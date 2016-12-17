На ком природа не отдыхает

Юные участники шоу «Первого канала» «Лучше всех!» демонстрируют всей стране поистине удивительные таланты. Их родителям зачастую приходится прикладывать немало усилий, чтобы создавать малышам условия для развития. А какими достижениями удивляют звездные дети? Вот уж кому предоставлены самые широкие возможности!

НЕОЖИДАННЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ

Дети ведущего шоу «Лучше всех!» Максима Галкина – двойняшки Лиза и Гарри – хоть и восхищают родственников всевозможными талантами, широкой публике их пока не демонстрируют. Говорят, малыши очень музыкальны, что неудивительно с такой мамой. Их любимые игрушки – детские гитары, фортепиано и микрофоны. Но зрители могли убедиться в этом лишь однажды: в передаче «МаксимМаксим» маленькая Лиза подпела родственникам, исполнявшим песню «Капитан». А юморист Галкин нашел у детей другой талант, совершенно неожиданный. Они отлично... старят интерьер его замка Грязи! Гарри, Лиза и их маленькие друзья, как и любые дети, могут поцарапать пол, испортить мебель, разбить антикварную вазу, что-нибудь пролить... Максим приравнивает такие досадные происшествия к дизайнерским решениям. «Я совершенно спокойно отношусь к этому, – говорит он. – Я и замок построил во многом из-за его функциональности. Любому другому стилю противопоказан ущерб: поцарапанные поверхности, трещины, немного сломанные вещи сразу коробят в таком интерьере. В случае со «старинным замком» всё это только дает ощущение, что замок старинный». Впрочем, художественные способности двойняшек не ограничиваются «приведением дома в старинный вид». Алла Пугачева как-то похвасталась трогательным подарком от малышей: Лиза и Гарри слепили для мамы скульптуры из пластилина – цветок и дерево.

ЮНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР

Когда сыну Ирины Дубцовой было 8 лет, он до глубины души поразил маму своей первой режиссерской работой. Артем не просто взял в руки камеру, а самостоятельно сделал настоящий мультфильм. В своей работе он использовал человечков из любимого конструктора Lego. По сюжету, они ездят на скейте и выполняют трюки. «Мой сын страшно любит скейтпарки, интересуется трюковыми самокатами, велосипедами и прочим таким вот опасным! – объяснила Ирина. – Как мать заявляю, что это страшно всей семье, но страшно интересно подростку! Хорошо, что результат этого увлечения не сбитые коленки, а вот такой винегрет из увлечения спортивного и любимого с детства Lego. Он сам всё придумал, снимал, привязывал к голове фигурки ниточку (у бабушки просил)... Продумал сюжет, каждый шаг и жест. Потом обрабатывал в некой программе. Я в шоке...» Гордая мама немедленно выложила творение сына в Интернет, и мультфильм заслужил множество одобрительных отзывов.

КРОШЕЧНЫЙ СНОУБОРДИСТ

Ольга Шелест известна своей любовью к зимнему спорту, и маленьких дочек она тоже приучила к здоровому образу жизни. К примеру, старшая, Муза, встала на сноуборд раньше, чем начала активно ходить. Ей был всего год с небольшим, когда звездная мама поставила Музу на доску. Правда, фотографии малышки в спортивной экипировке поначалу привели фанатов звезды в ужас. Но Ольга успокоила их: «Конечно, Муза не носится с горы. Ей всего год и два месяца. Катаясь на доске за ручку, она учится равновесию, дышит свежим морозным воздухом и улыбается всем вокруг. Ни о какой нагрузке на позвоночник не может быть и речи – Муза проводит на доске максимум 5 минут, по 3 раза с перерывами в 40 минут. Бегая и плюхаясь на попку, она нагружает позвоночник в разы больше, но это и называется физическое развитие». В итоге ничего страшного с Музой не произошло, зато и она, и ее сестренка Айрис растут очень здоровыми и совсем не боятся холода. А это радует родителей едва ли не больше любых достижений.

