Евгений Миронов из-за роли не спал 3 месяца

Талантливого актера Евгения Миронова у нас в стране знает каждый. Он охотно говорит о своей работе, но мало рассказывает о себе. Зато историями об актере в канун 50-летия, которое он отметит 29 ноября, поделилась вернейшая соратница Евгения – его мама Тамара Петровна. Она всегда рядом с ним: следит за домом, готовит диетические обеды (у Евгения со студенческих лет проблемы с желудком), даже помогает учить тексты ролей! Словом, именно Тамара Петровна лучше всех знает, какой ее сын на самом деле. По ее словам, он...

Стойкий: отказался от инвалидного кресла

Первое серьезное испытание жизнь подбросила Евгению Миронову еще в детстве. "Когда Жене было четыре годика, он упал и сильно ушибся. Тогда всё обошлось, и мы об этом забыли, – рассказывает Тамара Петровна. – Но через три года проявились страшные последствия этой травмы… У Жени начали побаливать ноги, появилась хромота, потом боль усилилась, так что сын в конце концов просто не смог ходить. Мы поехали по врачам. Оказалось, что у него развилась деформация головки бедренной кости. Это страшное костное заболевание, из-за которого люди постепенно становятся инвалидами. Сын как раз занялся хореографией, и тут такое! Сначала мы лечились в своей Саратовской области, но там врачи советовали смириться и… купить инвалидную коляску. Но семилетний сын сказал: "Нет! В инвалидное кресло я не сяду!" Зато согласился до выздоровления передвигаться в детской коляске. Я сначала сажала в нее Женю, потом давала ему на руки маленькую сестренку Оксану, и таким образом мы гуляли. Потом нас отправили на лечение в Евпаторию. Конечно, Женя перестал ходить в школу. Несколько месяцев мы отсутствовали. Вернулись домой с обнадеживающими результатами, но это была еще не победа. Началась атрофия мышц, Жене нужно было учиться ходить через боль, через не могу! Только когда ему исполнилось девять лет, он смог вернуться в школу. Учебу-то он быстро нагнал, а вот о занятиях хореографией пришлось навсегда забыть". Эту мечту воплотила младшая сестра Евгения Оксана – она стала балериной.

Интересный факт. Женя вообще не привык сдаваться. Как-то мальчик захотел собрать дома библиотеку. Папа сделал ему книжные полки, дал денег на книги. Но в магазине в ту эпоху дефицита обнаружилось только собрание сочинений Ленина – пятьдесят пять томов! Что делать? Юный Миронов купил их и терпеливо читал.

Целеустремленный: поступал 4 часа

К 14 годам Миронов твердо знал, что будет актером, поэтому после 8-го класса поступил в Саратовское театральное училище. А окончив его, отправился продолжить учебу в Москву. "Что происходило дальше, сын потом не раз рассказывал, – говорит Тамара Петровна. – Ему казалось: "Вот подойду я к театру, Табакову передадут, что я из Саратова, и он бросится мне на шею со словами: "Наконец-то, я тебя заждался!" Но произошло всё не так. Во-первых, Жене несколько дней пришлось ночевать на Павелецком вокзале, потому что он вообще не мог поймать Табакова. Наконец, в очередной раз прождав его несколько часов у театра, бросился к земляку со словами: "Здрасте! Я из Саратова!" Табаков холодно сказал: "Это не имеет никакого значения! Да ко мне пачками из Саратова приезжают!" Женя от отчаяния заявил: "Что значит "пачками"? Я один такой!" Олег Павлович лишь улыбнулся… Только через две недели Табаков, сраженный напором Жени, попросил педагогов прослушать парня. И вот Женя пришел в Школу-студию и четыре часа демонстрировал свои таланты перед Авангардом Леонтьевым, преподававшим на курсе актерское мастерство. Читал отрывки, стихи, даже станцевал. Женя понимал: от того, возьмут его или нет, зависит всё! Наверное, преподаватели почувствовали эту его отчаянную надежду, захотели помочь... На курсе многие думали, что его взяли по блату. Сказать, что Жене было нелегко влиться в коллектив, – ничего не сказать. Иногда он долго не решался войти в аудиторию, где шли этюды. Но потом его талант и трудолюбие перевесили всё, ребята с ним подружились, особенно Володя Машков".

Интересный факт. Вместе с Машковым Миронов снялся во множестве отличных фильмов, а в начале своей актерской карьеры эта парочка ради искусства даже пошла на преступление. В начале восьмидесятых они ставили спектакль, денег на декорации не хватало, и друзья попросту украли лавочку на Чистопрудном бульваре.

