Специальный «Оскар» для Джеки Чана

Знаменитый актер Джеки Чан наконец получил награду, которую, по мнению поклонников, заслужил уже давно. Ему вручили почетный «Оскар». Заветную статуэтку 62-летний Чан получил на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе из рук актера Тома Хэнкса. «Как вы знаете, Джеки работал в основном в фильмах о боевых искусствах и в комедиях, то есть в жанрах, которые, по сложившейся традиции, редко получают признание Киноакадемии. И этот приз, знаменующий признание заслуг за всю карьеру, предназначен как раз для актеров, подобных Джеки», – отметил Хэнкс. «Спустя 56 лет, пролетевших с начала моей карьеры, и после 200 фильмов, переломав чуть ли не все свои кости, я наконец-то получил свой приз!» – мрачновато пошутил Чан в ответ. Получая заслуженную награду, он сказал: «Мой папа спросил меня однажды: «Сын, ты снялся в таком количестве фильмов. Когда же ты получишь свой приз?» А я в ответ засмеялся: «Пап, ты не понимаешь, я всего лишь делаю комедии…» Ужасно жаль, что он не дожил до этого дня…» Отец Чана ушел из жизни в 2008 году в почтенном возрасте 94 года.