РАЗНОСТОРОННИЙ АРТИСТ

От детей телеведущей Юлии Барановской логично было ожидать успехов в футболе, как у их отца, Андрея Аршавина. Но старший, Артем, неожиданно проявил талант в абсолютно другой сфере. Он замечательно поет. Мальчик стал участником знаменитого коллектива «Непоседы», и поначалу известную маму обвиняли в том, что ее сын попал туда исключительно по блату. Но Артем быстро выбился в лидеры коллектива. А недавно мальчика пригласили в оперу Бенджамина Бриттена «Билли Бад». Постановка идет на сцене Государственного Большого театра России, это совместный проект с Английской национальной оперой и Немецкой оперой. Сюжет спектакля довольно мрачен: действие происходит в эпоху Великой французской революции, и главный герой – отважный матрос британского корабля – в финале погибает. Артему досталась небольшая роль юнги. Юлия очень гордится артистическими способностями сына и говорит, что сценой они не исчерпываются. «Я не знаю, как так их учат в «Непоседах», но когда перед Новым годом я впервые попала на детскую «елку», где он был главным ведущим, мне показалось, что я ни в его годы, ни сейчас не смогла бы сделать это лучше», – призналась она.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ КУЛИНАР

Неизвестно, кем станет в будущем сын телеведущей Алены Водонаевой, но в весьма юном возрасте Богдан продемонстрировал маме задатки профессионального повара. Мальчику было всего 3 года, когда он самостоятельно приготовил творожную запеканку в виде кролика. «Сын очень технично и четко ее приготовил, без особого фанатизма, но ответственно и правильно. Сам сделал творожную массу, залил в форму, поставил в духовку и сам вытащил через 20 минут, – рассказала Алена. – 20 минут, кстати, он тоже сам назвал. Понятия не имею почему, но поставили на 20, раз ему надо. Через 5 минут после запеканочных опытов Бо дальше занимался своими богатырско-пиратскими делами и даже не вспомнил про кролика».

ВОСТРЕБОВАННЫЙ МАНЕКЕНЩИК

Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской всего 3 года, но его модельной карьере могут позавидовать многие взрослые знаменитости. Саша стал первым мальчиком из России, который попал на обложку американского глянцевого журнала. Издание о детской моде и шоу-бизнесе Magnificent опубликовало статью о сыне фигуриста. За право украшать обложку Саше пришлось бороться с маленькой звездой популярного американского сериала «Как я встретил вашу маму» Аугустом Матуро, и в итоге издатели предпочли российского мальчика. Кроме того малыш уж зарабатывает гонорары, о которых некоторые взрослые могут только мечтать. К примеру, снявшись вместе с родителями в рекламе зубной пасты R.O.C.S., Саша получил около миллиона рублей. Фотогеничного ребенка давно заприметили и производители детской одежды – он регулярно появляется в их рекламе. Заработки юного манекенщика пока хранятся у родителей, но мама не забывает выдавать сыну «гонорары» в виде подарков.

НАЧИНАЮЩИЙ ЯЗЫКОВЕД

Дочь Антона Макарского, четырехлетняя Маша, недавно удивила родителей способностями к иностранным языкам. «Пока мы с Антоном были на гастролях, дочери очень понравилась одна песенка на итальянском языке, которую она нашла в Интернете, самостоятельно выучила, а когда мы вернулись, исполнила нам с папой, – рассказывает жена Антона Виктория. – Правда, о чем эта песенка, Маша не поняла. Мы объяснили ей, мол, здесь слова на итальянском. «Надо обязательно выучить этот язык!» – ответила наша дочь. Теперь за столом Маша с папой считают на разных языках, сколько ложек она съела. На немецком, французском, итальянском, испанском, иврите, английском! Уже бегло научилась считать до двадцати на английском и иврите».