Отзывчивый: отдал единственную шубу

"Если к Жене за помощью обратится даже не самый близкий человек, сын не сможет отказать! – уверяет Тамара Петровна. – Был случай, когда Женя с себя шубу снял и отдал. Это было еще во времена его студенчества, когда в Грузии произошло землетрясение и собирали одежду. Когда я об этом узнала, сначала было обидно – денег особо нет, с таким трудом на шубу накопили, и вот опять он мерзнет в каком-то плащике! А потом думаю: хорошо все-таки, что мой сын такой отзывчивый..." Зная о том, что с годами Евгений остался таким же добрым и безотказным, мама старается ограждать его от излишне навязчивых поклонниц, которые злоупотребляют вниманием актера. "Самая большая беда – звонки! – признается Тамара Петровна. – Одна девушка на протяжении полугода звонила каждый день в четыре часа утра – видимо, думала, что в это время она его точно застанет. Сын отвечал вежливо, пока я решительно не взяла трубку и не попросила не беспокоить. Чаще всего пытаются действовать через меня: "Позвольте увидеть Женю на пять минут, хоть подержать его за рукав!" Но его же на всех не хватит".

Интересный факт. На что Миронова хватает всегда, так это на благотворительность. Речь идет не только о денежных пожертвованиях и благотворительном фонде поддержки деятелей искусства "АРТИСТ", учредителем которого является Евгений. Миронов уже десять лет руководит Театром наций и регулярно ставит там особые спектакли. Например, спектакль с участием ребят-наркоманов, которые рассказали в нем свои реальные истории. "Этот спектакль просуществовал у нас года три. Кто-то из бывших наркоманов работает сейчас в реабилитационном центре, а кто-то даже стал артистом", – говорит Миронов.

Заботливый: выхаживал ястреба

Евгений с детства обожает животных. "Всех бездомных собак да кошек в дом тащил, – вспоминает Тамара Петровна. – А однажды нашел раненого ястреба. А чем его кормить, спрашивается? Даю молоко, хлеб – не берет. Женя и говорит: "Мама, ястреб питается мышами. Для него нужно мышку поймать". Я говорю: "Женя, и ты сможешь живого мышонка отдать ястребу? Я не смогу…" Женя задумался. Но мы нашли выход: отвезли ястреба к ветеринару. Тот подлечил птицу и отпустил на волю..." Сам Евгений вспоминает другой случай: "У меня с детства занозой сидит история, когда я вышел погулять со своей собакой, зашел в книжный магазин, оставив ее у входа, а через несколько минут там уже никого не было. Как сказали люди – ее увезли собачники. Я облазил все уголки родного городка, но так и не нашел собаку. Хоть и был маленький, но уже тогда понял, что предал друга..."

Интересный факт. Сейчас Миронов состоит в партии защитников животных и борется за сохранение жизни бездомным собакам.

Фанатичный: не спал три месяца

Евгений блистательно играет в театре и в кино. Но жить с гениальным артистом бывает непросто, ведь он и дома полностью погружен в образ. "Например, во время съемок "Идиота" никакого Жени не было – домой приходил князь Мышкин, – вспоминает Тамара Петровна. – А о чем мне с Мышкиным говорить? Бывало, он молчал подолгу, а у самого взгляд безумный. Я виду не подавала, знала: это пройдет. Конечно, такие погружения, может быть, даже опасны для психики. Но что поделаешь? Женя иначе не может, потому и репетиции у него затягиваются до ночи… А как он играл Гамлета у Петера Штайна! Тогда режиссер поставил Жене условие: надо научиться играть на саксофоне. Это в тридцать-то лет, с нуля! Но сын справился. Хуже было другое: войдя в роль Гамлета, он совсем не мог спать, ходил как шальной И так три месяца! В результате оказался на реабилитации в подмосковном пансионате. Да он уже не раз туда ездил после тяжелых ролей! Это единственный выход, чтобы не сойти с ума от нагрузок".

Интересный факт. Миронов признается, что из-за своей склонности так глубоко вживаться в образ не смог сыграть Чикатило: "Помните фильм Муратовой "Три истории"? Так вот, вначале их было четыре, и в одной я должен был сыграть сексуального маньяка. Приехал в Одессу, Кира Георгиевна обложила меня медицинской литературой. С примерами, с фотографиями. Я ее открыл и тут же закрыл – тошнить стало. Чтобы сыграть, нужно понять и вжиться. А если тебя тошнит, как ты это сделаешь?"