Женщина с сюрпризом

"А вы в жизни лучше, чем в "ящике", – обычно говорят телезрители, увидев Екатерину Андрееву вне программы "Время". Впрочем, бессменное лицо российских новостей может удивить не только этим. К юбилею телеведущей, которой 27 ноября исполнится 55 лет, мы выяснили, что она…





...СТАЛКИВАЕТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ В ЭФИРЕ

Кажется, за годы работы в программе "Время" Екатерина достигла такого уровня профессионализма, что курьезов в телеэфире у нее просто не может быть. Однако и ей приходилось сталкиваться со смешными ситуациями, правда, не по своей вине. "Однажды у нас был телемост с очень известным итальянским графом, – вспоминает ведущая. – Начинаем с ним разговаривать, а перевода нет. Зритель слышит мой вопрос, слышит ответ на итальянском... А в это время переводчик-синхронист, которому, видимо, что-то не так подключили, тяжело дышит, дико волнуется. Вдруг как закричит прямо в эфир: "Что там за француз лезет?" Всё это видят и слышат зрители. Им, наверное, было смешно. А у нас после передачи случился такой разбор полетов, что мало не показалось..."





...ВЫШЛА ЗАМУЖ С ВОСЬМОГО РАЗА

История любви Андреевой весьма необычна. Второй муж, сербский бизнесмен Душан Перович, увидел Екатерину по телевизору. Через знакомых он умудрился узнать номер телефона красавицы. Правда, поначалу общение не складывалось – по-русски Душан знал всего 10 слов… Возможно, поэтому процесс ухаживания затянулся на несколько лет. "Он три года пытался за мной ухаживать и всё это время учил русский, – со смехом рассказывает Андреева. – Сейчас говорит так, что его почти не отличишь от соотечественника, тонко чувствует юмор. Но иногда встречаются у него смешные словечки: коняшка, цветохи..." Быть вместе влюбленным мешали еще и бюрократические заморочки. "Замечательные женщины из загса, где женят с иностранцами, видимо, не хотели меня расписывать, поэтому чинили всякие препятствия, – вспоминает ведущая. – Конечно, их претензии были оправданны. У мужа двойное гражданство, а у иностранцев в паспортах не проставляют штампов о браке. Как тут поймешь, не двоеженец ли? Нужно было привезти справку. Мучений с этой справкой было немыслимое количество: то она была не того образца, то просрочена, то еще что-то. В шестой раз высылая справку, адвокат написал мужу: "Господин Перович! Надеюсь, теперь всё будет хорошо, и ваши российские друзья поженят вас с любимой женщиной!" Но то ли от волнения, то ли от невнимательности адвокат в справке написал "Петрович" вместо "Перович", и в загсе ее признали недействительной: "Господин Петрович, ясно, не женат, а господин Перович – не ясно. Несите справку!" Услышав ту же просьбу в седьмой раз, адвокат обалдел. И, наконец, день свадьбы нам пришлось еще раз переносить, так как он совпал с моей командировкой. Зато все эти злоключения создали историю, которую можно рассказывать детям, внукам, друзьям…" Правда, внуков Екатерине взрослая дочь от первого брака Наталья пока не подарила. Зато радует знаменитую маму прилежанием в учебе: она юрист.









...НЕ ЛЮБИТ ДЕЛОВЫЕ КОСТЮМЫ

Андрееву нередко критикуют за слишком строгую прическу и официальную одежду в кадре. Но так она выглядит только в "Останкино". "Первое, что я делаю, когда выхожу за пределы студии программы "Время", – снимаю ненавистный мне пиджак, – признается Екатерина. – В обычной жизни я предпочитаю спортивную одежду, свитера. Я люблю вещи, в которых мне комфортно". С прической и вовсе связан казус. Еще до того, как Андреева стала ведущей, ей советовали перекраситься в блондинку, чтобы попасть в программу "Доброе утро". У автора передачи был пунктик – он работал только с блондинками. Брюнетка Андреева отказалась… и через некоторое время всё равно попала в эту программу! "Иногда меня за прическу ругают: говорят, что она как прическа учителя. Но я не вижу в этом ничего зазорного, – уверяет ведущая. – Что плохого в том, чтобы быть похожим на учителя? Мне кажется, эта прическа мне идет, и она удобная. Самое важное для меня – это удобство. "Вавилоны" крутить на голове мне некогда".





...НОСИТ ОГОНЬ ПОД ВОДОЙ

В жизни ведущей огромное место занимает спорт. "В детстве родители записали меня во все кружки сразу, и в результате я плаваю, катаюсь на коньках и на лыжах, стреляю, – говорит она. – Еще в баскетбол играла в олимпийском резерве и считалась перспективной. При том что ростом уступала другим девушкам: во мне всего 177 сантиметров, маловато для баскетбола. Но у меня обнаружилось качество поважнее: бойцовский дух, умение не сдаваться до последней секунды". Сейчас Андреева увлекается йогой, пилатесом и тай-чи. Кроме того у ведущей есть сертификат дайвера. Вероятно, памятуя об этом, ей доверили пронести горящий факел Олимпиады-2014 по дну озера Байкал. Для этого Екатерина ждала под водой спасателя Николая Рыбаченко, который нырял с олимпийским огнем в озеро. Иркутские дайверы были восхищены стойкостью ведущей. Андреева приехала на Байкал за три дня до официального погружения и всё это время провела в тренировках. "Мы знали, что у нее есть квалификация дайвера. Но одно дело – теплые моря, а совсем другое – холодный Байкал! – говорит один из организаторов церемонии Владимир Кисляков. – Тем более что опускаться на дно ей надо было в так называемом сухом костюме. Он не промокает, чтобы дайвер не замерз, зато весит намного больше обычного, поэтому погружаться тяжелее. Во время погружения с факелом у Кати залило маску водой. Ребята, подготавливающие спуск, неплотно ее надели. В теплом море – ничего страшного. А на Байкале – и вода холодная, и не видно, куда плыть". Но опыт прямых эфиров, видимо, учит хладнокровию – ведущая не запаниковала, а поправила маску и пошла дальше. "Я сделала всё так, как и задумала, – позже сказала Екатерина. – Мой факел загорелся, хотя условия погружения были непростыми: вода очень холодная. При этом ты не видишь ни дна, ни поверхности. В этих условиях ты один. Но я себя проверила – это мой заряд для олимпийской победы".