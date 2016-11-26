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Константин Лавроненко: «Я был, как зуб в носу»

 

 актер

Исполнитель роли следователя МУРа майора Шеина в сериале «Черная кошка» Константин Лавроненко признается, что он не такой жесткий человек, как его герой, но не менее решительный. «Я никогда не боялся совершать поступки, что-то менять», – говорит актер. В жизни он неоднократно решительно уходил. Уходил, чтобы вернуться победителем.

 

Возвращение в студенты

Константин Лавроненко не раз говорил, что актером стал благодаря маме... Сергея Жигунова! Мальчик из ростовской рабочей семьи с детства интересовался этой профессией, и когда его старшая сестра увидела объявление о наборе в театральный кружок, записался туда вместе с ней. Руководила кружком Галина Ивановна Жигунова. «Мы занимались сценической речью, движением. А потом она поставила настоящую пьесу «Двадцать лет спустя» – о Гражданской войне, – вспоминает Лавроненко. – Мне, четырнадцатилетнему оболтусу, доверили роль одного из главных героев. Мне нравилось, что мы там эдакие мушкетеры…» Друзья и родственники не верили в актерское будущее Кости – уж слишком увлекающейся натурой он был: то хотел стать футболистом, то осваивал аккордеон. Но Жигунова его поддержала. «Галина Ивановна возила меня показать в Щукинское училище. Там мне велели приходить, когда повзрослею. Но я уперся. И ничто меня не пугало: ни закутки в общагах, ни отсутствие еды, – уверяет Лавроненко. – Провалившись в Москве решительно во всех театральных вузах, я вернулся в Ростов, но сдаваться не собирался. Пришел в Ростовское училище искусств. На мою удачу, кого-то со второго курса актерского отделения забрали в армию, молодых людей случился недобор, и мне обрадовались. Пока ребята были в колхозе, я освоил азы первого курса и влился в коллектив». Но вскоре в армию забрали и самого Константина. «Я попал в ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Сначала пел, а когда ушел конферансье, его заменил, – рассказывает актер. – Сам придумывал репризы. У меня были комната, кинопроектор, пленки, я готовил программы, сдавал их начальству. Мы объездили весь Северный Кавказ и Черноморское побережье с выступлениями». Набравшись опыта, Лавроненко решил не возвращаться в родной город, а вновь покорять Москву – и успешно поступил в Школу-студию МХАТ. А потом его взяли в «Сатирикон» – как раз благодаря умению играть на аккордеоне: в один из спектаклей театра требовался такой артист.

 

Возвращение в семью

В «Сатириконе» Константин познакомился с будущей женой – актрисой Лидией Петраковой. «Приударил за ней как следует! Все деньги уходили на знаки внимания, – вспоминает он. – На гастролях в Тбилиси это были огромные южные гвоздики, апельсины и гранаты с рынка. Лида делила комнату с подругой, поэтому еду приходилось покупать в двойном размере. Чистое разорение для молодого человека! В тот период я только и делал, что искал, у кого бы взять взаймы. Как ни странно, мне продолжали одалживать, и я всегда был кавалером при цветах и шоколаде. Хотя вряд ли поразил ее шоколадками. Мне кажется, женщинам нравится, когда ухажер настойчив, красив и честен. А я в то время таким себя и ощущал!» Влюбленные поженились и с тех пор вместе, хотя их отношения не всегда складывались гладко. Однажды Константин даже ушел из дома. Он в ту пору перешел на работу в творческую мастерскую Владимира Клименко и так увлекся этим, что пропадал там днем и ночью. Зарабатывал при этом копейки. «Я понимал: редко какая женщина станет испытывать восторг от мужика, никогда не бывающего дома, который к тому же денег не приносит, – признается Лавроненко. – Но когда искренне хочешь, чтобы всё было хорошо, приходишь домой уставший, а там тебя в чем-то упрекают, выносить это сложно. Вот я и решил: больше так жить не хочу. Объявил супруге, что нам надо расстаться, и отправился на работу. Прошел день. А на следующий Лида приехала в театр поговорить. Беседа вышла правильной. И поскольку ничего серьезного, что перекрыло бы дорогу назад, между нами не случилось, мы решили помириться. Я вернулся домой, не успев как следует уйти. А через год у нас родилась Ксения. Сейчас, случается, я задумываюсь, сколько же моей жене нужно было мудрости и терпения, чтобы сохранить семью! И кто его знает, смог бы я найти подобную мудрость в себе…»

 

Возвращение в профессию

С появлением дочери нехватка денег в доме стала еще ощутимее, и в конце концов Лавроненко ушел из профессии: стал «бомбить» на своей «шестерке», и от одного из пассажиров узнал о прибыльном деле – продаже молочных продуктов. «Я пошел туда.

По-моему, это называлось страшным словом «мерчандайзер». Заключалась работа в том, что рано утром мы собирались на базе, загружали молочные продукты и ехали по закрепленным за каждым магазинам, чтобы выяснить, какой кефир лучше берут и сколько творожков завозить на следующую неделю, – вспоминает Константин. – Среди менеджеров, надо признаться, я был, как зуб в носу. Мужики эти жили своей работой, а я был случайным человеком на молочном празднике жизни. В итоге попросил перевести меня в водители. По деньгам выходило то же самое, но можно рулить и думать о чем-то своем, а не о кефире». Потом приятель предложил актеру место в театре Дорониной – должность замдиректора ресторана. Полтора года Константин старательно занимался закупками продуктов и мечтал вернуться в профессию. «Я постоянно ездил на какие-то кастинги, но внешность моя считалась нефотогеничной, негодной для экрана, и я сам был абсолютно с этим согласен», – вспоминает он. Но однажды актеру позвонили от режиссера Андрея Звягинцева, который искал исполнителя главной роли для своей картины с говорящим названием «Возвращение». Он видел Лавроненко десять лет назад в спектакле и теперь решил попробовать. «Я поехал на встречу к Андрею без иллюзий уже потому, что десять лет назад выглядел совсем иначе: носил длинные волосы в косичке, да и вообще был другим, – рассказывает Константин. – Мы беседовали минут сорок, и я нутром чуял – моя роль, моя! Желание участвовать в этом проекте было убийственно огромным. Если бы мне снова сказали «нет», я бы, наверное, умер. Тем временем Звягинцев пробовал всё новых актеров на «мою» роль… Я был первым, кого Андрей пригласил на кастинг, и стал последним, кого он утвердил – спустя долгих девять месяцев». А потом был Венецианский кинофестиваль, на котором «Возвращение» получило сразу два «Золотых льва». И новый совместный фильм «Изгнание», который принес Лавроненко – первому среди российских актеров – главный приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Ему было 46 лет... Сейчас Константин ежегодно снимается в нескольких фильмах и сериалах и очень рад своему возвращению.

Метки: в России, Кино, СМИ

Опубликовано: 26.11.2016 в 17:07 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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