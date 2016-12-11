Многоликая Аглая

В шоу «Точь-в-точь» Аглая лидирует по количеству удачных перевоплощений. Мы видели ее в образах Аллы Пугачевой, Кэтрин Зета-Джонс и Полины Гагариной. А какая она на самом деле?

АКТРИСА-ВУНДЕРКИНД

Стать актрисой Аглае было написано на роду: она из старинной театральной династии, уходящей корнями еще в XIX век. Ее дед – известный актер Всеволод Шиловский. Впрочем, к семейной славе Аглая относится спокойно. «Не помню, чтобы у меня был момент такого озарения: «О, у меня великие родственники!» Просто я всегда чувствовала к себе пристальное внимание окружающих», – признается актриса. Не каждый ребенок выходит на сцену в четыре года. «Я сама так решила, – вспоминает Шиловская. – Однажды мы с мамой пришли в Театр имени Покровского на детский спектакль. И там проходил какой-то конкурс для малышей, в котором я с удовольствием приняла участие, спела, станцевала. Потом к родителям подошли работники театра и сказали, что хотели бы предложить мне роль в спектакле «Сказка о попе и работнике его Балде». Мама с папой согласились. А в пять лет я выступала на сцене Большого театра в опере «Прекрасная мельничиха», где играла дочку героя Зураба Соткилавы. Тогда же забавный случай произошел. Моя мама сидела на самой галерке, поскольку бесплатных билетов на хорошие места не было. И когда я выбежала на сцену, кто-то из ее соседей воскликнул: «О, смотрите, карлик!» Мама обернулась и возмущенно заметила: «Это не карлик, это моя дочь!»

БОРЕЦ С КИЛОГРАММАМИ

Неудивительно, что в итоге Аглая отправилась в театральный институт. Она активно готовилась к этому: до 9-го класса училась в школе с театральным уклоном, окончила ее экстерном и в 15 лет стала студенткой Щукинского училища. Но перед этим потребовалось совершить настоящий подвиг – сильно похудеть. «Мой отец, режиссер и драматург, прекрасно понимал, что мое амплуа – это не характерная, а лирическая героиня. А лирическая героиня не может быть пышкой, – рассказывает актриса. – Он сказал: «Выбирай, дорогая: либо мы ищем другую профессию, либо ты будешь худеть».

Я понимала, что он прав. Я и сама себе не нравилась с такой фигурой, комплексовала, когда мы ездили с семьей к морю. Но вкусно поесть я люблю, поэтому приходилось тяжело. Были настоящие нервные срывы. Я билась головой об стенку и кричала: «На фиг эту профессию! Дайте мне пельмени с майонезом и белым хлебом!» Но мой папа – отличный психолог. Он дожидался двух часов ночи, ставил передо мной тарелку с пельменями и говорил: «На, ешь. Но неужели тебе не жалко своих усилий? Ты ведь уже сбросила шесть килограммов…» И я понимала, что если сейчас это съем, то просто себя возненавижу». В итоге девушка сбросила 20 килограммов и считает это своим первым по-настоящему взрослым поступком. А в тонусе ее теперь держит профессия. «Например, в мюзикле «Монте-Кристо» я играю Мерседес. У моей героини есть красное платье с корсетом. Если я набираю хотя бы два лишних килограмма (а мне это сделать проще простого), то меня утягивают почти всей труппой! – признается она. – Причем одно дело – влезть в платье, а другое – двигаться и петь в нем на сцене. Однажды я чуть в обморок не хлопнулась – просто не могла дышать! После подобного всегда испытываю чувство стыда и отказываюсь от ужина. В итоге мое самое любимое сценическое платье – тюремная роба в «Графе Орлове»: просторная, нигде не давит».

