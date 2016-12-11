Тёплый друг

Многие люди уверены, что в холода на улице просто не обойтись без шарфа. Так что очередную «Семерочку» мы посвящаем этому полезному предмету гардероба. Встречайте самые-самые шарфы!

1. САМЫЙ ДРЕВНИЙ

Есть версия, что использовать шарфы для защиты от холода и ветра начали еще в Древнем Китае. Во всяком случае, их изображение присутствует в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай, – она датируется 210–209 годами до н. э. Император похоронен вместе с семью тысячами статуй из терракоты – знаменитой Терракотовой армией. Все они изображают воинов. И у всех на шее есть шарфы!

2. САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ

В 2014 году в Чехии создали шарф для... горы Прадед. Поначалу планировалось связать из разных кусочков шарф длиной с высоту горы. Но чехи взялись за дело с таким энтузиазмом, что он вышел гораздо длиннее – почти 9 километров. Участники акции собрались у подножия горы, связали вместе принесенные с собой кусочки и «обвязали» Прадеда по всему периметру. А потом пообещали украсить так же и другие вершины – гор в Чехии много.

3. САМЫЙ УДОБНЫЙ

Белый шарф авиатора обязательно делался из шелка, причем не из соображений эстетики, а благодаря суровой необходимости. На первых самолетах не было приборов отслеживания врагов, так что военным летчикам приходилось всё время крутить головой, высматривая противника. Жесткий воротник униформы натирал шею. Вот ее и стали обматывать мягким шелком.

4. САМЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ

Строчки из песни «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой» известны почти всем, но мало кто задумывается, что же это за странный шар. На самом деле в первоначальном тексте песни поется вовсе не «шар», а «шарф», так что фраза вполне логична. Но в быстрой песне было трудно расслышать букву «ф» на конце слова, так что в конце концов она исчезла.

5. САМЫЙ СПОРНЫЙ

Однажды из-за шарфа чуть не было сорвано заседание верхней палаты парламента Японии. Мидори Мацусима, которая занимала тогда пост министра юстиции, пришла на работу в красном шарфе. Надо сказать, что в парламенте Японии действует правило, запрещающее посещать зал заседаний в верхней одежде: пальто, шляпах и шарфах. Но с точки зрения госпожи Мацусима ее шарф был всего лишь модным элементом костюма. Японские парламентарии долго спорили, права ли она, а японские телеканалы всё это время были вынуждены показывать зрителям вместо заседания рыбок, плавающих вокруг рифа...

6. САМЫЕ ДУШЕВНЫЕ

В американском городке Сеймур, штат Индиана, возникла трогательная традиция. Местные любители рукоделия вяжут теплые шарфы, а потом повязывают их на деревья и фонарные столбы. Таким образом они заботятся вовсе не об обогреве деревьев или украшении города. Эта акция призвана помочь замерзающим бездомным людям. К таким шарфам часто прикрепляют записки, например: «Я не потерялся! Возьми меня с собой и тебе станет теплее. Пусть у тебя всё будет хорошо!»

7. САМЫЙ ХИТРЫЙ

Нью-йоркский дизайнер Саиф Сиддики придумал шарф для знаменитостей, желающих скрыться от назойливых папарацци. Он делает людей почти незаметными на фотографиях со вспышкой. Идея пришла к дизайнеру, когда он фотографировал друзей, стоящих рядом с мотоциклом. Отражатель мотоцикла почти полностью испортил снимок. Шарф, покрытый специальными нанокристаллами, тоже отражает свет от вспышки – и тоже портит снимок. Знаменитости уже оценили новинку, а дизайнер планирует предложить эту технологию музеям, чтобы защищать от неуемных туристов шедевры искусства, чувствительные к свету.