Анну Ковальчук обзывали «ломом»

Телеканал «Россия» показывает продолжение одного из самых долгоиграющих детективных сериалов. К шестнадцатому сезону «Тайн следствия» мы собрали 16 интересных фактов об исполнительнице главной роли следователя Швецовой Анне Ковальчук.





1. Анну Ковальчук родил... папа! «Он сам так говорил, – смеется актриса. – У мамы несколько раз начинались схватки, но ничего не происходило. Отец всё-таки повез ее в больницу, и вовремя: задержись мама еще на день, я бы задохнулась... Папа – военный педагог, но дисциплина не была у нас в семье культом. Он воспитывал меня, как принцессу: любил и всё прощал».





2.Детство Анны прошло в автобусах. «Моя мама была заведующей детским садом, поэтому на собственных детей оставалось мало времени, – вспоминает она. – Основное наше общение происходило на автобусных остановках. Транспорт тогда ходил редко, и сидеть на лавочке в его ожидании приходилось бесконечно. А потом мы тряслись в старых автобусах по разбитым дорогам. Но это были прекрасные часы, потому что рядом со мной была мама, с которой я не могла наговориться... Автобусы связаны и с папой тоже. Он возил меня в балетное училище. Ехать приходилось долго, и я часто засыпала, свернувшись калачиком у папы на коленях. Дорога выматывала страшно, и через полгода мама заявила: «Хватит!» Я бросила хореографию, хотя до сих пор легко сажусь на шпагат».





3.Анне не нравилась ее внешность. «В школе я была очень высокая и худая, одноклассники дразнили «акселераткой» и «ломом», – вспоминает она. – К счастью, папа не дал развиться комплексам:

«Ты алмаз! Что твои одноклассники могут понимать!» Мой первый мальчик Женечка был ниже меня ростом. Я была отличницей и пай-девочкой, а он – завзятым хулиганом, приходил ко мне весь в синяках. Я ему делала какие-то примочки и наставляла на путь истинный».









4.Ковальчук собиралась стать не актрисой, а кибернетиком. «Я была очень стеснительной и совсем не мечтала об актерстве, даже в самодеятельности не участвовала, – уверяет она. – В Академии театрального искусства оказалась за компанию с подружкой: экзамены там начинались раньше, чем в других институтах города. В итоге подруга провалилась, а я решила остаться, узнав, что на одно место претендуют 30 человек… Но математику и сейчас люблю, живу «по формулам». Есть жизненные формулы любви, есть – для театра, здорового тела и духа. Мне нравится, когда есть некая точка отсчета».





5.В «Тайнах следствия» Анна снимается с 22 лет. По сценарию, главная героиня должна была быть старше, и на пробах актриса не моргнув глазом накинула себе 8 лет. Девушку утвердили на роль, но в одном из первых сезонов устроили ей проверку на прочность, заставив лезть по пожарной лестнице. «На самом деле было очень весело и совсем не страшно! – уверяет Ковальчук. – К тому же меня страховали со всех сторон. Но сейчас и такого безопасного экстрима нет: меня берегут».





6.В роли следователя Швецовой Ковальчук затрудняет только одно: «Много текста, и он специфический: информативный, юридический. Но и к этому привыкаешь». Зато в этом сезоне ее героине наконец-то присваивают новое звание.

7.Анна неоднократно думала уйти из «Тайн следствия». «Но моя мама, заслышав разговоры о моем уходе, заявила: «Ни в коем случае! Если ты уйдешь, я с тобой поссорюсь!» Она не пропускает ни одной серии, – смеется актриса. – Сейчас я бесконечно рада тому, что в моей жизни есть этот проект. Работа должна приносить удовольствие, а «Тайны следствия» его приносят. Пусть не всегда в плане творчества, но точно – в плане общения с коллегами и уверенности в завтрашнем дне».





8.Лучший друг Анны в «Тайнах» – Александр Новиков. С исполнителем роли капитана Курочкина Ковальчук не только снимается вместе, но и играет в спектаклях Театра имени Ленсовета, где оба служат много лет. «У нас в «Тайнах следствия» вся команда чудесная. Но всегда отслеживаю, снимается ли со мной Саша Новиков. Если снимается, день пройдет «на ура». Хотя когда зовут на съемочную площадку, это трагедия – мы с ним не успеваем наобщаться!» – признается она.





9.Анна дважды была ведьмой. Впервые актриса оседлала метлу на съемках сериала «Мастер и Маргарита», в котором играла главную роль. Те съемки дались Ковальчук нелегко, ведь на балу у сатаны ее героиня была в железном костюме, очень тяжелом и холодном. «На улице как раз ударили морозы, а съемочный павильон не отапливался, – вспоминал режиссер сериала Владимир Бортко. – Мы специально для Анны ставили тепловую пушку, под которой она могла лежать и отогреваться в перерывах между кадрами. Ковальчук именно лежала – сесть в металле не могла, а одевать и снимать всю эту железную амуницию было очень долго. Анна – одна из самых терпеливых актрис». А несколько лет спустя Ковальчук уже в мюзикле «Мастер и Маргарита» сыграла ведьму Геллу.





10.Мужу Ковальчук пришлось стать актером. Супруг Анны Олег Капустин от мира искусства далек: был предпринимателем, сейчас госслужащий. Но ради жены ему пришлось сняться в кино. На съемках сериала «Рифмуется с любовью» в Белоруссии Анне никак не давалась любовная сцена с партнером. «Режиссер увидел, что сыграть убедительно у нас не получается, и попросил моего мужа Олега, который в это время гостил в Минске, заменить исполнителя, – вспоминает актриса. – Это был совсем небольшой эпизод, муж согласился. Но больше никогда в кадр не вставал. Сказал, не его это дело».





11.Дочь Анны родилась прямо во время съемок «Тайн следствия». «Когда я узнала, что беременна Златой, только начинала работать в сериале, – вспоминает Ковальчук. – Чтобы не прерывать съемки, сценаристка переписала сюжет: моя героиня тоже оказалась беременной, и Злату я рожала в присутствии оператора – снятые им сцены вошли в картину. Мне это казалось естественным: хотелось поделиться своей радостью со всем светом. Сейчас бы на это не согласилась. На роды сына Добрыни уже пряталась от всех».





12.Злата не мечтает об актерской профессии, хотя родилась на съемочной площадке и много снималась с мамой в «Тайнах». Она с детства подхватила другое мамино увлечение – верховой ездой (Анна настолько любит лошадей, что Олег даже дарил ей коня

на свадьбу). 16-летняя Злата является кандидатом в мастера спорта по выездке и владелицей собственного коня по кличке Рафаэлло.





13.А вот 6-летний сын Ковальчук может стать артистом. «Добрыня любит внимание. А еще у него отличный слух и голос, – рассказывает Анна. – Когда я готовилась к роли Геллы в мюзикле «Мастер и Маргарита», приходилось много репетировать дома, и сын запомнил всю мою партию! Так смешно было слышать, как он с серьезным выражением лица выводит: «Только пару фраз, больше я не смею, холод ваших глаз сердце мое греет».





14.Анна всё время чему-то учится. «Родители привили мне желание учиться,

и я до сих пор люблю осваивать новое: языки, вокал, танцы, плавание, – признается она. – Читаю много литературы по психологии. Несколько лет назад стала изучать английский, теперь мечтаю об итальянском. Свободного времени у меня мало, но я как-то выкручиваюсь: обложилась книжками и словарями, как только перерыв в съемках – бегу к репетитору. Зато в заграничных поездках больше не чувствую себя глухонемой и беспомощной».





15.Ковальчук – вегетарианка. «Я отказалась от мяса, и первое, что заметила: у меня абсолютно пропала агрессия, – уверяет она. – Раньше казалось, что

не могу без мяса – и всё! Но выяснилось, что и без него можно разнообразить меню. Я и не думала, что сырая свекла – это так вкусно и полезно. В нашем Театре

имени Ленсовета многие не едят мяса. Так что в служебном буфете большой выбор

вегетарианских блюд. Кстати, овощные обеды дешевле мясных».





16.Слабость Анны – шоколад. «Я обожаю молочный шоколад с орехами. Всегда ношу плитку с собой, – признается она. – Думаю, нет такой женщины, которая ради пары долек шоколада не нарушила бы свою диету».