Полина Гагарина попала под подозрение

На днях в СМИ появилась информация о том, что Полина Гагарина, которая заменила в шоу «Голос» беременную Пелагею, теперь и сама находится в интересном положении. Поначалу певица хранила молчание по этому поводу, но потом ее представители дали официальный комментарий, впрочем, весьма обтекаемый: «Полина продолжает работу в обыкновенном режиме, в соответствии с запланированным и утвержденным ранее графиком. За достоверными новостями, связанными с певицей, рекомендуем обращаться исключительно к официальным источникам. Подобные публикации в прессе вызывают напрасный ажиотаж, причиняют дискомфорт и неудобства». Напомним, что Полина состоит в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым и воспитывает сына от первого брака с актером Петром Кисловым. Девятилетний Андрей дает маме ценные советы по поводу «Голоса» и сам готовится принять участие в шоу «Голос. Дети».