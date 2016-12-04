Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Как проиграть, но остаться в шоу «Голос»?

Кирилл Кяро: «У меня свое средство от хандры» →

Полина Сидихина: Папина дочка

Сидихины

В новом сериале телеканала «НТВ» «Казаки» Евгений Сидихин и его дочь Полина оказались по разные стороны баррикад. Он играет бандита, который угрожает главному герою, а героиня Полины безумно влюблена в этого парня. В жизни такую ситуацию представить просто невозможно: хотя у Полины давно есть любимый мужчина, своим ангелом-хранителем она по-прежнему считает папу. Она вообще настоящая папина дочка...

 

Детство при папе

Полина рано поняла, что быть дочкой известного актера порой совсем не весело. «Маленькой я страшно скучала по папе, когда он надолго уезжал на съемки, и с нетерпением ждала его возвращения, – вспоминает она. – И вот наступал радостный день, папочка возвращался домой и вел меня погулять. Но наедине мы оставались совсем недолго – нескончаемым потоком к папе подходили незнакомые люди с просьбой дать автограф. А он не просто расписывается, но сочиняет человеку какое-то пожелание. На это уходила масса времени, и я страшно злилась на людей, по сути похищавших у меня отца». Первые впечатления от отца на экране у Полины тоже не самые радостные. «Мне лет пять-шесть, сидим с ним обнявшись на диване и смотрим «Русский транзит», – рассказывает она. – В память отчетливо врезался финальный кадр: мой папа за рулем грузовика несется по петляющей дороге и вдруг… врезается в столб. Я вжалась в диван и, когда он, окровавленный, вылез из кабины, заревела в голос! Долго не могла успокоиться, понять, что вымысел там, а в реальности мой папочка цел и невредим, сидит рядом и утешает меня: «Не плачь, я же с тобой, всё хорошо». А папа любит рассказывать, как я впервые увидела его в постельной сцене. Закричала на весь зал: «Это мой папа с чужой тетей! Вот приедет – убью!» Впрочем, Полина признается, что и приятных моментов в ее детстве хватало: «Бывало, папа писал записку в школу: «По семейным обстоятельствам дочку забираю». И мы на две-три недели пропадали: фестивали, съемки – Грузия, Одесса, Греция...»

 

Профессия, как у папы

Выросшая в актерской семье Полина даже не представляла для себя другой профессии. «Поступать я пришла под маминой фамилией, чтобы меня не обвинили в том, что иду по блату, – вспоминает она. – «Здравствуйте, я Полина Борковская», – говорю приемной комиссии. Педагоги переглянулись и заулыбались, потому что они хорошо знают и моего папу, и мою маму – все же окончили один институт. И я похожа на папу – это трудно не заметить. Так что меня сразу разоблачили, но я про это не знала и дико волновалась: «А вдруг не поступлю?» Поступление вышло веселым. О том, что у меня второй тур, я узнала утром того же дня. Так что я ничего не выучила, а нужно было танцевать и петь. Мы с мамой быстро подсуетились, выбрали для меня очень красивое и сексуальное красное платье. Решили взять яркостью. Пришла в аудиторию, педагоги спрашивают: «Какие были замечания на первом туре?» Я улыбнулась: «Сказали, что репертуар посерьезнее надо, а юбку покороче». Все захохотали, и обстановка разрядилась. Читала я то же самое, что в первый раз, но было так много народу и так душно, что повтора не заметили. Потом включила музыку и устроила общую дискотеку. Вытащила на импровизированный танцпол всех. И как-то с легкостью всё прошло». А вот начало учебы вышло у Полины невеселым: однокурсники были уверены, что с таким папой она должна быть заносчивой и высокомерной. Только к концу первого курса девушке удалось их переубедить.

 

Работа с папой

Сниматься с отцом Полина начала еще школьницей: ей было 13 лет, когда она сыграла дочь его героя в «Антикиллере». С тех пор совместная работа уже стала традицией, хотя Сидихины уверяют, что ничего особенного для этого не делают. «Когда у режиссера «Антикиллера» Егора Кончаловского возникла идея сделать моего героя Баркаса добрее, было решено «выдать» ему дочь. А где в сжатые сроки найти подходящего ребенка? Я и сказал: «Может быть, Полька моя сыграет?» А просить друг за друга в нашей семье не принято», – говорит Евгений. «Уже во взрослом возрасте я вместе с папой снялась в проектах «Позывной «Стая» и «Последняя встреча». Но это получилось случайно, – подхватывает Полина. – Например, на «Встречу» утвердили сначала меня, а потом режиссер принялся размышлять, кто же сыграет отца моей героини. Пригласить Евгения Сидихина – его решение». Кстати, девушка признается, что на съемочной площадке с отцом бывает нелегко: «Папа вполне может остановить съемку со словами: «Плохо, Полина!» И потом двадцать человек съемочной группы стоят вокруг нас и смотрят, как он учит дочку играть. Мне в такие моменты страшно неловко, поэтому стараюсь изо всех сил, чтобы у папы не было повода делать мне замечания. Хотя они безусловно полезны: у него больше опыта и таланта». Впрочем, такие моменты не мешают Сидихиным с удовольствием работать вместе не только на съемочной площадке. Евгений и Полина ездят по всему миру со своим антрепризным спектаклем «Пять вечеров». А сейчас готовят еще один спектакль – «Обещание на рассвете», в котором Полина играет мать, а Евгений – ее сына! Кстати, режиссирует этот спектакль мама Полины.