МУЗА ГОВОРУХИНА

«У меня нет сверхзадачи кому-то доказать, что дедушка меня никуда не проталкивал. Это глупо. Я знаю: только мои работы докажут, что я работаю над собой сама», – говорит актриса. И первым доказательством послужила первая роль Аглаи в кино. В 16 лет она прошла жесткий кастинг в фильм Станислава Говорухина «В стиле Jazz». Говорят, особенно мэтра поразило умение Шиловской играть на флейте – оно требовалось по роли. Аглая же признается, что самым трудным для нее было плакать в кадре. «У меня была сцена, где надо было ехать на велосипеде и плакать. Сейчас она мне уже не кажется безумно сложной, но тогда я очень переживала, – вспоминает она. – Актрисам, которые не могут сами заплакать, капают в глаза какие-то капли, и мне хотелось этого избежать. Иначе зачем заниматься актерской профессией?! В общем, я так переволновалась, что заплакала сама…» Мучения того стоили: за эту роль Аглая получила приз имени Натальи Гундаревой на фестивале «Московская премьера», а сам Говорухин очень ее хвалит и называет «суперталантливой девочкой».

ВЕЗУЧАЯ НЕУДАЧНИЦА

А вот в шоу «Голос» представительницу актерской династии не оценили. Наставники раскритиковали пение актрисы в пух и прах. Но Аглая достойно вышла из неприятного положения: в ответ на колкости она сказала лишь «Знаете, я так кайфанула!» «Я просто не знала, что сказать, – признается она сейчас. – Я занимаюсь музыкой с четырех лет, у меня диапазон в две октавы, и мне было тяжело слышать такой «разбор полетов». Растерялась, не поняла и половины слов Градского, Билана и Пелагеи». Впрочем, актриса и сама соглашается с тем, что спела неидеально. «Перенервничала, конечно, жутко! – вспоминает она. – До своего выхода на сцену я просидела за кулисами 11 часов с девяти утра. Уже перегорела. К тому же никуда не деться от груза ответственности, ведь я солистка двух столичных мюзиклов, профессиональная актриса – я не могла ударить в грязь лицом. Но я молодец, что допела до конца. Это уже победа». На этих же съемках Шиловской повезло: она познакомилась с музыкальным директором «Первого канала» Юрием Аксютой. И попала в шоу «Театр эст-рады», а затем и «Точь-в-точь». Участие в последнем далось актрисе легко. Она признается: «Перевоплощение – абсолютно не мой жанр. В Театральном институте имени Щукина, где я училась, я благополучно провалила семестр, когда мы работали над образами. Участие в «Точь-в-точь» – это большая авантюра для меня. Горжусь тем, что выдержала, преодолела свою неуверенность и страх. Было тяжело и психологически, и физически. Процесс грима очень сложный, занимал пять с половиной часов. Моя кожа тоже не выдерживала такой нагрузки, пошло раздражение. Меня спрашивали: «Ты что, плакала?» Временами так и было: я испытывала сильнейший стресс. Первые эфиры от волнения просто не могла есть. Сначала я думала, что я сумасшедшая, но потом пообщалась с участниками и поняла, что не одинока». В этом сезоне актриса воспринимает всё гораздо легче. И, может быть, сможет осуществить свою мечту: победой в «Точь-в-точь» затмить провал в «Голосе».

ГЕРОИНЯ ДОСТОЕВСКОГО

Актриса не очень любит распространяться о своей личной жизни, но кое-что о ее молодом человеке известно. Он актер, тоже представитель актерской династии, и зовут его Федор. Впрочем, сама Аглая больше любит называть возлюбленного по имени-отчеству. «По батюшке мой Федор – Михайлович, как Достоевский. А меня назвали в честь Аглаи Епанчиной, героини романа «Идиот» Достоевского. Просто знак судьбы!» – шутит она. Молодые люди познакомились во время учебы в институте. Актриса признается, что в бытовом плане она не подарок – не любит хлопотать по хозяйству и готовить. Но для близких людей это не так уж важно. «Я нашла своего, правильного человека. Мы с Федей во многом похожи – по стилю жизни, отношению к миру, семье. У нас много точек соприкосновения, – говорит она. – Например, помимо кино мы любим футбол. Я в этом смысле такая типичная папина дочка, мечта для мужа. Смотрю с Федором матчи, разбираюсь в игре. Иногда мы даже спорим. Однажды я поставила хорошие деньги на «Реал», когда он играл с «Пари Сен-Жермен». И представьте, они проиграли! Вот это было досадно».