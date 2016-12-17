Обратная сторона Павла Деревянко

«Первый канал» снял с эфира долгожданный второй сезон сериала «Обратная сторона Луны», показав только половину. Многие телезрители с интересом следили за приключениями милиционера Михаила Соловьева. Специально для них мы решили выяснить, какова оборотная сторона Павла Деревянко, который столь выразительно играл эту роль, и почему показ прервали.

Взрывная натура

В сериале герой Деревянко – охранник правопорядка.

В жизни Павел мог скорее оказаться по другую сторону баррикад: в родном Таганроге он был настоящим хулиганом. «В атмосфере южного детства мы все росли шпаной, – признается Деревянко. – Утром шли в школу, старательно… не учились, а после начиналась настоящая жизнь. Когда нам лет 13–14 было, увлекались взрыв-пакетами. Лазили по промзоне, тырили сурик, серебрянку, магний. Селитру жарили, селитровали бумагу, сверлили магний. Потом играли: две группы собираются, и давай перебрасываться этими штуками. Было забавно. У нас все Новые года проходили в соревнованиях, кто больше наделает взрыв-пакетов. В новогоднюю ночь было очень шумно. Все стены домов были в пятнах от взрывов. Мне очень сильно правую руку обожгло несколько раз. В общем, было счастливое детство, наполненное эмоционально, красочное. Правда, я не знаю, как бы сложилась моя судьба, останься я в Таганроге. Очень многие из моих друзей сели, вышли и опять сели...»

Элементы сладкой жизни

В сериале Павел играет потомственного милиционера.

В жизни Деревянко не хотел идти по стопам родителей, которые были рабочими на заводе. Об актерской профессии он поначалу тоже не думал, хотя с 15 лет занимался в театральной студии. Окончив 8 классов, Павел решил поступить в кулинарное училище. Ему нравилось, как звучит название профессии «повар-кондитер». Но путь к сладкой жизни оказался тернист. На практике Деревянко обнаружил, что ему предстоит не выпекать воздушные торты, а вставать в пять утра, чтобы отмывать огромные котлы и чистить немыслимое количество картошки, – и быстро остыл к этому делу. Неудачной была и попытка освоить профессию парикмахера. Потом судьба наконец подтолкнула его в нужную сторону. «При нашем театральном училище набирали студию для пополнения труппы Таганрогского драматического театра имени Чехова. Я поступил туда, – вспоминает Деревянко. – На втором году обучения мы выпустили два спектакля, в которых я исполнял большие роли смешных людей. Но уговоры остаться в театре и подняться на вершины таганрогского театрального Олимпа не затмили мне глаза.

Я понимал, что нужно в Москву за знаниями». Поступить в московский театральный вуз он сумел только со второй попытки, причем на платное отделение. Павел получил «двойку» за сочинение и учиться в РАТИ смог только потому, что старший брат согласился оплатить первый год его обучения. «На нашем курсе я был худшим. Не знаю, как меня не выгнали вообще, – признается Деревянко. – Но у меня была заветная мечта, чтобы наш мастер Леонид Ефимович Хейфец однажды подошел ко мне, хлопнул по плечу и сказал: «Ну ничего, молодец!» На четвертом курсе мечта исполнилась. Спасибо моей однокурснице Нине Чусовой – она почему-то в меня поверила. Мы поставили несколько спектаклей, в которых она вытаскивала из меня – иногда щипцами – нужные эмоции. Я работал как проклятый: один раз потерял сознание на сцене от переутомления. Но очень благодарен Нине за этот опыт». После того, как Деревянко сыграл Башмачкина в дипломном спектакле Чусовой «Шинель», о нем заговорила вся театральная Москва.

Свободный папа

В сериале у главного героя в силу обстоятельств оказывается две семьи в разном времени плюс любимая девушка.

