Золотой дубль Пресняковых

В нашей стране Пресняковых знают все: уже полвека эта музыкальная династия радует со сцены миллионы поклонников. А началось всё с Владимира Преснякова-старшего и его жены Елены, которые много лет вместе блистали в составе группы «Самоцветы». Этот творческий союз является еще и ярким примером крепкого брака. В ноябре у Пресняковых два юбилея: «золотая свадьба» 11-го числа и 70-летие Елены Петровны – 19-го.

«Петь я ненавидела»

В юности Елена и не помышляла о карьере певицы. В родном Свердловске занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта. «А петь я, можно сказать, ненавидела, – признается она. – Может быть, потому, что в школе меня насильно заставляли петь в хоре. Я пыталась отбояриться: мол, у меня тренировки, соревнования. А завуч, которая курировала школьную самодеятельность и еще вела литературу, говорила: «Тогда у тебя будет «двойка»!» Я не хотела родителей расстраивать, так что приходилось петь. Это потом в жизни пригодилось – когда я порвала мениск и мне пришлось оставить спорт…»

Когда будущей певице пришлось уйти из гимнастики, она и познакомилась с Владимиром Пресняковым. Он, в отличие от Елены, с детства знал, какую профессию выберет. Владимир Петрович – потомственный музыкант – в то время был руководителем ансамбля «О чем поют гитары». И пригласил Елену, которая в тот момент выступала в самодеятельности политехнического института, стать их солисткой. «Подруга, у которой мама работала в доме моделей, дала мне свое платье. Я сделала начес на голове – тогда это было очень модно – и отправилась на встречу в филармонию, – вспоминает Преснякова. – Меня встретил молодой парень, а вокруг стояли 40–50-летние люди, я и не сразу поверила, что именно он является руководителем ансамбля». Чтобы произвести впечатление на юную красавицу, Владимир Пресняков, которому она сразу понравилась, даже пару раз прикрикнул на подчиненных. Но коллеги не обиделись, поскольку смекнули: их начальник влюбился. Им Елена тоже понравилась: молодая, озорная, с приятным голосом. Ее взяли солисткой.

Владимир сразу начал ухаживать за девушкой, а она была без ума от его игры на саксофоне и тонкого чувства юмора. Когда влюбленные узнали, что Елена беременна, тут же подали заявление в загс, куда в назначенный день жених… забыл явиться! «Подходит наше время, а его нет, – вспоминает Елена. – Я нервничаю, не понимаю, что происходит. Трубач из нашего коллектива предложил ему позвонить. Я набираю номер, Вова снимает трубку и на мой вопрос, что случилось, отвечает, что он только проснулся. Я закричала: «А ты знаешь, сколько сейчас времени?! Мы же тебя в загсе все ждем!» Он в ответ: «Да? А я думал, ты пошутила! Сейчас приеду». В итоге он опоздал на два часа. Но нас всё равно расписали…»

«Мне хотели дать кличку Падучая»

С тех пор жизнь Пресняковой неразрывно связана с мужем и музыкой. Впрочем, о своем спортивном прошлом Елена не забывала и на сцене. Сейчас она со смехом вспоминает, какие номера пыталась откалывать и чем это порой заканчивалось. «В свое время в «Самоцветах» мне ребята даже хотели кличку дать – Падучая, – признается она. – Я действительно падала часто. Во время выступлений на сцене любила делать колесо. В очередной раз решила «поколесить» в одном ресторане, где мы выступали. А там места мало. За одним из столов сидели люди восточной внешности, пафосные... В общем, меня занесло, и я оказалась на полу, а мои ноги – на столе у этих пафосных ребят. Меня подняли да еще и подарили корзину фруктов, шампанское, цветы. Гости те джентльменами оказались! Было дело, выступали летом на стадионе в Москве. Перед концертом мои «Самоцветы» попросили: «Лена, пожалуйста, не бегай – еще сломаешь себе что-нибудь…» Я пообещала вести себя прилично. И вот поем последнюю песню «Всё, что в жизни есть у меня». А в песне очень большой проигрыш. За оградой стоит (я его заранее присмотрела) мужчина с велосипедом. И я во время проигрыша к нему подбежала, взяла велосипед и поехала. Зрителям машу, они рады, аплодируют. И тут я понимаю, что надо ускориться, чтобы успеть вернуться к микрофону. Подъезжаю, спускаю ногу с педали, а нога затекла! И я упала вниз на огромных каблуках и в белоснежном костюме. На меня сверху рухнул велосипед. После концерта обнаружила, что рука и нога стесаны до крови, а костюм испачкан землей. Костюм постирала, руки-ноги зеленкой замазала – ничего...» Сейчас Елена Петровна выкидывать подобные фортели уже не рискует, но на сцене выступает по-прежнему. И весьма успешно. «Как-то пригласили нас на корпоратив вместе с «Фабрикой». Они отработали первое отделение – реакции никакой, – вспоминает она. – Вышли мы, у меня как бывшей спортсменки появился спортивный интерес: смогу ли разогреть холодную публику. Потом ее уже было не удержать! Людям нравятся старые душевные песни, которые раскрывают их внутренний мир». А секрет своей молодости и неиссякающего оптимизма Преснякова объясняет так: «Я никогда не держу эмоции и переживания внутри: всем, о чем думаю, что чувствую, делюсь с людьми. Поэтому, наверное, в душе не копится негативный осадок».

«Не надо «доставать» мужчину»

Секрет же долгой и счастливой семейной жизни, по мнению Елены Петровны, – в умении женщины гасить конфликты, подстраиваться под характер любимого мужа. Сама она к этому пониманию пришла не сразу. «По молодости, помню, как-то с Петровичем поссорились, – рассказывает певица. – Жили тогда в коммуналке в Свердловске. Петрович служил в армии, его взяли в Дом офицеров руководить оркестром, а это через дорогу от нашего дома. На ночь отпускали домой. Однажды мужа долго нет. Взяла маленького Вовку, пошла в Дом офицеров. Мне говорят, что Петрович в биллиардной – играет. Я пошла домой надутая. Когда Петрович вернулся, стала на него наезжать: мол, я дома с ребенком, а ты неизвестно где. Он огрызнулся в ответ, я схватила сына – и пешком ночью к своим родителям. Но мама мне сказала строго: «Ребенка заберу, а ты возвращайся к мужу. Раз замуж вышла, миритесь и живите». Что делать, пошла обратно. Дома Петрович уже грустит, он вообще отходчивый. Помирились. Так что спасибо маме… С годами я поняла, что не надо мужчину «доставать» своими требованиями и просьбами. Я стала обращать внимание, на какие вещи Петрович обижается, а какие воспринимает нормально. Ведь замечание можно сделать по-разному. Например, он надел то, что ему не идет. Можно сказать: «Ну ты и вырядился!» А можно с улыбкой: «Ой, Вова, как-то у тебя старомодненько получилось!» Он и сам, чем старше становится, тем с большим юмором всё воспринимает. А раньше если что не так скажешь, надуется, обидится. Но мне хватило нескольких раз, чтобы я поняла, что и как говорить надо, а как не надо».