Как проиграть, но остаться в шоу «Голос»?

Шоу «Голос» уже покинули многие любимые публикой участники. Но кое-кому из тех, кто должен был уйти, повезло: их оценили и спасли другие наставники. Мы выяснили, что же особенного в некоторых спасенных.

ЛУИЗА ИМАНГУЛОВА: ПОКЛОННИЦА БАЛАЛАЙКИ

Педагог из Самарской области выбыла из команды Полины Гагариной, но ее подхватил Григорий Лепс. Еще бы, у Луизы множество достоинств. К примеру, абсолютная загадка, как восточной женщине – Имангулова татарка в пятом поколении – да еще городской жительнице удается так исполнять русские народные песни. «Просто нравится и всё, от этой музыки у меня мурашки», – говорит сама певица. Владеет она и русскими народными музыкальными инструментами. «Эти навыки мне нужны для работы с детьми, поскольку я педагог фольклорного ансамбля, – объясняет Луиза. – Владею ими, конечно, не в совершенстве, но показать детям и сыграть могу. Я уверенно играю на гитаре, поэтому на балалайке было не так сложно научиться. В основном училась сама. Фортепиано, духовые инструменты тоже постигала самостоятельно. На гуслях играю около двух лет». А еще певице не грозит потерять голос из-за лишней порции мороженого: она видеть не может этот десерт. «В Самаре после окончания музыкального училища встал вопрос, на что жить, – рассказывает Луиза. – Пошла на завод мороженого. На крышки ведерок с мороженым наклеивала этикетки: «апельсин», «черная смородина». Нам платили за 1000 крышек 50 рублей. Копейки. Приходилось работать на конвейере – сортировать мороженое по коробкам. Еще был такой обычай: новички должны отмыть десять 10-литровых ведер от шоколада. Меня хватило на два месяца, потом я ушла. С педагогикой получше – держусь уже 10 лет».

ИЛЬЯ ХВОСТОВ: ЛЮБИТЕЛЬ ИДТИ НАПЕРЕКОР

Музыканта из Калининграда тоже взял к себе Григорий Лепс. Возможно, наставник оценил силу воли Хвостова, ведь на сцене Илья вопреки болезни. «У меня врожденный порок сердца, до года я перенес четыре операции, – признается он. – Вокал – это большая физическая нагрузка, мне советовали не петь. Но я не делаю на этом акцент и живу как полноценный человек. А недавно, например, начал заниматься бегом – это помогает сконцентрироваться». Илье, который учился в музыкальной школе с пяти лет, прочили карьеру в классической музыке, но он выбрал эстрадно-джазовое отделение колледжа. Он не ищет легких путей и в хобби – благотворительности. Музыкант – попечитель детского центра «Вера в чудо» и деньги для него порой собирает нестандартными способами. «Этим летом я решил петь на улице во благо нуждающихся, – рассказывает он. – Публике понравилось».

ВЛАДИ БЛАЙБЕРГ: ГЕРОЙ СЕМЕЙНОЙ МЕЛОДРАМЫ

Влади покинул команду Димы Билана, но после трогательного исполнения песни «Помолимся за родителей» его подхватил Леонид Агутин. И вовремя: сейчас Влади совсем не хочется уезжать из России. Песня оказалась для него особенной: он наконец нашел отца! Израильский певец, которому в армии даже доверили исполнить Гимн летных войск этой страны, родился на территории бывшего Советского Союза, в Запорожье. В Израиль он приехал вместе с семьей в детстве. К тому времени его мама осталась одна – муж ушел от нее. Но женщина призналась сыну, что этот человек не был его настоящим отцом. «Фамилия Блайберг – это фамилия моей бабушки, я взял ее, – говорил Влади. – По паспорту мое имя было Владимир, а сокращение Влади я выбрал, поскольку жил в Израиле, а на иврите написать и произнести слово «Вова» достаточно проблематично. По отцу, который воспитывал меня, я имею фамилию Иванов. Моя мама знает только имя, фамилию и отчество моего настоящего отца, дату рождения или хотя бы страну проживания я не знаю. Одной из моих целей на «Голосе» было попробовать найти отца». Влади надеялся, что отец увидит его по телевизору и откликнется, но вышло не так. Родственников соединил Андрей Малахов, в шоу которого «Пусть говорят» певец обратился за помощью. Кстати, Влади обрел не только отца, но и сестру, чему очень рад.

