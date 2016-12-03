Кейт Бекинсейл призналась в любви к Чехову
Кейт Бекинсейл прилетела в Москву, чтобы представить фантастический фильм «Другой мир. Войны крови» о противостоянии вампиров и оборотней. Во время ее визита выяснилось, что голливудская актриса прекрасно говорит по-русски! «Я изучала русский в университете Оксфорда, – пояснила Кейт. – Конечно, это было давно, и я уже кое-что забыла. Первый спектакль, в котором я принимала участие, – чеховская «Чайка». Еще мы учили «Медного всадника» Александра Пушкина, год изучали Федора Достоевского. Произведения русских писателей мы читали в оригинале. И я лично очень люблю Антона Чехова».
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