Светлане Ивановой снова предстоит тест на беременность
«Первый канал» готовит продолжение одного из самых популярных сериалов «Тест на беременность»: съемки второго сезона начнутся на «Мосфильме» уже в ближайший месяц. Главную роль – врача-акушера, заведующую отделением обсервации Наталью Бахметьеву – как и в первом сезоне, сыграет Светлана Иванова. А вот режиссеры у проекта сменятся: вместо бригады в составе Михаила Вайнберга, Дмитрия Петруня и Владимира Шевелькова работать над сериалом будет Клим Шипенко. Он уже встретился с артистами и обсудил сценарий будущего проекта. В эфире второй сезон «Теста на беременность» появится осенью будущего года.
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