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В пермской школе №2 прошел "Родительский урок"
Мария Каюмова: "Очень волнительно, потому что дети воспринимают всё искренне, воспринимают напрямую, их не обманешь, и очень сложно, конечно, заинтересовать, что самое главное. Я почувствовала, что значит быть учителем с детьми, учителям надо памятник ставить".
Школьники такие занятия оценили.
Возможность почувствовать себя на месте учителя выпала родителям учеников 2 школы, здесь впервые проходит фестиваль «Родительский урок». Цель — вовлечь родителей в образовательную систему и раскрыть их личность перед детьми с новой стороны. Охватили все классы, с 1 по 11. Знаменателен и тот факт, что событие проходит в день, когда в стране официально открывают Год семьи. Валентина Красносельских, директор МАОУ «СОШ №2 им. В.Н. Татищева»: "Семья и школа — это вечные непреходящие ценности, которые формируют нравственную и духовную составляющую личности ребенка".
Тем сегодня много, это и благотворительная деятельность, и основы экономики, и даже космическая математика. В фестивале принимают участие почти 50 родителей, конкурс их идей оказался достаточно высоким. Основными критериями при подготовке стали актуальность и профориентационная направленность.
Теперь родителей будут вызывать в школу чаще, но не из-за плохого поведения детей, а потому что фестиваль здесь обещают сделать традицией.
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