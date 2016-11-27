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Сергей Лавыгин: «В ЦУМе нас и повязали»

 

 сериал

Совсем скоро на телеканале «СТС» начнется показ сериала «Отель «Элеон», который можно назвать боковым ответвлением популярного многосерийника «Кухня». В новую картину из «Кухни» перекочевал вороватый повар Арсений Чуганин, которого повысили до шеф-повара. Накануне премьеры наш корреспондент побеседовал с исполнителем этой роли Сергеем Лавыгиным о новом сериале, «собачьей» работе, любимых розыгрышах и любимых людях.

 

«Мне казалось, что я какой-то «неполноценный»

– Сергей, Вы с детства знали, что станете артистом?

– Нет, что вы! В те счастливые годы я не думал, кем хочу быть. Просто смотрел кино и мультфильмы – и мне это очень нравилось.

– Но многие мальчишки хотят стать героями звездных войн, бойцами спецназа, чемпионами…

– И я много кем хотел быть: и пожарным, и милиционером, и военным, и врачом… А спустя какое-то время понял, что надо стать артистом. В этой профессии можно побыть и поваром, и продавцом автомобилей – кем угодно. Решил так всех обхитрить!

– И каким же получился Ваш путь к этой хитрой профессии?

– Непростым. На зачислении в ректорате собрали всех студентов, зачитали фамилии, а меня не назвали. Я всячески пытался напомнить, что еще есть Лавыгин. И тут кто-то из профессоров произнес, что еще берут вольнослушателя – меня. Я такое слово впервые услышал. Мне казалось, что я какой-то «неполноценный», что со мной что-то не так. У всех студенческий, а у меня его нет – только справка о том, что являюсь вольнослушателем. А еще в «Щепке» всем студентам давали каждый месяц талоны в буфет, на которые можно было пообедать, а я их не получал. И очень стеснялся, что у меня нет студенческого и этих талончиков. Когда мне приятели между занятиями предлагали: «Пойдем пообедаем в буфете!» Отвечал: «Да я не проголодался еще». Мне было неудобно. Но в конце первого курса это закончилось, и я получил студенческий.

– Многие вспоминают студенческие годы как веселое и бесшабашное время. А Вы разыгрывали однокурсников?

– А как же! Как-то придумали очень жесткий розыгрыш: с постановочной дракой и кровью. У нас были капсулы, которые просто раскусываешь – и из них начинает течь специальная жидкость, похожая на кровь. Нас было четверо или пятеро, мы разыграли мощную ссору и стали «набивать» друг другу морды. Те, кто не знал нашей затеи, стали нас разнимать – потом многие из них даже обиделись. Вся эта заварушка длилась около часа. А всё потому, что мы незадолго до этого стали посещать уроки сцендвижения, где нас научили, как бить и озвучивать удары, чтобы со стороны было похоже, что дерутся по-настоящему. Потом ребята – уже без моего участия – устроили такую же «драку» в метро... В другой раз мы с однокурсниками ходили с унитазом и табличкой «Платный туалет М/Ж» около Большого театра. Потом зашли в таком виде в ЦУМ, и нас там повязали. В основном от наших розыгрышей страдали ЦУМ и Театральная площадь – они же расположены рядом со «Щепкой».

 

«Первая моя роль была - собака Шарик»

– Окончив вуз, Вы – сразу в ТЮЗ? И в кино?

– Нет, меня долго не снимали в кино. Да и в Московский ТЮЗ я показывался четыре раза, уже стал работать в другом театре, но всё же в него попал. Первая моя роль была – собака Шарик.

– А каким был Ваш дебют в кино?

– Дело было в 2001 году. Фильм назывался «Здравствуй, столица». Меня утвердили на роль моряка Василия. Это была совсем маленькая ролюшка, но я очень волновался. Я даже не видел режиссера на съемочной площадке – он сидел отдельно в палатке, у него был экран, по которому он отслеживал, что происходит, говорил в микрофон, и я слышал его голос. Он командовал: «Сядь на чемодан».

Я смотрел в небо и садился на чемодан. Мне было страшно, волновался жутко. Текст забывал. Но это нормально для первого раза.

– Зрители чаще видят Вас в комедийных сериалах. А есть какие-то драматически роли, которые Вы мечтаете сыграть?

– Нет, мне очень нравится играть то, что я играю. Люблю свои роли. Например, мой Сеня из «Кухни» – играть его приятно и весело. Но если бы вы меня до этого сериала спросили, мечтаю ли я сыграть повара, то вопрос поставил бы меня в тупик.

 

«Какой обед? Кирпич лежит в желудке!»

– Совсем скоро зрители увидят новый сериал «Отель «Элеон». Ваш герой Арсений Чуганин в нем как-то поменяется?

– Меняется только Сенин статус: он становится шеф-поваром. А так Сеня остается прежним – он никогда не изменится. Кстати, не пойму, почему его повысили до шеф-повара. Он, как мне казалось, меньше остальных подходил на эту должность.

– Как Вам удается не поправляться, снимаясь в таких вкусных сериалах?

– Очень просто: после команды «Стоп» надо выплевывать. Иначе если весь день снимается сцена за столом, можно объесться! Мы с коллегой как-то в скетчкоме играли двух милиционеров, которые на вокзале беляши едят. Снимали два дня. Сначала я по неопытности ел. Когда мы отработали полсмены, нам говорят: «Перерыв на обед». Какой обед? Это же беляши: мясо, тесто – кирпич лежит в желудке! А после обеда – опять беляши! На второй день мы уже попросили пакетик, чтобы выплевывать. С тех пор не попробовал ни одного беляша. Не хочу!

– Вы снялись в двух сезонах сериала «Мамочки», сейчас идет подготовка третьего. Атмосфера на съемках «Кухни» и «Мамочек» отличается?

– С партнерами мне везет везде: и на «Кухне» мы со временем стали настоящей семьей, и на «Мамочках» так подружились, что общаемся помимо съемок. Видимо, я всё же везучий! В институт меня взяли, потом – в театр. И такие роли хорошие предлагают, и коллектив везде дружный. А вольнослушание и роли собачек... Видимо, это мой путь, и я должен был его пройти.

 

«Сын прямо человеком стал!»

– В начале весны у Вас родился сын, а Ваш рабочий график расписан на несколько месяцев вперед. Удается уделять время семье?

– Всё свое свободное время я провожу дома, рядом с Аней (супруга Сергея –

актриса сериала «Кухня» Анна Бегунова. – Прим. авт.) и с сыном Федором.

– На кого похож малыш?

– На себя. До полугода он только ел, спал и гулял. А ровно в шесть месяцев начал общаться. Тянет ручки, смеется. Прямо человеком стал! У него с каждым днем появляется что-то новое: жесты, мимика, взгляды, звуки… То что-то произносил на своем языке, а то – раз – и стал говорить четко: «Да-да-да». Откуда это?

– Если сын захочет пойти по стопам родителей, будете его отговаривать, зная о подводных камнях актерской профессии?

– Я поддержу любой его выбор. Главное, чтобы он нашел свою дорогу и хотел по ней идти. Если захочет быть артистом – пусть дерзает, захочет быть врачом – вперед! Мои родители меня также во всем поддерживали.

– Вы востребованы в профессии, у Вас есть семья. О чем еще мечтаете?

– Чтобы всё, что сейчас у меня есть, никогда не кончалось!

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 27.11.2016 в 16:53 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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