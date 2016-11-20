Орнелла Мути: в Россию за любовью

Итальянская кинозвезда Орнелла Мути купила квартиру в центре Москвы и переехала жить в Россию. На такие перемены звезду сподвигла не какая-то прозаичная причина вроде желания платить меньше налогов, а любовь. Актриса решилась на переезд, чтобы быть рядом со своим возлюбленным, французом Фабрисом Керерве, который много лет работает в России. У самой Орнеллы есть русские корни по материнской линии. Она считает, что вообще больше похожа на русскую, чем на итальянку. «По крайней мере, мне часто об этом говорят, – уверяет актриса. – Мне очень нравятся русские женщины. Они красивы, милы, нежны, элегантны. Есть в них какая-то душевность». Правда, русский язык Орнелле пока не очень дается, хотя она усиленно его учит, любит сама ходить по магазинам, чтобы попрактиковаться. «Я хочу лучше понимать людей в России, а это можно сделать только через понимание языка, – говорит Мути. – На улицах меня узнают, останавливают, начинают что-то говорить. В этой ситуации я немножко теряюсь и жалею, что не понимаю по-русски». Тем не менее актриса желает принять российское гражданство. Единственное, что ее огорчает, это разлука с семьей. «Мы очень привязаны друг к другу, но у детей своя жизнь в Италии, своя работа, свои семьи. Они никак не могут последовать за мной», – вздыхает она.