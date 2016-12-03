Ксения Собчак готовится стать Снегурочкой

Ксения Собчак, едва успев стать мамой, уже планирует вернуться к работе и влиться в светскую жизнь столицы: она заявлена в качестве ведущей на целом ряде новогодних корпоративов. Ксения признается, что, хотя сейчас она почти всё время проводит с малышом, безвылазно находиться дома ей непросто. «Сидеть дома – страшно опасное для психического здоровья занятие, – шутит Собчак. – Включила телевизор. Ведущий предлагает вместо суда над какой-то женщиной посадить ее на кол. Пойду лучше почитаю...» Ухаживать за сыном Ксении помогает новоиспеченная бабушка Людмила Нарусова. Кстати, российские папарацци сбились с ног, пытаясь снять выписку телеведущей из роддома. Но ее мужу Максиму Виторгану удалось практически невозможное: он смог незаметно увезти жену и сына домой. Причем выписка проходила, как и полагается, с цветами, воздушными шарами и огромным лимузином.