 

Внешность, как у папы

Внешне Полина очень похожа на отца. «В детстве меня трудно было назвать привлекательной, – признается она. – Три волосинки, зубы коричневые от кариеса. К тому же лопоухая. Поскольку я обожала поднимать волосы красным пластмассовым ободком, уши оттопыривались еще больше. Но папа всегда говорил мне, что я очень красивая, и я ему верила. И правильно, не надо взращивать у ребенка комплексы». Но несколько лет назад девушка пережила серьезный удар, связанный с внешностью. «Когда я сыграла в сериалах «Рыжая» и «Последняя встреча», мне показалось, что сейчас меня заметят режиссеры, предложат интересные роли. Популярный московский агент пообещала, что возьмется за меня, – вспоминает она. – Я ждала изменений, но… ничего не произошло. Тишь да гладь следующие два года. Хорошо, что я плотно занята в театре. Почему возникла такая пауза в кино – не понимала. Однажды спросила агента напрямик: «В чем дело?» Помявшись, она ответила: «Знаешь, Полина, мне все говорят, что ты некрасивая, у тебя «тяжелая» внешность. И снимать тебя сложно…» Представляете, услышать такое от профессионала? Думаю: наверное, с кино всё. Но поразмыслив, в тот же вечер написала пяти другим агентам: мол, друзья, я свободна и открыта для предложений. Спустя короткое время я снялась сразу в нескольких проектах».

 

Любовь, как у папы

Родители Полины познакомились во время учебы в театральном и уже более 30 лет вместе, но их отношения по-прежнему полны романтики. Сама Полина на такие чувства не надеялась. «Таких мужчин, как мой папа, больше не делают», – вздыхала она, пока пять лет назад судьба не свела девушку с юристом Дмитрием. «Свою любовь я нашла на улице! – со смехом вспоминает Полина эту историю. – Вышло это так. После спектакля я со своими друзьями поехала в клуб потанцевать. Подъехали, я припарковалась, но еще не вышла. И вдруг мимо проезжает машина. На пассажирском сиденье симпатяга такой… Наши глаза встретились, и он мне подмигнул. С моей стороны случилась любовь с первого взгляда, сердце бешено забилось. Та машина приостановилась, Митя открыл окно и хотел что-то сказать, но моя приятельница сказала: «Проезжайте мимо!» Ребята отъехали и пошли в соседний клуб. В бардачке я вожу свои фотографии, на обороте одной написала: «Позвони мне» – и положила под дворник их машины со стороны пассажира. Ну а что? В наше время, когда выбор достойных мужчин невелик, надо самой брать быка за рога. Если бы Митя не перезвонил, решила бы, что не судьба. Однако он позвонил в тот же вечер...» С тех пор они вместе – и Дмитрий не устает радовать любимую приятными сюрпризами. «Например, однажды Митя пришел на мой моноспектакль и перед входом в зрительный зал стоял с большим букетом: раздавал всем зрителям цветы, а они их дарили мне, – рассказывает Полина. – На поклонах я никак не могла понять, почему все подходят ко мне с пурпурными розами, пока не увидела Митю: он стоял в проходе довольный и махал мне точно такой же розой». Полиным родителям Дмитрий очень нравится. Больше двух лет назад он сделал девушке предложение, и она ответила согласием, но замуж не торопится. «Моя мама ради семьи пожертвовала своей актерской карьерой. Успех папы и наше семейное благополучие – ее рук дело. Я не уверена, что сама готова к чему-то такому. Я еще мечтаю сыграть такие роли, с которыми можно попасть в историю, – признается она. – Но я также мечтаю, чтобы у нас с Митей родился сын и носил фамилию Сидихин, потому что у нас одни девочки: некому продолжать род».

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 04.12.2016 в 13:29 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Как проиграть, но остаться в шоу «Голос»?

