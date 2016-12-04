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Кирилл Кяро: «У меня свое средство от хандры»

 

 актер

Исполнитель роли психиатра Лаврова в сериале «Научи меня жить» Кирилл Кяро с детства мечтал о путешествиях и новых впечатлениях. И того, и другого в жизни актера хватает – она неоднократно закладывала лихие виражи.

 

Из Моряков в актёры

В детстве Кирилл даже не думал о профессии актера, тем более что у него были проблемы с речью. Мальчик точно знал, что будет моряком, как его отец и брат. «Я бредил морем. Ходил в кружок юных моряков, ездил в морской лагерь, где нас одних, без взрослых, выпускали в море на парусных лодках», – рассказывает он. Сбил Кирилла с морского курса, как ни странно, именно отец. «Папа хотел, чтобы я пошел «в экономику», тогда это было очень модно, – вспоминает Кяро. – Но когда я провалил экзамены в класс менеджеров, папа, увидев объявление в газете, предложил мне попробовать силы в театральной студии при Русском драматическом театре. Он подумал, что это будет полезно для моего развития, но сам в поступление не верил: «С твоей речью вряд ли ты поступишь, но хоть говорить научишься». Всем на удивление меня взяли. А когда ты два года учишься в студии при театре, не заразиться актерской профессией невозможно...» О том, что он не единственный актер в семье, Кирилл узнал намного позже. «Мой двоюродный дядя Вальдемар Кяро – заслуженный артист Эстонии, – рассказывает он. – Но я с ним познакомился только в 2000-х годах, когда уже сам работал в театре. Не стань я актером, мы бы вряд ли общались. Я спросил его: «Почему ты выбрал эту профессию? Ведь у нас в роду рыбаки, хуторяне...» Он сказал: «Ну да, мы с тобой два изгоя в нашей семье. Два странных человека».

 

Из Таллина в Москву

Получать актерское образование Кирилл решил в Москве. Первый раз он отправился туда из родного Таллина еще школьником. «Это была разведка. За компанию с ребятами из театральной студии я решил попробовать свои силы, поступать в театральный, – вспоминает Кяро. – Слетел с третьего тура, но у меня появилась надежда: два тура я прошел, значит, что-то во мне есть. Меня пропустили даже с плохо выученной басней. Я признался, что в поезде ее не доучил, – это комиссию развеселило. А почему слетел? Не хватило легкости, непосредственности...» Вернувшись домой, Кирилл упорно готовился и через год поступил в Щукинское. Учиться ему нравилось, только денег на жизнь не хватало. «Мне приходилось работать в трех-четырех местах одновременно, – признается он. – Кем я только не был: и продавцом музыкальных дисков, и официантом, и дворником, и работником эстонского посольства, и турагентом, и грузчиком! Самым запоминающимся стал год, когда я работал в корпорации Дедов Морозов. За пять минут до боя курантов возвращаюсь в офис и вижу комнату, полную Дедов Морозов! Обращение президента, шампанское, и все кричат: «Ура-а-а!!!» Меня еще никогда не поздравляли одновременно столько бородатых мужчин!» После окончания «Щуки» Кирилла взяли в Театр Армена Джигарханяна, однако вскоре Кяро решил вернуться в Таллин. Начало девяностых было непростым временем, и актер предпочел поискать финансовой стабильности на родине. В Россию он вернулся лишь через несколько лет, купив билет на поезд на пособие по безработице, выданное эстонской биржей труда. «Мой однокурсник Антон Макарский вдруг задумал восстановить наш дипломный спектакль и сказал мне: «Приезжай – обсудим». Я приехал в первый раз за пять лет в Москву и, как только ступил на платформу, почувствовал: я дома», – признается Кирилл.

 

Из неудачников в звёзды

В кино Кяро долгое время пришлось довольствоваться эпизодами. Слава пришла к нему только в 38 лет – после выхода сериала «Нюхач». Главная роль детектива, который раскрывает преступления благодаря своему уникальному обонянию, досталась актеру случайно: жена режиссера «Нюхача» Артема Литвиненко увидела Кирилла в фильме «Время для двоих», где он играл детектива-неудачника, и посоветовала попробовать его на роль. В отличие от Нюхача Кяро смешлив и общителен, химию в школе ненавидел, а нюх к началу съемок имел совсем плохой – из-за хронического гайморита. Тем не менее в роли он оказался настолько убедителен, что два сезона сериала прошли с огромным успехом, а сейчас снимается третий. «Третий сезон – это изучение истории Нюхача, ответ на вопрос, почему он стал таким. Это история о его родителях, о его прошлом. Путем исследования собственного прошлого Нюхач узнает что-то новое о себе», – говорит Кяро. Кстати, съемки эпизодов, связанных с прошлым Нюхача, проходили в родном для Кирилла Таллине. Между прочим, «Нюхач» популярен не только в России: сериал переозвучили для показа в нескольких странах, а японцы приобрели права на его адаптацию. «Они нас приглашали в гости – меня и режиссера – в июле, как раз перед началом съемок, но я не смог из-за очень плотного графика, – говорит Кирилл. – Конечно, потом посмотрю японскую версию. Интересно, что из этого получится».

 

Из «психов» в психиатры

Некоторые телезрители заметили Кирилла задолго до «Нюхача» – благодаря небольшой, но яркой роли деревенского дурачка Славы в сериале «Ликвидация». А теперь Кяро «переквалифицировался из душевнобольных в психиатры». Для съемок в сериале «Научи меня жить» он брал консультации у кандидата психологических наук Николая Немеца. «У нас были очень интересные беседы. Я записывал их на диктофон и до сих пор иногда прослушиваю, – признается Кирилл. – В беседе я часто ловил себя на мысли, что сам становлюсь для него объектом наблюдения. И когда мы заговорили о гипнозе, он легко его продемонстрировал, без всяких приготовлений. Я моментально поплыл. Тогда понял, что разговаривал с настоящим мастером. А еще один мой коллега познакомил меня с книгой психиатра Роберта Д. Хаэра «Лишенные совести: пугающий мир психопатов». Она стала для меня настольной на период съемок». В будущем году выйдет еще один сериал, в котором Кяро сыграл психиатра, – «Консультант». Там прототипом его героя стал психиатр Александр Бухановский, который был экспертом в деле маньяка Чикатило. «Для этой роли мне пришлось научиться трем вещам, которые есть в арсенале каждого психолога: наблюдать, провоцировать и делать выводы. Оказалось, что эти методы работают и в жизни, теперь я их применяю на практике. Пробовал оттачивать навыки на коллегах по съемочной площадке, но пока ко мне за психологической помощью почему-то никто из них не обращался», – смеется актер. Сам он тоже предпочитает обходиться без помощи психологов. «У меня есть верное средство от хандры и стрессов – путешествие. Садишься в машину, поезд, самолет – и вперед к приключениям. Другие места, люди – всё это прекрасно прочищает мозги. Большинство проблем сразу кажутся незначительными и далекими. И это намного приятнее и дешевле, чем ходить к психиатру», – уверяет Кирилл.

 

Из законных мужей в гражданские

«Когда я учился на четвертом курсе театрального, на Арбате мне погадал какой-то мужчина, – вспоминает Кяро. – Сказал: «Вы станете известным, но не очень скоро. И ни в коем случае сейчас не женитесь». Но я расписался буквально через несколько месяцев. И что? Разошелся через полгода. Жена была москвичкой, актрисой. Мы были молодые, темпераментные, эгоистичные, в общем, нашла коса на камень». С тех пор вступать в законный барк актер не торопится, хотя со своей любимой Юлией Дузь вместе уже более 10 лет. Именно она помогла ему добиться успеха. «Благодаря Юле мой второй приезд в Москву был намного удачнее, – говорит он. – Ее поддержка проявлялась и в бытовых вещах, и в правильных словах, и в ощущении, что я не один и после победы над очередным драконом есть кому об этом рассказать. Всё, что я делаю, – для нее. Юля все мои работы очень придирчиво оценивает. Однажды после одной театральной премьеры со мной не разговаривала – посчитала, что это халтура. Но обычно нам очень хорошо вместе, мы одно целое». Кирилл признается, что уже делал любимой предложение руки и сердца: «Произошло это много лет назад в Таллине в Русском театре. Я был там актером, а она директором по рекламе. И она отказалась. Тем не менее я нашел в театре свидетеля – народную актрису Эстонии Лилию Шинкарёву – и попросил нас благословить. Она сделала это, прочитав строчки Цветаевой: «Уж сколько их упало в эту бездну». Если бы мы жили в Эстонии, давно бы уже создали семью, но я уехал в Россию. Сейчас всё более-менее налаживается, и, может быть, мы решимся стать, как все». Недавно влюбленным наконец удалось купить квартиру в подмосковном Нахабино, и теперь они готовы подумать о детях. Пока же третий член их семьи – ирландский мягкошерстный терьер Вениамин. «Это пастушья порода, поэтому он постоянно меня пасет, чтобы я никуда не ушел. Компанейский и взбалмошный барбос. Соседи говорят – вылитый я», – смеется Кирилл.

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 04.12.2016 в 18:16 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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Однажды в студёную зимнюю пору... →

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