В жизни отношения Деревянко с женщинами складываются не менее причудливо. Актера видят в компании то с одной, то с другой красоткой. При этом юрист Дарья Мясищева с разницей в пять лет родила ему двоих дочерей: Варвару и Александру. «Я очень увлекающийся человек. Загораюсь, потом остываю быстро. Как бы я ни радовался отношениям с девушкой, меня не хватает надолго. Не знаю, что с этим делать! – вздыхает Павел. – А с Дашей мы практически сразу приняли решение жить раздельно. Мы не ссорились ни разу в жизни. Уверен, это оттого, что мы вовремя поняли: нам не надо жить вместе как мужу и жене. Чтобы сохранить отношения на высоком уровне, нам надо остаться друзьями, родными людьми, и в этой не совсем классической, но правильной, теплой атмосфере воспитать двух наших волшебных дочерей. Спустя время могу сказать, что это было единственно правильное и мудрое решение. Мы все счастливы в нынешнем раскладе. Мы с Дашей любим, ценим и уважаем друг друга. У каждого из нас есть своя личная жизнь. Но как только у меня появляется свободный от работы день, я еду к моим девчонкам за город, и мы тискаем друг друга бесконечно. Гуляем, занимаемся разными развивающими играми, смотрим мультики или просто валяемся на диване. Всё свободное время трачу на своих маленьких ангелочков. Думаю, им хватает и внимания, и любви. И они никогда не увидят, как мы с их мамой ссоримся!»

Раздвоение личности

В сериале с Михаилом Соловьевым происходят странные чудеса, которые чуть не сводят его с ума. Например, в первом сезоне он, попав в прошлое, оказывается в теле своего отца.

В жизни. Павел признается: у него и у самого порой бывали ощущения, что в его теле... живет кто-то другой! «Много лет назад после окончания съемок в сериале «Девять жизней Нестора Махно», где играл главную роль, я уехал отдыхать на Гоа, – вспоминает он. – И вот там через пару дней друг говорит мне: «Ты ходишь какой-то странной пружинистой походкой. Левой рукой как будто шашку на боку придерживаешь. Что с тобой?» Полгода съемок сделали свое дело: герой остался во мне. Но волны Индийского океана смыли с меня Нестора Махно. Другая роль повлияла уже сильней. В фильме «Счастливый конец» я играл стриптизера. Для этой роли четыре месяца не вылезал из тренажерного зала, ходил по злачным местам и даже привык брить ноги и грудь. Когда встречался с друзьями, мне все говорили: «Ты другой совсем стал, не наш Паша». Как-то утром я проснулся и понял – вчера это был не я. Было ощущение, будто кто-то в меня вселился. Стало страшно. Я тут же бросил тренировки и выкинул спортивную форму... И вот когда мне предложили сыграть главную роль в сериале «Обратная сторона Луны», я испугался, что это может повториться. Я играл человека, который постепенно сходит с ума! И постоянно напоминал себе: следи за собой, помни, кто ты и где ты». Кстати, попасть в прошлое, подобно своему герою, Деревянко бы совсем не хотел. «Не разделяю восторгов по поводу вещей того времени, – говорит он. – Например, у советских милиционеров форма была ужасная. В шерстяных брюках вспотеешь – и хоть караул кричи: ткань колоться начинает! Ботинки жутко неудобные, ноги ими натер. А уж как тогда без мобильных обходились, вообще не представляю. Нет, я бы ни за что не хотел оказаться в семидесятых. Разве что на денек – посмотреть и послушать Высоцкого… А вот в будущем побывать хотелось бы».

Таких берут в космонавты

В сериале. В новой реальности «Обратной стороны Луны-2» предпринимаются успешные экспедиции на Марс.

В жизни. Любопытно, что в школе Деревянко говорил о своем будущем: «Хочу быть космонавтом» – и стал-таки им! Сейчас он снимается в фильме «Салют-7». «Это реальная история про космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, которые в 1985 году спасли станцию, падающую на Землю, – рассказывает Павел. – Советская космическая станция «Салют-7» перестала выходить на связь, и было решено отправить на орбиту людей. В ходе спасательной операции, которая продлилась больше недели, Джанибеков и Савиных несколько раз находились на грани гибели, а космическая станция могла вот-вот взорваться. Риск оказался не напрасным: «Салют-7» удалось починить... Володя Вдовиченков играет Джанибекова, а я – Савиных. Перед съемками мы встречались с этими космонавтами, и они всё подробно нам рассказали. А еще мы с Володей летали на специальном самолете, который единственный на Земле создает эффект невесомости: 300 секунд свободного падения в невесомости! Было безумно страшно. У меня кружилась голова, я громко кричал! Но испытать чувство невесомости нам было абсолютно необходимо, потому что половина фильма происходит в невесомости – пожалуй, впервые в истории кинематографа. Нужно было понять, как двигаться в таком состоянии, как ведет себя твое тело. Вот такое было посвящение в космонавты… Сейчас мы сняли уже половину, и мне кажется, я буду гордиться этой картиной».