Ксения Собчак готовится стать Снегурочкой

Полина Гагарина попала под подозрение

Кейт Бекинсейл призналась в любви к Чехову

Светлане Ивановой снова предстоит тест на беременность

Сергей Лавыгин: «В ЦУМе нас и повязали»

Мамы всякие нужны!

Константин Лавроненко: «Я был, как зуб в носу»

Евгений Миронов из-за роли не спал 3 месяца

Специальный «Оскар» для Джеки Чана


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Как проиграть, но остаться в шоу «Голос»?

Кирилл Кяро: «У меня свое средство от хандры» →

Обратите внимание

в Перми

«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз

Премьерный показ новой «Золушки» - в пермской версии не сказки, а драмы - превзошел все ожидания. Зрители встретили спектакль на ура.
смотреть читать22.12.2016 в 17:24
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатом

В районах Перми начались рейды по выявлению и недопущению продажи суррогатов спиртосодержащей продукции.
читать22.12.2016 в 16:53
Метки: в Перми, Общество

Суд рассмотрит дело газовиков-самозванцев

Компании «ГлавКом» получила допуск к проведению работ, предоставив подложные документы о квалификации работников.
читать22.12.2016 в 16:25
Метки: в Перми, Общество

Не бойся Пермь переменить

Редакция Пермской школьной газеты Перемена-Пермь объявляет старт Фестиваля детско-юношеских журналистских проектов Переменим Пермь
смотреть читать22.12.2016 в 16:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми

Смотрите последние спортивные новости региона в программе Вести-Спорт на канале Россия-24.
смотреть читать22.12.2016 в 15:33
Метки: в Перми, Спорт, Общество

в России

Питомцы-путешественники: порядок ввоза

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю информирует всех заинтересованных лиц и просит обратить внимание, что
читать22.12.2016 в 17:38
Метки: в России, В мире, Общество

Материалы о нарушениях Региональной службы по тарифам направят в ФАС России

Все тарифы на тепло на 2017 год приняты Региональной службой по тарифам с нарушением действующего законодательства.
читать21.12.2016 в 18:38
Метки: в Перми, в России, Экономика, Власть

«Молот - Прикамье» продолжает беспроигрышную серию

Под руководством нового тренера Сергея Вострикова молотобойцы одержали вторую победу подряд.
смотреть читать21.12.2016 в 15:00
Метки: в Перми, Спорт, в России, Общество

Летающие лыжники набирают очки

В швейцарском Энгельберге завершился четвёртый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.
смотреть читать21.12.2016 в 14:43
Метки: в России, Спорт, В мире

Рауль Шакирзянов победил в многодневной гонке

Пермяк Рауль Шакирзянов победил в пасьюте и занял первое место по итогам многодневной гонки.
смотреть читать21.12.2016 в 14:20
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

«Педагогический дебют» собрал молодых педагогов«Педагогический дебют» собрал молодых педагогов

Губернатор Пермского края отправил правительство в отставкуГубернатор Пермского края отправил правительство в отставку

За пиломатериал без сертификата - штрафЗа пиломатериал без сертификата - штраф

Питомцы-путешественники: порядок ввозаПитомцы-путешественники: порядок ввоза

«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз

Пермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатомПермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатом

Суд рассмотрит дело газовиков-самозванцевСуд рассмотрит дело газовиков-самозванцев

Не бойся Пермь переменитьНе бойся Пермь переменить

Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в ПермиБыстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми

Ты узнаешь его из тысячи...Ты узнаешь его из тысячи...

31 декабря ожидается «банный» бум31 декабря ожидается «банный» бум

Наши парки, словно в сказкеНаши парки, словно в сказке

75 - это только начало!75 - это только начало!

Пермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страныПермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страны

Полиция Перми предупреждает о «новогоднем» мошенничествеПолиция Перми предупреждает о «новогоднем» мошенничестве

В Пермском районе сгорел складВ Пермском районе сгорел склад

В краевом конкурсе «Доступная среда» победил СоликамскВ краевом конкурсе «Доступная среда» победил Соликамск

Пермь зажигает новые звезды русского бильярдаПермь зажигает новые звезды русского бильярда

Не пустили газовиков — зайдет полицияНе пустили газовиков — зайдет полиция

Взяточника-автоинспектора осудили на 3 годаВзяточника-автоинспектора осудили на 3 года

В Прикамье пришли новые холодаВ Прикамье пришли новые холода

Пермским край заключил соглашение с РЖД на 3 годаПермским край заключил соглашение с РЖД на 3 года

Бегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из домаБегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из дома

Электронные проездные: УФАС направило предостережение главе ПермиЭлектронные проездные: УФАС направило предостережение главе Перми

Мандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомныхМандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомных

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru