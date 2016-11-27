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Мамы всякие нужны!

Басков

 

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. Мама – самый дорогой человек, и не только потому, что она окружает ребенка нежностью и заботой. У некоторых знаменитостей есть повод благодарить мам за самые неожиданные моменты. Одним из них мамы помогли прийти в профессию, а других научили творить чудеса!

 

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МАМА ЛЮБОВИ КАЗАРНОВСКОЙ

Мама оперной певицы Лидия Александровна получила филологическое образование и при этом всю жизнь обожала музыку. В доме была огромная коллекция пластинок, Любовь и ее сестру водили на разные культурные мероприятия. Впрочем, первое посещение оперы обернулось для Казарновской большим разочарованием. «Когда мне исполнилось 6 лет, меня повели в Большой театр на оперу «Евгений Онегин», – рассказывает она. – До этого мне и бабушка, и мама читали Онегина. Я уже знала вступление наизусть и думала: «Ой, сейчас увижу таких же красавцев, как на иллюстрациях, – тоненькую Татьяну с кудрями, Онегина и Ленского». Но что предстает перед моими глазами? Громадная Татьяна на полсцены, такой же громадный Онегин, и они никак на ларинском балу не могут станцевать вальс, потому что Онегину мешает живот. Я разревелась безумно и сказала: «Мама, зачем ты меня привела?! Такие красавцы в книге, а тут такое – не хочу я на твою оперу ходить! Тут все толстые и громко поют! Я лучше буду слушать пластинки дома, а в Большой театр больше не пойду». Лидия Александровна очень расстроилась: ей казалось, что дочка растет артисткой. Сама же Любовь об этом даже не мечтала. Всё детство ей прочили журналистскую карьеру, и даже занятия в школьной эстрадно-джазовой студии этому не мешали. «Но по пути в МГУ, куда мы с мамой отправились подавать документы на журфак, мы проходили мимо Гнесинского училища, и она вдруг сказала: «Смотри-ка, у них второй тур. Может, попробуешь?» – вспоминает певица. – Я не успела даже додумать эту мысль до конца, как мамиными усилиями оказалась перед экзаменационной комиссией. Что-то исполнила и вдруг услышала: «Такую талантливую девочку берем».

 

ЧЕСТНАЯ МАМА АНФИСЫ ЧЕХОВОЙ

Анфиса Чехова говорит, что ее мама Наталья – кристально честный человек. И порой это похвальное качество проявлялось специфически. «Я с раннего детства знала, что Деда Мороза не существует, а подарки на Новый год дарит мне она, – рассказывает телеведущая. – Моя мама всегда за несколько дней спрашивала: «Что ты хочешь, чтобы тебе подарил Дед Мороз? Я же должна это купить заранее и положить ему в мешок». А я, вооруженная этими знаниями, постоянно расстраивала своих подруг. Когда мамы скидывались и заказывали нам на праздник Деда Мороза и Снегурочку, мы собирались у кого-то дома и ждали сказку в гости. И во время этого ожидания я, очень гордая тем, что посвящена в тайну, рассказывала другим девочкам, что сейчас придет не Дед Мороз, а переодетый артист, которому наши мамы заплатили и дали ему подарки, которые он нам подарит. И когда пришел долгожданный Дед Мороз, все девочки сидели под елкой и рыдали – у них была разрушена детская иллюзия. Одна я спокойно приняла полагающийся мне подарок – игру «Тайны двух океанов» – и была очень довольна. Но одна девочка решила со мной поспорить. Она сказала, что Дед Мороз настоящий, что она пишет ему письмо, кладет в заветную коробку и наутро в коробке обязательно находит подарок. Я решила на всякий случай проверить. Конечно, кроме своей записки, я в коробке ничего 1 января не обнаружила. Так моя вера в чудо разрушилась окончательно. Недавно я рассказала эту историю маме. Она рассмеялась и сказала: «Ну что же ты мне не рассказала про эту коробку? Если бы ты сказала, то там бы обязательно появился подарок». Так моя мамочка научила меня не верить в чудо, а делать его своими руками».

 

ИДЕАЛЬНАЯ МАМА НИКОЛАЯ БАСКОВА

Елене Басковой сын, по сути, обязан карьерой. Когда маленький Коля только-только поступил в Музыкальный театр юного актера в Москве и педагоги заподозрили в нем недюжинный талант, его отца, кадрового военного, отправили на выгодное назначение в Одессу. Семья должна была ехать туда же – и это означало, что обучению Николая пришел конец. Кто знает, удалось ли бы потом наверстать упущенное? И тогда, взвесив все «за» и «против», Елена отказалась ехать – решила остаться с сыном в Москве, даже если это не понравится мужу. Впрочем, тот вскоре тоже решил остаться с семьей. Такое самопожертвование дало свои плоды: родителей певец обожает. Маме он звонит каждый день и с детства обожает дарить ей подарки. «В 12 лет Коля впервые с коллективом оказался в Париже – и получил свой первый гонорар, – рассказывает Елена. – Не бог весть какие деньги, много ли платили ребенку? Но он сжал всю сумму в кулачке и пошел в парфюмерный магазин. По-французски не знал ни слова, да и в косметике ничего не понимал. На ломаном английском сказал продавщице, что в России у него очень красивая мама и он хочет сделать ей подарок. На все его сбережения продавцы собрали скромный набор из духов и косметики. Когда мы с мужем встречали Колю в аэропорту, сын просто светился. Преподнес мне французский презент с таким неподдельным счастьем в глазах, что я расплакалась». Николай действительно много раз говорил о том, что считает свою маму самой красивой женщиной на свете. И даже на вопрос о том, чем его привлекла нынешняя невеста Софи Кальчева, отвечает: «Она очень похожа на мою маму. Я всех своих женщин выбирал по этому критерию. Моя девушка должна быть высокой, стройной, темноволосой. Это мамин типаж и мой идеал».

 

СТИЛЬНАЯ МАМА ОКСАНЫ ФЁДОРОВОЙ

В кого телеведущая и «Мисс Вселенная» уродилась красавицей, становится понятно, когда видишь фотографии ее мамы Елены в молодости. Сходство поразительное. Но Оксана переняла от мамы не только внешность. «Мама для меня была примером и образцом женщины, какой мне бы хотелось стать, – говорит Федорова. –

Так случилось, что рядом не было другого образца для подражания, и, конечно, все примеры в одежде, в поведении я брала от мамы. Например, играть на гитаре я стала благодаря ей. Она интересовалась авторской песней». От мамы Оксане передалась и любовь к моде. Правда, на первых порах она оборачивалась для мамы потерями в платяном шкафу и косметичке. «Помню, мама купила красивые замшевые туфли, так я упросила ее дать мне их надеть. Конечно, сбила носы в первый день. Но мама не стала меня наказывать, а молча забрала их, – вспоминает Оксана. – Или иногда она могла не обнаружить в своей косметичке чего-либо. Зато на собраниях в школе милиции ей потом говорили: к вашей дочери нет претензий, но носит она с собой целую парфюмерную фабрику...» А вот что точно пригодилось Оксане в жизни, так это мамин хороший вкус и практичность. «Нам с мамой не было равных в изобретательности, – рассказывает телеведущая. – У деда со времен службы остался шинельный драп, очень тяжелый, но это нас не смутило. Мы с мамой несколько раз красили его, чтобы добиться черного цвета. Потом пошили пальто в пол и долго носили его на двоих с меховым воротником. Было очень эффектно, и никто даже не подозревал, что ткань очень тяжелая». Кстати, сейчас у Оксаны есть собственная коллекция одежды, и в этом году она представила публике наряды для мам и дочерей. На подиум Федорова вышла с мамой и маленькой дочкой.

Метки: в России, Общество

Опубликовано: 27.11.2016 в 14:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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