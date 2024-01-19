В Перми из-за снегопада пробки достигли 10 баллов
Напомним, из-за плохих погодных условий (сильный снегопад и ограничение видимости) в Пермском крае вводится ограничение движения большегрузов и автобусов на федеральных трассах: М-7 «Волга», Р-242 "Пермь-Екатеринбург", А -153, Р-243 "Кострома -Шарья -Киров -Пермь", с 19 января и до наступления благоприятных погодных условий. Также было объявлено об ограничении движения грузового транспорта на некоторых региональных и межмуниципальных трассах - с 18:00 19 января до 18:00 21 января.
По прогнозам синоптиков, в Пермском крае сильный снегопад будет также в течение субботы и воскресенья, и лишь в ночь на понедельник ожидается его полное прекращение.
"В субботу будет ветрено, с порывами до 14 метров в секунду, в воскресенье ветер ослабнет. В субботу в Перми температура не опустится ниже - 5 градусов, а днем повысится до -2. В воскресенье по краю ночью -3...-8, днем -1...-6. В понедельник резко похолодает, ожидается северо-западный ветер, температура воздуха -13...-18", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.
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