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На ком природа не отдыхает

 

 Галкин

Юные участники шоу «Первого канала» «Лучше всех!» демонстрируют всей стране поистине удивительные таланты. Их родителям зачастую приходится прикладывать немало усилий, чтобы создавать малышам условия для развития. А какими достижениями удивляют звездные дети? Вот уж кому предоставлены самые широкие возможности!

 

НЕОЖИДАННЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ

Дети ведущего шоу «Лучше всех!» Максима Галкина – двойняшки Лиза и Гарри – хоть и восхищают родственников всевозможными талантами, широкой публике их пока не демонстрируют. Говорят, малыши очень музыкальны, что неудивительно с такой мамой. Их любимые игрушки – детские гитары, фортепиано и микрофоны. Но зрители могли убедиться в этом лишь однажды: в передаче «МаксимМаксим» маленькая Лиза подпела родственникам, исполнявшим песню «Капитан». А юморист Галкин нашел у детей другой талант, совершенно неожиданный. Они отлично... старят интерьер его замка Грязи! Гарри, Лиза и их маленькие друзья, как и любые дети, могут поцарапать пол, испортить мебель, разбить антикварную вазу, что-нибудь пролить... Максим приравнивает такие досадные происшествия к дизайнерским решениям. «Я совершенно спокойно отношусь к этому, – говорит он. – Я и замок построил во многом из-за его функциональности. Любому другому стилю противопоказан ущерб: поцарапанные поверхности, трещины, немного сломанные вещи сразу коробят в таком интерьере. В случае со «старинным замком» всё это только дает ощущение, что замок старинный». Впрочем, художественные способности двойняшек не ограничиваются «приведением дома в старинный вид». Алла Пугачева как-то похвасталась трогательным подарком от малышей: Лиза и Гарри слепили для мамы скульптуры из пластилина – цветок и дерево.

 

ЮНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР

Когда сыну Ирины Дубцовой было 8 лет, он до глубины души поразил маму своей первой режиссерской работой. Артем не просто взял в руки камеру, а самостоятельно сделал настоящий мультфильм. В своей работе он использовал человечков из любимого конструктора Lego. По сюжету, они ездят на скейте и выполняют трюки. «Мой сын страшно любит скейтпарки, интересуется трюковыми самокатами, велосипедами и прочим таким вот опасным! – объяснила Ирина. – Как мать заявляю, что это страшно всей семье, но страшно интересно подростку! Хорошо, что результат этого увлечения не сбитые коленки, а вот такой винегрет из увлечения спортивного и любимого с детства Lego. Он сам всё придумал, снимал, привязывал к голове фигурки ниточку (у бабушки просил)... Продумал сюжет, каждый шаг и жест. Потом обрабатывал в некой программе. Я в шоке...» Гордая мама немедленно выложила творение сына в Интернет, и мультфильм заслужил множество одобрительных отзывов.

 

КРОШЕЧНЫЙ СНОУБОРДИСТ

Ольга Шелест известна своей любовью к зимнему спорту, и маленьких дочек она тоже приучила к здоровому образу жизни. К примеру, старшая, Муза, встала на сноуборд раньше, чем начала активно ходить. Ей был всего год с небольшим, когда звездная мама поставила Музу на доску. Правда, фотографии малышки в спортивной экипировке поначалу привели фанатов звезды в ужас. Но Ольга успокоила их: «Конечно, Муза не носится с горы. Ей всего год и два месяца. Катаясь на доске за ручку, она учится равновесию, дышит свежим морозным воздухом и улыбается всем вокруг. Ни о какой нагрузке на позвоночник не может быть и речи – Муза проводит на доске максимум 5 минут, по 3 раза с перерывами в 40 минут. Бегая и плюхаясь на попку, она нагружает позвоночник в разы больше, но это и называется физическое развитие». В итоге ничего страшного с Музой не произошло, зато и она, и ее сестренка Айрис растут очень здоровыми и совсем не боятся холода. А это радует родителей едва ли не больше любых достижений.

 

РАЗНОСТОРОННИЙ АРТИСТ

От детей телеведущей Юлии Барановской логично было ожидать успехов в футболе, как у их отца, Андрея Аршавина. Но старший, Артем, неожиданно проявил талант в абсолютно другой сфере. Он замечательно поет. Мальчик стал участником знаменитого коллектива «Непоседы», и поначалу известную маму обвиняли в том, что ее сын попал туда исключительно по блату. Но Артем быстро выбился в лидеры коллектива. А недавно мальчика пригласили в оперу Бенджамина Бриттена «Билли Бад». Постановка идет на сцене Государственного Большого театра России, это совместный проект с Английской национальной оперой и Немецкой оперой. Сюжет спектакля довольно мрачен: действие происходит в эпоху Великой французской революции, и главный герой – отважный матрос британского корабля – в финале погибает. Артему досталась небольшая роль юнги. Юлия очень гордится артистическими способностями сына и говорит, что сценой они не исчерпываются. «Я не знаю, как так их учат в «Непоседах», но когда перед Новым годом я впервые попала на детскую «елку», где он был главным ведущим, мне показалось, что я ни в его годы, ни сейчас не смогла бы сделать это лучше», – призналась она.

 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ КУЛИНАР

Неизвестно, кем станет в будущем сын телеведущей Алены Водонаевой, но в весьма юном возрасте Богдан продемонстрировал маме задатки профессионального повара. Мальчику было всего 3 года, когда он самостоятельно приготовил творожную запеканку в виде кролика. «Сын очень технично и четко ее приготовил, без особого фанатизма, но ответственно и правильно. Сам сделал творожную массу, залил в форму, поставил в духовку и сам вытащил через 20 минут, – рассказала Алена. – 20 минут, кстати, он тоже сам назвал. Понятия не имею почему, но поставили на 20, раз ему надо. Через 5 минут после запеканочных опытов Бо дальше занимался своими богатырско-пиратскими делами и даже не вспомнил про кролика».

 

ВОСТРЕБОВАННЫЙ МАНЕКЕНЩИК

Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской всего 3 года, но его модельной карьере могут позавидовать многие взрослые знаменитости. Саша стал первым мальчиком из России, который попал на обложку американского глянцевого журнала. Издание о детской моде и шоу-бизнесе Magnificent опубликовало статью о сыне фигуриста. За право украшать обложку Саше пришлось бороться с маленькой звездой популярного американского сериала «Как я встретил вашу маму» Аугустом Матуро, и в итоге издатели предпочли российского мальчика. Кроме того малыш уж зарабатывает гонорары, о которых некоторые взрослые могут только мечтать. К примеру, снявшись вместе с родителями в рекламе зубной пасты R.O.C.S., Саша получил около миллиона рублей. Фотогеничного ребенка давно заприметили и производители детской одежды – он регулярно появляется в их рекламе. Заработки юного манекенщика пока хранятся у родителей, но мама не забывает выдавать сыну «гонорары» в виде подарков.

 

НАЧИНАЮЩИЙ ЯЗЫКОВЕД

Дочь Антона Макарского, четырехлетняя Маша, недавно удивила родителей способностями к иностранным языкам. «Пока мы с Антоном были на гастролях, дочери очень понравилась одна песенка на итальянском языке, которую она нашла в Интернете, самостоятельно выучила, а когда мы вернулись, исполнила нам с папой, – рассказывает жена Антона Виктория. – Правда, о чем эта песенка, Маша не поняла. Мы объяснили ей, мол, здесь слова на итальянском. «Надо обязательно выучить этот язык!» – ответила наша дочь. Теперь за столом Маша с папой считают на разных языках, сколько ложек она съела. На немецком, французском, итальянском, испанском, иврите, английском! Уже бегло научилась считать до двадцати на английском и иврите».

Метки: в России, Общество, СМИ

Опубликовано: 17.12.2016 в 13:17 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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