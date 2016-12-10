7 тайн Доктора Ватсона

Самая знаменитая роль Виталия Соломина – это, конечно, доктор Ватсон. А самой виртуозной его близкие называют Вадима из «Зимней вишни», потому что актер был полной противоположностью своего безвольного героя. Андрон Кончаловский дал Соломину прозвище Каменный цветок, а дочка Лиза называла человеком-фейерверком. Ко дню рождения Виталия Мефодьевича, которому 12 декабря исполнилось бы 75 лет, мы выяснили, что это не все его секреты. Еще он...

...СТАЛ ПЕРВЫМ АКТЁРОМ ДЛЯ БРАТА

Если родители – творческие люди, детям трудно избежать такой же судьбы, а Мефодий и Зинаида Соломины были музыкантами. Правда, попыткам сделать музыканта из него маленький Виталий активно сопротивлялся. «Сначала уроки игры на фортепиано пыталась давать Виталику его мама, но он залезал под инструмент, и извлечь его оттуда стоило большого труда, – рассказывает дочь актера Елизавета. – Отдали в музыкальную школу. В течение осени Виталик кое-как посещал уроки, но зимой обучение закончилось. Однажды, безуспешно подергав примерзшую дверь, он вернулся домой и радостно объявил: «Школу закрыли! Совсем!» Жалеть о том, что не учился музыке, папа начал, только поступив в театральное училище». Зато к театральным опытам старшего брата Юрия Виталик относился с гораздо большим энтузиазмом. Готовясь к поступлению в театральное училище, Юрий Соломин привлек брата к осуществлению своего первого режиссерского замысла. «Усадил меня и соседскую девчонку в сани и заставил целоваться. Впрочем, я не особо сопротивлялся – девочка мне нравилась», – со смехом вспоминал потом Соломин-младший.

...СПАС СТУДЕНТОВ УБОРКОЙ

Виталий Мефодьевич часто говорил, что в юности был отъявленным хулиганом. Но временами его проказы были больше похожи на геройства. «У нас в Щепкинском училище был талантливый курс, но жутко безалаберный, – и нас постоянно пытались в этом уличить, ткнув носом. Однажды завуч пошла на крайние меры: закрыв аудиторию, где царил полный бардак и хаос, вызвала Анненкова, чтобы он на всё это полюбовался, – вспоминал актер. – Я тогда, спасая положение, по водосточной трубе через окно проник в это самое помещение, всё там убрал и так же вернулся обратно. И когда гордой комиссии во главе с Анненковым открыли дверь, их взору предстала идеальная чистота».

...БОРОЛСЯ С КОМПЛЕКСАМИ

Соломин не только боролся с неуверенностью в себе, но и помогал избавиться от комплексов стеснительной дочке Елизавете. Делал он это весьма оригинально. «Иногда у нас бывали практические занятия, – рассказывает она. – В середине девяностых в Москве стали открываться элитные продуктовые магазины. Отправляясь туда, папа одевался по принципу «чем бомжеватее, тем лучше»: в треники с вытянутыми коленками, старую дачную куртку, вязаную шапку, которую натягивал до бровей. И звал меня с собой. Персонал в магазине бросал на странную парочку косые взгляды, разодетые в пух и прах покупатели шарахались от нас, я сжималась, а папа хихикал: «Что, Лизочек, стыдно тебе за отца?» Потом его, конечно, узнавали, просили автографы. Подобные мини-спектакли папа разыгрывал не только в воспитательных целях – они приносили ему удовольствие».

...ЛЮБИЛ РАЗЫГРЫВАТЬ КОЛЛЕГ

Соломин был очень веселым человеком, и коллеги до сих пор вспоминают некоторые его шутки. К примеру, однажды Виталий Мефодьевич очень своеобразно поздравил с днем рождения актера Александра Голобородько. «Гости. Звонок. Открываем – стоит Виталий в нижнем белье, – вспоминает Александр. – На белье – ордена. Его жена Машка тоже непонятно в чем – что-то исподнее. И поют «Наш уголок я убрала цветами». А у нас там солидные люди за столом, они даже не были знакомы с Соломиными. Виташа сел, увидел, что на него все смотрят, и говорит: «Что-то вы на нас нехорошо смот-рите. Ой!» – и упал «в обморок» со стула. Это было стильно». С возрастом актер не потерял вкуса к розыгрышам – к примеру, досталось его партнерам по спектаклю «Свадьба Кречинского». «В «Свадьбе» есть момент, когда герои едят квашеную капусту, – рассказывает Елизавета Соломина. – Папа однажды купил в магазине смешных ужасов пластмассового таракана и подбросил его в капусту. Когда артисты это мерзкое насекомое заметили, растерялись: настоящий – не настоящий, но играть-то надо, спектакль идет... Папа за кулисами умирал со смеху, а актеры с трудом довели сцену до конца».

...БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ-ПРАЗДНИКОМ

В Малом театре ходят легенды о щедрости Виталия Мефодьевича. К примеру, однажды он узнал, что его коллега хочет купить машину, и предложил ему свой «Фиат». Всего за 6 тысяч (тогда он стоил 8). Тысячу раз спросил, устраивает ли машина, помог оформить бумаги. Но после успешной продажи Соломин не притрагивался к деньгам полгода – чтобы вернуть их, если машина покупателю не понравится... Со всех гастролей актер привозил гостинцы своим студентам, например полную машину арбузов или шампуни для девушек, «чтобы были красивыми». А еще он любил устраивать для коллег праздники. Несколько лет подряд в начале января Соломин на свои деньги проводил для всего коллектива Малого театра «капустник». «Приглашал все цеха: актеров, гримеров, осветителей. Смотрел на самодеятельность своего коллектива и, сам того не замечая, подъедал конфеты из ближайших вазочек», – рассказывает гример театра Юлия. А однажды Соломину захотелось новогоднего настроения – и он устроил настоящий Новый год со всеми его атрибутами... весной. Радовались и веселились все. Кстати, именно младший персонал театра знал еще один секрет всенародно любимого актера: Соломин был большим сладкоежкой – в его гримерной за зеркалом пряталась открытая банка варенья.

...СЭКОНОМИЛ НА ЖЕНЕ

Первый брак Соломина вышел неудачным – об актрисе Наталье Рудной он впоследствии никогда не рассказывал, но, говорят, подумывал остаться холостяком на всю жизнь или хотя бы не жениться больше на актрисе. К счастью, вскоре после развода он отправился на пробы к фильму «Городской романс» и встретил Марию Леонидову. Роль Соломин тогда не получил, зато обрел нечто гораздо более ценное – любовь. Обет он в итоге не нарушил: Мария не была актрисой по образованию, на съемки она попала случайно. И после свадьбы приняла главное условие мужа – не сниматься. Сам он в шутку объяснял это так: «Она ведь красивая! Если бы уезжала на гастроли или на съемки, мне пришлось бы оплачивать еще три места в купе, чтобы самому спать спокойно». Но дочери актера Анастасия и Елизавета говорят, что тираном он не был и относился к их маме с большой нежностью. «В годовщину свадьбы, в день рождения рано утром покупал огромный букет и клал на подушку, – вспоминает Елизавета. – Если предстояли гастроли или съемки в каком-нибудь красивом старинном городе, часто брал маму с собой. Публично проявлять чувства было не в его правилах, но случая поднять любимую Машу на пьедестал он не упускал. Например, зная, что маме это приятно, рассказывал всем, как однажды на рынке их приняли за папу и дочку: «Я ничуть не удивился. Маня у меня – самая молодая и красивая!»

...МОГ ИЗОБРАЗИТЬ ДАЖЕ САНКИ

Виталия Мефодьевича обожали дети. Он легко находил общий язык не только с дочерями Настей и Лизой, но и с их многочисленными друзьями. «На Новый год мы часто ездили в санаторий Малого театра в Рузу, – вспоминает Елизавета. – И пока взрослые тусовались своей компанией, дети были предоставлены сами себе. Чего только не вытворяли! А когда темнело, все выходили кататься с ледяной горки. У папы был коронный трюк: он ложился на живот, дети наваливались сверху – и будто на санках неслись вниз. Точно так же мы с папой развлекались на горке у церкви на Новом Арбате. Я забиралась к нему на спину, он сильно толкался руками и разгонялся так, что мы чуть не выезжали на проезжую часть. С ним всегда было весело. Помню, однажды я собиралась на какую-то встречу, разоделась в пух и прах, нацепила на себя всё что могла... Пришла к маме и спрашиваю: «Ну как?» Мама посмотрела озадаченно: «Или надо что-то снять, или что-то еще надеть». Я говорю: «Ну что, что еще надеть?» И тут папа из другой комнаты: «Шпоры!»... Дочери подарили Соломину четверых внуков. К сожалению, активно пообщаться он успел лишь со старшим, Кириллом. Федор был совсем малышом, когда знаменитого деда не стало, а Иван и Вера появились на свет позже. Но быть дедушкой Соломину нравилось. Актер с удовольствием рассказывал о внуке: «Кирилл растет даровитый, непосредственный, артистичный, очень любит подшучивать над домашними. Обо мне заботится. Как-то прислал через родителей детскую гармонь. И тут же звонит: «Дед, ты ее получил? Уже играешь?!»