САРДОР МИЛАНО: НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДИРИЖЁР

Сардор уже победил в одном популярном телешоу – «Главная сцена». Но с «Голосом» вышло сложнее. На этапе поединков Дима Билан попрощался с вокалистом. Конкурсанта спасла Полина Гагарина, очевидно, догадавшись, что он умеет преодолевать неудачи. Ведь однажды певец пережил самое страшное для вокалиста – почти полную потерю голоса. Он пел с шести лет. Но в пятнадцатилетнем возрасте однажды утром проснулся и понял, что даже говорить невыносимо тяжело. Сардор не впал в уныние, но решил, что о пении придется забыть навсегда. «Я окончил музыкальный колледж по классу фортепиано – я не мог петь, но понимал, что просто не существую без музыки, – рассказывает он. – И руки меня не подвели, я освоил тяжелую программу Бетховена, Рахманинова, Шопена». После колледжа молодой человек собрался поступать на дирижерское отделение консерватории. «Подумал, у меня высокий рост, длинные руки, есть специальное музыкальное образование – тогда наличие всего этого казалось достаточным, чтобы стать дирижером оркестра», – признается Сардор. На подготовительных курсах репетитор, заведующая этой кафедрой, убеждала ученика, что его затея сомнительна, но тот стоял на своем. К счастью, в программу подготовки входил и вокал. Тут-то абитуриента, который уже два года не брал ни одной ноты, и ждал сюрприз. «Когда я пришел на занятие, преподаватель предложила мне спеть. И я запел, – вспоминает он. Она сказала: «У тебя сформировавшийся баритон. Тебе надо начать заниматься вокалом». И Сардор последовал совету.

АДЕЛИНА МОИСЕЕВА: СТАРАТЕЛЬНЫЙ ВУНДЕРКИНД

Аделина очень нравится публике, но на этапе поединков она показалась Леониду Агутину недостаточно убедительной. Зато ее с удовольствием поддержала Полина Гагарина. «Аделина – чудесный ребенок, и это сокровище теперь в нашей команде», – радостно отметила наставница. Певице из Луганска всего 20 лет, но 16 из них она поет, так что опыта ей не занимать. Мама Аделины вообще утверждает, что дочка начала петь сразу, как родилась, – если другие младенцы просто кричали, то ее ребенок делал это мелодично. При этом мысль стать певицей пришла в голову Аделины не сразу. «Я собиралась связать свою жизнь с математикой и даже поступила в лицей на такую специальность, – признается она. – Но во время обучения ощущала приверженность к искусству, мне хотелось связать себя со сценой. И после двух лет обучения я поступила в колледж Луганской академии культуры и искусств. Мама меня поддержала. Она понимала, что когда для человека музыка – это вторая жизнь, переубеждать его бессмысленно». Насколько важна для Аделины сцена, можно понять хотя бы по тому, как ответственно она готовила первый номер под руководством Гагариной – песню Аллы Пугачевой «Я тебя поцеловала». По задумке наставницы, строго одетая Аделина в ходе выступления должна была снять с себя очки, шарф и плащ, оставшись в одном платье. «Мне не хотелось, чтобы это выглядело неестественно, – рассказывает девушка. – У меня оставался один день на репетицию, и дома я напяливала на себя драповое осеннее пальто, шарф в клетку и старые очки. А потом это всё с себя снимала и записывала порядок действий на видео, чтобы не забыть. Как выяснилось, не зря!»

КАЙРАТ ПРИМБЕРДИЕВ: ПОЮЩИЙ ЭЛЕКТРИК

Певец из Кыргызстана выбыл из команды Леонида Агутина, но пополнил ряды подопечных Димы Билана. Имя Кайрат в переводе с киргизского означает «стойкость», и путь Примбердиева на сцену доказывает, что оно было дано ему не зря. У киргизского конкурсанта, в отличие от соперников, совсем нет музыкального образования. «После школы я поступил в техникум по специальности «Автоматизация и электрификация сельского хозяйства». Но электриком не работал ни одного дня – очень боюсь тока», – признается он. А вот трудностей Кайрат не боялся: после техникума он отправился покорять Бишкек. «Я не представлял, как это будет. Была лишь мечта – петь и покорить Кыргызстан, – вспоминает он. – Сначала было непросто: я работал на стройке, в пекарне, даже охранником, хотя при моей комплекции в это трудно поверить. А как-то встретил одноклассника, который был певцом, он познакомил со своим продюсером. Ей понравилась одна из моих авторских песен, мы записали ее, сняли клип. Композиция взорвала национальный хит-парад. Но потом что-то пошло не так: я выпускал песню за песней, но резонанса такого не было. Решил, что надо над собой поработать. Хотел получить музыкальное образование, но не поступил. Начал петь в ресторанах, оттачивать мастерство. Поступило предложение поехать в Казахстан и петь в кавер-группе. Работа была интенсивная, по шесть-семь часов в день». А несколько лет назад Кайрат начал посылать заявки на российские музыкальные конкурсы и попал сначала в «Главную сцену», а затем в «Голос». «На репетиции и съемки мне приходится каждый раз приезжать из Бишкека, а это довольно затратно, – признается певец. – Меня часто спрашивают, есть ли у меня спонсоры. Но мне кажется, поддержка болельщиков важнее, чем финансовая помощь». Если его карьера в России не сложится, Кайрат собирается принять участие в американском «Голосе».