платье и пришить оборки. А еще она придумала, как добыть тени для век: нашла в залежах елочных игрушек какой-то невзрачный серебряный шарик, слегка поскребла его бритвой, и с него посыпались блестки – мерцающие, невесомые и такие мелкодисперсные, каких я потом и в элитной косметике не могла найти. Мы с ней несколько лет подряд скребли эту игрушку и аккуратно наносили блестки на уголки глаз – экономили».

Метки: в России, СМИ, Кино, Общество

Опубликовано: 18.12.2016 в 10:12 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Обратная сторона Павла Деревянко

На ком природа не отдыхает

Тёплый друг

Многоликая Аглая

Анну Ковальчук обзывали «ломом»

7 тайн Доктора Ватсона

Однажды в студёную зимнюю пору...

Кирилл Кяро: «У меня свое средство от хандры»

Полина Сидихина: Папина дочка

Как проиграть, но остаться в шоу «Голос»?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Обратная сторона Павла Деревянко

Сказ про Филатова →

Обратите внимание

в Перми

«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз

Премьерный показ новой «Золушки» - в пермской версии не сказки, а драмы - превзошел все ожидания. Зрители встретили спектакль на ура.
смотреть читать22.12.2016 в 17:24
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатом

В районах Перми начались рейды по выявлению и недопущению продажи суррогатов спиртосодержащей продукции.
читать22.12.2016 в 16:53
Метки: в Перми, Общество

Суд рассмотрит дело газовиков-самозванцев

Компании «ГлавКом» получила допуск к проведению работ, предоставив подложные документы о квалификации работников.
читать22.12.2016 в 16:25
Метки: в Перми, Общество

Не бойся Пермь переменить

Редакция Пермской школьной газеты Перемена-Пермь объявляет старт Фестиваля детско-юношеских журналистских проектов Переменим Пермь
смотреть читать22.12.2016 в 16:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми

Смотрите последние спортивные новости региона в программе Вести-Спорт на канале Россия-24.
смотреть читать22.12.2016 в 15:33
Метки: в Перми, Спорт, Общество

в России

Питомцы-путешественники: порядок ввоза

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю информирует всех заинтересованных лиц и просит обратить внимание, что
читать22.12.2016 в 17:38
Метки: в России, В мире, Общество

Материалы о нарушениях Региональной службы по тарифам направят в ФАС России

Все тарифы на тепло на 2017 год приняты Региональной службой по тарифам с нарушением действующего законодательства.
читать21.12.2016 в 18:38
Метки: в Перми, в России, Экономика, Власть

«Молот - Прикамье» продолжает беспроигрышную серию

Под руководством нового тренера Сергея Вострикова молотобойцы одержали вторую победу подряд.
смотреть читать21.12.2016 в 15:00
Метки: в Перми, Спорт, в России, Общество

Летающие лыжники набирают очки

В швейцарском Энгельберге завершился четвёртый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.
смотреть читать21.12.2016 в 14:43
Метки: в России, Спорт, В мире

Рауль Шакирзянов победил в многодневной гонке

Пермяк Рауль Шакирзянов победил в пасьюте и занял первое место по итогам многодневной гонки.
смотреть читать21.12.2016 в 14:20
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

«Педагогический дебют» собрал молодых педагогов«Педагогический дебют» собрал молодых педагогов

Губернатор Пермского края отправил правительство в отставкуГубернатор Пермского края отправил правительство в отставку

За пиломатериал без сертификата - штрафЗа пиломатериал без сертификата - штраф

Питомцы-путешественники: порядок ввозаПитомцы-путешественники: порядок ввоза

«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз

Пермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатомПермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатом

Суд рассмотрит дело газовиков-самозванцевСуд рассмотрит дело газовиков-самозванцев

Не бойся Пермь переменитьНе бойся Пермь переменить

Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в ПермиБыстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми

Ты узнаешь его из тысячи...Ты узнаешь его из тысячи...

31 декабря ожидается «банный» бум31 декабря ожидается «банный» бум

Наши парки, словно в сказкеНаши парки, словно в сказке

75 - это только начало!75 - это только начало!

Пермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страныПермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страны

Полиция Перми предупреждает о «новогоднем» мошенничествеПолиция Перми предупреждает о «новогоднем» мошенничестве

В Пермском районе сгорел складВ Пермском районе сгорел склад

В краевом конкурсе «Доступная среда» победил СоликамскВ краевом конкурсе «Доступная среда» победил Соликамск

Пермь зажигает новые звезды русского бильярдаПермь зажигает новые звезды русского бильярда

Не пустили газовиков — зайдет полицияНе пустили газовиков — зайдет полиция

Взяточника-автоинспектора осудили на 3 годаВзяточника-автоинспектора осудили на 3 года

В Прикамье пришли новые холодаВ Прикамье пришли новые холода

Пермским край заключил соглашение с РЖД на 3 годаПермским край заключил соглашение с РЖД на 3 года

Бегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из домаБегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из дома

Электронные проездные: УФАС направило предостережение главе ПермиЭлектронные проездные: УФАС направило предостережение главе Перми

Мандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомныхМандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомных

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru